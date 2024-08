Hai “ông bố” tự làm đồ chơi: Chinh phục hàng triệu phụ huynh Mỹ, quay trở về Việt Nam với khát vọng giáo dục sớm cho trẻ em

Năm 2020, Đức Thành và Trung Anh đón con đầu lòng, hai ông bố trẻ này liên tục tìm hiểu về cách nuôi dạy con phù hợp giữa một rừng phương pháp giáo dục trẻ rộ lên như những trào lưu. Nhận thấy niềm vui của các con khi được khám phá thế giới xung quanh thông qua phương pháp Montessori, Đức Thành và Trung Anh đã tìm kiếm những đồ chơi giáo dục an toàn và thú vị. Bất cập là ở Việt Nam, dù đồ chơi có đủ các mẫu mã và hình thức khác nhau nhưng lại rất ít các sản phẩm mang tính giáo dục, hai anh phải tìm mua ở nước ngoài.



"Sau khi nhận sản phẩm, chúng tôi đều tự hỏi sao có những giáo cụ đơn giản thế này mà Việt Nam lại không ai làm? Các sản phẩm nhập từ Trung Quốc về tuy rẻ nhưng chất lượng thấp, trong khi giá từ Mỹ hay châu u lại quá cao. Đó chính là động lực cho chúng tôi bắt đầu", khoảng trống lớn của thị trường đồ chơi Việt là lý do cho Đức Thành và Trung Anh xây dựng Kalotoys.



Sau khi tập tành làm đồ chơi giáo dục cho con và nhận được phản hồi tích cực từ người thân, hai chàng trai quyết định chinh phục đất Mỹ - thị trường tiềm năng về bán hàng quốc tế.



Quãng thời gian dài rong ruổi khắp cả nước nghiên cứu sản phẩm nhưng vẫn chưa thể tìm kiếm nguồn nguyên liệu gỗ đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn của Hoa Kỳ không làm họ nản lòng. Cho đến tận 1 năm sau đó, sản phẩm đầu tiên Kalotoys ra mắt là những chiếc Name Puzzle với những con vật quen thuộc, màu sắc bắt mắt và đặc biệt có in tên của bé tại căn phòng chưa đầy 20m2 tại một xưởng sản xuất của người anh họ tại Bình Dương.



"Vào một buổi sáng năm 2022, một KOL người Mỹ đã chia sẻ sản phẩm của chúng tôi lên mạng xã hội. Đó là một ngày tràn ngập đơn hàng và cũng là một cột mốc quan trọng tạo nên thành công của chúng tôi ngày hôm nay", Trung Anh nhớ lại.



Những tưởng thành công đã đến từ đây. Bất ngờ là khi doanh thu bùng nổ, Kalotoys không vận hành được ở quy mô lớn, sàn TMĐT đánh giá cửa hàng có nhiều rủi ro nên giữ toàn bộ doanh thu, đẩy Kalotoys trên bờ vực phá sản. "Nhưng nhiệm vụ của mình là chiến đấu, khó khăn nào thì cũng phải vượt qua", Đức Thành sốc lại tinh thần.



Với mục tiêu tạo ra những sản phẩm chất lượng hơn, tốc độ sản xuất nhanh hơn và quy mô cũng lớn hơn, hai chàng trai tự mở một xưởng sản xuất mở ở Hà Nội. Từ những sản phẩm đầu tiên được chế tác thủ công tại xưởng sản xuất ở Việt Nam, Kalotoys đã không ngừng cải tiến dựa trên tiêu chuẩn an toàn ASTM của Hoa Kỳ, đồng thời qua trải nghiệm thực tế của các con mình và khách hàng một cách cầu thị và gần gũi. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, năm 2023, Kalotoys đã trở thành nhà bán hàng được yêu thích tại Mỹ, lọt top 10 nhà bán hàng lớn nhất trên ETSY toàn ngành hàng với hơn 3.000 đơn mỗi ngày.



Trong 4 năm qua, Kalotoys đặt chân đến Mỹ, Úc, Canada, Australia, Anh với hơn 20 dòng sản phẩm. Các dòng sản phẩm được các phụ huynh nước ngoài ưa chuộng nhất là: Busy Board (Bảng bận rộn), Name Puzzle (bảng xếp chữ theo tên bé), các món đồ chơi giáo dục bằng gỗ hay các sản phẩm trang trí phòng em bé, quà tặng các dịp đặc biệt… Thành công ở thị trường nước ngoài không phải là điểm dừng của đội ngũ, năm 2024, Kalotoys quyết định quay trở về quê hương.



