Hai lĩnh vực mang lại “lợi nhuận khủng” và dài hạn cho GELEX

Theo giới thiệu, CTCP Tập đoàn GELEX (mã GEX) hoạt động theo mô hình holding, với hơn 50 công ty thành viên và liên kết, với tổng tài sản 53.782 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2024). Ngoài ra, GELEX còn được biết đến là cổ đông lớn nhất sở hữu 10% cổ phần tại Eximbank, và có cổ phần trong liên doanh Titan Corporation thông qua hợp tác với Fraser Property Việt Nam.

Năm 2024, GELEX ghi nhận mức doanh thu đạt 33.752 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 6.762 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.613 tỷ đồng, tăng lần lượt 12,5%; 22,8% và 158,6% so với năm 2023. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục nhờ tăng trưởng mạnh các lĩnh vực cốt lõi như Thiết bị điện, Khu công nghiệp và bất động sản (KCN và BĐS)…

Hai lĩnh vực mũi nhọn

Đối với mảng Thiết bị điện, GELEX hiện sở hữu gần 80% vốn tại Điện lực GELEX (mã GEE – GELEX Electric), đơn vị sở hữu 8 công ty con sản xuất và cung cấp bộ sản phẩm đầy đủ trong chuỗi giá trị ngành điện từ truyền tải đến phân phối và dân dụng. Trong đó, nhiều thương hiệu có tên tuổi và chiếm thị phần lớn ở Việt Nam như: dây cáp điện CADIVI, máy biến áp THIBIDI, thiết bị đo điện EMIC, dây đồng CFT…

Năm 2024, doanh thu thuần mảng này đạt 20.712 tỷ đồng, tăng 30,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 2.924 tỷ đồng, tăng 69,2% so với cùng kỳ nhờ biên lợi nhuận gộp được cải thiện đáng kể (đạt 14,1% so với mức 10,9% năm 2023).

Trong cơ cấu lợi nhuận gộp năm 2024, mảng Thiết bị điện chiếm tỷ trọng 43,2%, có đóng góp lớn nhất vào kết quả chung của GELEX.

Lợi nhuận gộp và cơ cấu các lĩnh vực kinh doanh (đơn vị tính: tỷ VND) – Nguồn: Báo cáo thường niên GELEX.

Biên lợi nhuận gộp tích cực là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng, trong đó các đơn vị đã điều tiết giá hiệu quả, tận dụng cơ hội thị trường, tối ưu hóa sản xuất giúp tiết giảm các chi phí trực tiếp và gián tiếp, đồng thời cân bằng cung ứng nguyên vật liệu, kiểm soát tồn kho nhằm tối ưu chi phí trong bối cảnh giá nguyên vật liệu biến động.

Đặc biệt, hiệu quả hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm (R&D) của các đơn vị đã giúp giảm chi phí sản xuất và gia tăng giá trị cho một số sản phẩm mới. Các đơn vị sản xuất kinh doanh thiết bị điện đều hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024, tiêu biểu là CADIVI (vượt 161% kế hoạch), CFT (vượt 157%), EMIC (vượt 67%).

Đối với mảng Hạ tầng, thông qua Hạ tầng GELEX, GELEX sở hữu 50,21% vốn tại Tổng Công ty Viglacera –thương hiệu đầu ngành trong lĩnh vực BĐS KCN tại Việt Nam.

Năm qua, doanh thu thuần từ mảng KCN và BĐS (chủ yếu từ VGC) đạt 4.153 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 2.276 tỷ đồng nhờ xu hướng tích cực của giá bán KCN và chi phí đầu tư tại một số KCN giảm so với dự toán. Biên lợi nhuận KCN và BĐS đạt 54,8%, tăng so với mức 47,8% của năm 2023.

KCN và BĐS tiếp tục duy trì sức hút với các dòng vốn chất lượng. GELEX cùng đơn vị thành viên đã nâng tầm các khu công nghiệp lên một vị thế mới khi đi đầu trong phát triển khu công nghiệp xanh, thông minh để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ thân thiện môi trường, tạo ra giá trị gia tăng cao.

Mảng KCN và BĐS hiện chiếm tỷ trọng 33,7% trong cơ cấu lợi nhuận gộp của GELEX, đứng thứ 2 sau Thiết bị điện.

Như vậy, với đóng góp lên đến 76,9% trong cơ cấu lợi nhuận gộp năm 2024, có thể thấy, Thiết bị điện và KCN và BĐS đang là hai mũi nhọn của GELEX trong chiến lược phát triển. Đây cũng là hai lĩnh vực duy trì sự tăng trưởng ổn định cho GELEX trong 3-5 năm trở lại đây, trong bối cảnh tình hình kinh tế đối mặt đầy rẫy thách thức khiến không ít doanh nghiệp chững lại trên thị trường.

GELEX bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

Về năm 2025, Chứng khoán ABS nhận định, mảng kinh doanh thiết bị điện của GELEX sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan.

Đơn vị này lý giải trong báo cáo: "Theo kế hoạch phát triển ngành sản xuất thiết bị điện đã được Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2015-2025, ngành thiết bị điện năm 2025 phải sản xuất, cung ứng trọn bộ thiết bị điện cho các công trình đường dây điện, trạm biến áp, 50- 60% nhu cầu máy biến thế 110-220KV và đáp ứng 60-70% nhu cầu trong nước các loại công tơ điện, khí cụ điện và các hệ thống ghi đếm – giám sát an toàn lưới điện, trọn bộ thiết bị trạm điện và xuất khẩu 19-20% giá trị sản xuất, tập trung các loại dây – cáp điện chất lượng cao với kim ngạch xuất khẩu tăng 35,5%/năm".

"Sự tăng trưởng mạnh mẽ từ năng lượng tái tạo cũng cần đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng điện, cụ thể là máy biến áp và cáp điện để tránh tình trạng bị quá tải lưới điện. Nhu cầu lớn cho các thiết bị điện từ các dự án giao thông nhằm giảm ùn tắc. Kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực viễn thông cũng thúc đẩy tăng trưởng cho ngành sản xuất dây dẫn, thiết bị điện", báo cáo của Chứng khoán ABS nhấn mạnh.

Việc sở hữu những thương hiệu có thị phần số 1 trong ngành Thiết bị điện là nền tảng cho GELEX đón những cơ hội mới.

Còn nói về BĐS và KCN, Chứng khoán Agriseco cho rằng: "Năm 2025 mảng BĐS KCN của Viglacera được kỳ vọng sẽ tăng trưởng đáng kể nhờ bàn giao diện tích lớn cho các khách hàng và giá thuê đất công nghiệp có xu hướng tăng. Diện tích thương phẩm đạt 850ha. Các dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư dự kiến sẽ đi vào khai thác trong giai đoạn 2026 - 2027, giúp duy trì tiềm năng tăng trưởng dài hạn cho tổng công ty".

Bên cạnh liên tục mở rộng quỹ đất, trước làn sóng "chuyển đổi xanh", Viglacera định hướng phát triển KCN xanh, thông minh nhằm thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, thể hiện cam kết rõ ràng về phát triển kinh tế bền vững và dựa trên công nghệ.

Đặt trong bối cảnh chung, Quy hoạch điện VIII với gần 15 tỷ USD đầu tư vào lưới truyền tải điện, FDI giải ngân trong năm 2025 có khả năng vượt 30 tỷ USD sẽ là những động lực thúc đẩy và mang đến tiềm năng lớn, đối với các doanh nghiệp vốn đã có nền tảng thương hiệu và sức mạnh nội lực đã được chứng minh qua thời gian.