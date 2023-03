Hai nàng dâu của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Hà Tăng đi lên từ quá khứ nghèo khó, Linh Rin là tiểu thư Hà thành, mối quan hệ trước khi "về chung nhà" gây chú ý

Người đi lên từ quá khứ nghèo khó, người là tiểu thư Hà thành

Trước khi trở thành "ngọc nữ màn ảnh Việt", cuộc sống của Tăng Thanh Hà không mấy dễ dàng vì biến cố kinh tế của gia đình. Bố mẹ cô phải bán nhà trả nợ, sau đó là không dưới 10 lần chuyển chỗ ở với những căn trọ chật chội. Tăng Thanh Hà hằng ngày phụ giúp bố mẹ bán nước mía để kiếm tiền mưu sinh, hay là những buổi sáng dậy sớm phụ mẹ nấu cơm rồi đạp xe đi giao cho khách xong mới đến trường.

"Ngọc nữ" từng ngậm ngùi thừa nhận, hoàn cảnh gia đình nghèo khó và thường xuyên phải di chuyển chỗ ở khiến cô không có một người bạn thân nào, cũng không có những kỷ niệm gắn bó sâu sắc với một nơi nào đó.

Cho đến nay, khi đã đứng trên đỉnh cao sự nghiệp và có một cuộc hôn nhân bao người mơ ước, Tăng Thanh Hà vẫn không ngừng cố gắng. Làm con dâu của gia tộc giàu bậc nhất Việt Nam, có một người chồng giỏi giang nhưng Hà Tăng vẫn nỗ lực xây dựng cho mình sự nghiệp riêng. Cô hiện sở hữu chuỗi nhà hàng lớn tại TP.HCM, điều hành thương hiệu kính mắt, thời trang, startup về ẩm thực. Ngoài thời gian đi làm và chăm sóc gia đình, Hà Tăng cũng học thêm để phát triển bản thân hơn nữa.

Khác với chị dâu, Linh Rin ngay từ đầu đã được biết đến với danh xưng "hot girl Hà thành", cùng thời với Chi Pu, Hà Lade... Năm 2017, Linh Rin tham gia chương trình The Look, thuộc đội huấn luyện viên Phạm Hương và trở thành quán quân do nhà tài trợ bình chọn. Linh Rin lựa chọn phát triển khá đa dạng trong lĩnh vực nghệ thuật, từ làm MC, ra mắt một số MV ca nhạc và tham gia diễn xuất trong một vài bộ phim dành cho giới trẻ. Tuy nhiên, nàng hot girl chưa thực sự nổi bật ở những mảng này.

Khi cô quyết định theo đuổi con đường học vấn với việc du học ngành Nghệ thuật tại trường University of the Arts London ở Anh Quốc thì bất ngờ "sa vào lưới tình" với Phillip Nguyễn. Linh Rin gác lại việc học và về nước. Dù không tiết lộ cụ thể về gia thế nhưng việc Linh Rin đi du học Anh Quốc và luôn xuất hiện với hình ảnh sang chảnh khiến nhiều người tin rằng cô cũng là một tiểu thư nhà khá giả ở Hà Nội.

Sau này, khi chuyện tình cảm tiến triển hơn, Linh Rin thường xuyên đồng hành cùng bạn trai trong các hoạt động kinh doanh và lịch trình công việc. Hiện tại, cô đang giữ chức vụ Giám đốc kinh doanh trong doanh nghiệp của hôn phu.

Mối quan hệ chị em dâu nhà hào môn

Cùng là con dâu của một gia đình hào môn nên mối quan hệ của Tăng Thanh Hà và Linh Rin không nằm ngoài sự tò mò của công chúng. Tuy nhiên, ngay từ khi Linh Rin chưa chính thức là thành viên của đại gia đình này, cô và chị dâu chồng đã thoải mái thể hiện mối quan hệ tốt đẹp.

Linh Rin và Phillip Nguyễn thường xuyên bày tỏ sự ủng hộ cho những dự án kinh doanh của vợ chồng Hà Tăng, cùng nhau góp mặt trong các sự kiện của anh chị và ngược lại.

Hà Tăng nổi tiếng là một người khéo tay, nấu ăn giỏi, cô thường xuyên chuẩn bị những bữa tiệc tại gia và mời bạn bè thân thiết tới dự. Không ít lần Linh Rin góp mặt và còn hào hứng khoe những món ăn ngon do chính tay "ngọc nữ" nấu.

Bên cạnh đó, một số lần Linh Rin cũng tham gia các cuộc gặp mặt với nhóm bạn thân của Hà Tăng gồm diễn viên Kathy Uyên, Băng Di, Hoa hậu Phương Khánh...

Thông qua cách xưng hô của hai người đẹp: "Chị gái", "em gái"... dễ dàng nhận thấy cặp chị em dâu này khá thân thiết và hòa hợp.