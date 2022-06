Hai mỹ nhân Hollywood toả sáng với đầm CONG TRI ở Tony Awards

Lea Michele khoe vóc dáng thanh mảnh với đầm cut-out nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè 2022. Thiết kế làm từ lụa cao cấp, nhấn vào đường cắt xẻ ở chân ngực và eo. Kiểu tay phồng giúp người đẹp toát lên vẻ cổ điển, nữ tính, trong khi phom dáng cột giúp ngôi sao tôn chiều cao triệt để.



Sinh năm 1986 tại Mỹ, Lea Michele nổi tiếng với vai Rachel Berry trong series phim truyền hình "Glee" của FOX. Vai diễn giúp cô nhận được hai đề cử giải Quả Cầu Vàng và một đề cử cho giải Emmy.

Trong khi Lea Michele khoe hình thể với đầm đen, diễn viên Uzo Aduba tỏa sáng với đầm vàng ánh kim kết hợp giày cao gót cùng tông. Người đẹp chọn tông trang điểm nude tối giản, tập trung khoe trọn thiết kế. Thiết kế được lấy từ bộ sưu tập CONG TRI Xuân Hè 2022, nhưng được nhà thiết kế Công Trí biến đổi để trở thành "đo ni đóng giày" cho riêng Uzo, tạo điểm nhấn vào đường viền cổ trễ vai, giúp che cánh tay lớn của cô, đồng thời tạo vẻ mềm mại. Phần chiết eo khéo léo khiến đường cong của Uzo được cân bằng hiệu quả. Đường xẻ tà bên dưới được cắt cúp chừng mực, giúp thiết kế trở nên thanh thoát hơn, vừa quyến rũ vừa thanh lịch.

Hơn một tuần trước khi sự kiện diễn ra, phía nữ diễn viên Uzo đã liên hệ với Công Trí. Cô bày tỏ muốn có riêng một bộ đầm cho sự kiện. Nhà thiết kế Đà Nẵng đã nhanh chóng lên ý tưởng, bắt tay các nghệ nhân điêu luyện, gấp rút thực hiện bộ đầm cho người đẹp. Đẳng cấp của thiết kế không chỉ ở đường cắt tôn dáng, che khuyết điểm mà còn nằm ở chất liệu. Công Trí đã sử dụng chất liệu taffeta trên nền vải lưới, lót silk crepe, với hoạ tiết sọc nhỏ chạy dọc cơ thể, tạo hiệu ứng giúp người mặc thon gọn và tôn chiều cao.

Uzo Aduba sinh năm 1981 tại Mỹ, được biết đến với vai Suzanne "Crazy Eyes" Warren trong loạt phim "Orange Is the New Black" (2013-2019). Diễn xuất từ năm 2003 tới nay, Uzo đã giành được giải hai giải Emmy, một giải Primetime Emmy và hai giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh cho Nữ diễn viên xuất sắc. Các phim cô đóng gồm: "American Pastoral", "Show Roots", "My Little Pony: The Movie", "Candy Jar", "Miss Virginia"...