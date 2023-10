Hai nhà đầu tư 'so găng' tại dự án KĐT 1.240 tỷ đồng ở Lạng Sơn

Phối cảnh Quy hoạch chi tiết dự án Khu đô thị Green Garden. Ảnh: Báo Xây dựng

Theo biên bản mở hồ sơ đăng ký vừa được Sở KH&ĐT tỉnh Lạng Sơn công bố, có 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án khu đô thị Green Garden tại xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn và xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn là CTCP Tập đoàn Telin; liên danh CTCP Đầu tư Bất động sản Toàn Cầu - CTCP tư vấn và đầu tư Nam Sơn.

Dự án khu đô thị Green Garden có diện tích 37,71 ha với tổng mức đầu tư hơn 1.240 tỷ đồng (sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự gần 1.127 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 113 tỷ đồng). Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm và tiến độ thực hiện dự án không quá 33 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất.

Dự án sẽ xây dựng nhà ở trên trên diện tích gần 13,9 ha; loại nhà ở gồm nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự, nhà vườn, nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội; các công trình hạ tầng kỹ thuật, công cộng, trường học, sân tập golf… đáp ứng quy mô dân số 5.312 người.

Về liên danh nhà đầu tư, CTCP Đầu tư Bất động sản Toàn Cầu (GP.Invest) được lập ra vào năm 2007, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có trụ sở tại quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Tại đây, ông Nguyễn Quốc Hiệp đang giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của GP.Invest.

Theo thông tin giới thiệu trên website của GP.Invest, doanh nghiệp này sở hữu nhiều dự án nhà ở lớn tại Hà Nội như: GPI Building (quận Đống Đa), Nam Đô Complex (quận Hoàng Mai), Tràng An Complex (quận Cầu Giấy), Minori Village (quận Hai Bà Trưng) và gần đây nhất là The Nine – dự án chung cư trên đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm)…

Trong khi đó, đối tác của GP.Invest là CTCP tư vấn và đầu tư Nam Sơn được thành lập năm 2018, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có trụ sở tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tại đây, bà Nguyễn Chân Phương (SN 1971) là người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc công ty này.

Ngoài ra, bà Phương còn là người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc của CTCP Đầu tư và phát triển đô thị Hoàng Thành cùng CTCP Phát triển đô thị Phúc An LS.

Đối thủ của liên danh này là CTCP Tập đoàn Telin (Telin Group) được thành lập vào năm 1995 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH kỹ nghệ và hạ tầng Telin. Đến cuối năm 2018, chính thức đổi tên thành CTCP Tập đoàn Telin. Năm 2022, công ty này có vốn điều lệ 540 tỷ đồng, Chủ tịch HĐQT là ông Lê Tuấn Hải (SN 1961).

Telin Group là cái tên hoạt động tích cực trên thị trường bất động sản và là chủ đầu tư nhiều dự án lớn. Điển hình là dự án Eco garden có tổng mức đầu tư dự án khoảng 4.000 tỷ đồng, quy mô 44,65 ha tại KĐTM An Vân Dương, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại dự án này Telin Group liên danh cùng Cotana Group - Cotana Capital.

Ngoài ra, Telin Group còn được biết đến là chủ đầu tư dự án Amber Riverside - 622 Minh Khai (diện tích khoảng 6.364,8 m2); dự án chung cư và nhà chia lô 45 Nguyễn Sơn và dự án Cụm công nghiệp Kim Bài tại Hà Nội (tổng vốn đầu tư 1.094 tỷ đồng, quy mô 46,1 ha).