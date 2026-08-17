Hai khu dân cư lâu đời ở trung tâm TP.HCM sắp “lột xác”, đất bồi thường cao nhất gần 610 triệu đồng/m²

Theo dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đang được UBND phường Bến Thành xây dựng, mức bồi thường cao nhất tại khu Chợ Gà - Gạo dự kiến lên tới 609,705 triệu đồng/m².

Mức giá này áp dụng đối với đất ở đô thị vị trí 1, tiếp giáp đường Yersin, đồng thời là mức cao nhất trong các nhóm đất được đưa ra tại dự thảo.

Đứng thứ hai là đất thương mại, dịch vụ vị trí 1 tiếp giáp đường Yersin, với mức bồi thường dự kiến 426,794 triệu đồng/m².

Trong khi đó, đất ở đô thị vị trí 1 trên đường Nguyễn Thái Học có mức bồi thường dự kiến gần 422 triệu đồng/m². Đất ở vị trí 1 trên đường Võ Văn Kiệt có mức cao nhất hơn 389 triệu đồng/m².

Ở những vị trí và tuyến đường khác, giá bồi thường dự kiến dao động từ hơn 103 triệu đồng/m² đến hơn 295,3 triệu đồng/m². Mức thấp nhất gần 45,3 triệu đồng/m², áp dụng theo đơn giá quy định tại Nghị quyết 87 của HĐND TP.HCM.

Tuy nhiên, đây mới là các mức giá được đưa vào dự thảo phương án. Giá bồi thường thực tế của từng trường hợp sẽ còn được xác định trên cơ sở biên bản kiểm đếm, bản vẽ hiện trạng, hồ sơ pháp lý, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, thời điểm tạo lập nhà, công trình, vật kiến trúc cùng các hồ sơ liên quan.

Phương án dự kiến không chỉ tính tiền bồi thường về đất mà còn đưa ra nhiều khoản hỗ trợ nhằm giảm áp lực cho người dân trong quá trình di dời và ổn định cuộc sống.

Đối với nhà, công trình xây dựng dạng lắp ghép của hộ gia đình, cá nhân, chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt và hao hụt trong quá trình thực hiện dự kiến được bồi thường bằng 30% giá trị xây dựng mới.

Với các loại nhà, công trình khác, người dân di chuyển đến nơi ở mới được bồi thường chi phí tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt tài sản. Mức hỗ trợ dự kiến là 10 triệu đồng/hộ nếu chuyển chỗ ở trong phạm vi địa phương và 20 triệu đồng/hộ nếu chuyển đến tỉnh, thành phố khác.

Riêng khu Chợ Gà - Gạo có diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 4.350 m², với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ được phường Bến Thành dự toán khoảng 1.391 tỷ đồng.

Về tái định cư, khoảng 249 trường hợp đủ điều kiện dự kiến được bố trí căn hộ trong dự án, bao gồm chung cư nhà ở xã hội và nhà ở thấp tầng.

Những trường hợp đủ điều kiện tái định cư nhưng tự lo chỗ ở sẽ được hỗ trợ thêm khoản tiền tương đương 5% giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất ở.

Trong thời gian chờ ổn định nơi ở mới, người dân thuộc diện di dời được hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư trong 6 tháng. Hộ có tối đa 4 nhân khẩu được hỗ trợ 8 triệu đồng/hộ/tháng; hộ từ 5 nhân khẩu trở lên được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/người/tháng, nhưng tổng mức hỗ trợ không vượt quá 24 triệu đồng/hộ/tháng.

Đáng chú ý, để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hộ gia đình, cá nhân bàn giao đất trước thời hạn có thể được thưởng tối đa 50 triệu đồng/hộ nếu thu hồi toàn bộ diện tích đất, hoặc tối đa 25 triệu đồng/hộ nếu chỉ thu hồi một phần.

Dự án chỉnh trang hai khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo có tổng vốn sơ bộ hơn 16.300 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2029 theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (HoSE: KDH).

Toàn bộ dự án dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 1.651 hộ dân tại hai khu dân cư lâu đời nằm giữa trung tâm TP.HCM.

Không chỉ tập trung vào bồi thường và tái định cư, dự án còn tính đến các chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi sinh kế và ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng.

Theo phương án chỉnh trang đã được HĐND TP.HCM thông qua, khu vực Mả Lạng thuộc phường Cầu Ông Lãnh sẽ được xây dựng khu nhà ở tái định cư với khoảng 1.400 căn hộ chung cư và 93 căn nhà thấp tầng.

Dự án đồng thời bố trí trường liên cấp tiểu học - THCS cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Khu vực có tổng diện tích xây dựng khoảng 37.740,5 m², được giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh và Trần Đình Xu.

Trong khi đó, tại khu Chợ Gà - Gạo, dự án sẽ đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và khu nhà ở phục vụ tái định cư.

Đáng chú ý, khu vực này dự kiến xuất hiện một chung cư cao 35 tầng, cung cấp khoảng 760 căn hộ.

Theo kế hoạch, dự án nhà ở xã hội phục vụ tái định cư tại khu vực Chợ Gà - Gạo dự kiến được khởi công vào dịp 2/9.

TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày 24/8. Công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư và bàn giao mặt bằng dự kiến hoàn thành trước 31/12.

Nếu được triển khai đúng kế hoạch, dự án sẽ tạo ra sự thay đổi lớn đối với diện mạo hai khu dân cư lâu đời nằm tại khu vực trung tâm thành phố.