"Khi được đi các nước châu Âu và Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, tôi và Trung Anh lại càng thấy sự thiệt thòi của thị trường Việt Nam. Ở Việt Nam, tôi không thấy có nhiều các sản phẩm đồ chơi giáo dục chất lượng. Chủ yếu vẫn là các đồ chơi giá rẻ từ Trung Quốc, trong khi chính thị trường nội địa Trung Quốc có khi cũng không dùng các sản phẩm chất lượng thấp như vậy. Hơn nữa, sau khi tham gia chương trình tìm hiểu về giáo dục mầm non tại Phần Lan, tôi nhận thấy phương pháp hiệu quả nhất là qua đồ chơi, đó chính là lý do vì sao chúng tôi chọn đưa những sản phẩm đồ chơi giáo dục về Việt Nam", Đức Thành cho biết.



Hơn thế, với cương vị là những người trẻ, Đức Thành và Trung Anh cũng nhận thức rằng các phụ huynh ngày nay rất quan tâm về giáo dục sớm, luôn tìm kiếm các cơ hội để tạo điều kiện cho sự phát triển của con cái. Hơn thế, sẽ là khó khăn cho phụ huynh để hiểu trọn vẹn và phát huy toàn bộ tính năng cũng như giá trị của một sản phẩm đồ chơi giáo dục, thậm chí là đơn giản không biết được sản phẩm nào phù hợp cho sự phát triển của con.



"Cùng lúc ấy, sự xuất hiện của các sàn TMĐT, mạng xã hội đã cho chúng tôi cơ hội để tiếp cận trực tiếp với khách hàng. Với nhiều nội dung hướng dẫn và truyền cảm hứng cho phụ huynh, Kalotoys mong muốn giúp phụ huynh hiểu hơn về giáo dục sớm và cũng hiểu được giá trị của sản phẩm", anh Trung Anh nói.



Bên cạnh đó, hai ông chủ của Kalotoys cũng tin rằng nếu như có những doanh nghiệp làm đồ chơi giáo dục sớm và chất lượng, sẽ tạo điều kiện cho thêm các doanh nghiệp khác phát triển tại đây. "Qua sự góp mặt của mình, chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều đơn vị đồ chơi giáo dục khác mang những sản phẩm chất lượng về thị trường Việt Nam", Trung Anh nói.



Về định hướng thời gian tới, hai ông chủ của Kalotoys có dự định mở rộng xưởng sản xuất ở Việt Nam lên gấp đôi và mở mới xưởng sản xuất khâu hoàn thiện sản phẩm ở Mỹ để tối ưu được chi phí vận chuyển, tăng tốc độ giao hàng và khả năng bán hàng tại Mỹ; đồng thời tiến vào thị trường Châu Âu.



Đối với thị trường Việt Nam, dù nhận nhiều về phản hồi tích cực, đại diện Kalotoys cho biết chưa đặt kỳ vọng nhiều về mặt doanh thu, mà mong muốn tiếp tục thăm dò thị trường để đưa ra các sản phẩm phù hợp về chất lượng, mẫu mã cũng như giá cả.



"Ngoài việc tự sản xuất, chúng tôi sẽ thực hiện phân phối các sản phẩm đồ chơi giáo dục của các tập đoàn lớn ở Châu Âu về Việt Nam. Thông qua đồ chơi, chúng tôi muốn đưa nền giáo dục sớm Việt Nam đến gần với các quốc gia phát triển", đại diện của Kalotoys cho biết.



Nhờ hợp tác và chuyển giao kỹ thuật với các tập đoàn làm đồ chơi giáo dục rất lớn ở thế giới như Heutink, Haba, Hape; cùng việc đầu tư rất nhiều nguồn lực vào bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Kalotoys đã thành công khi phát triển một thương hiệu đồ chơi giáo dục có giá trị, an toàn, dễ tiếp cận.



Kalotoys tin rằng mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có cơ hội học tập và phát triển trong môi trường công bằng, an toàn và sáng tạo; vì vậy, trong chặng đường 4 năm, mỗi món đồ chơi của Kalotoys không chỉ là một sản phẩm an toàn, mà còn là công cụ giúp trẻ khám phá thế giới xung quanh, hỗ trợ phát triển kỹ năng, trí tuệ. Ngoài ra, các sản phẩm đến từ Kalotoys đều có mức giá dễ tiếp cận với thu nhập của đại đa số phụ huynh. Từ khâu thiết kế, sản xuất đến khâu kiểm tra chất lượng đều được chúng tôi thực hiện với tâm huyết và sự tỉ mỉ, nhằm đảm bảo mỗi sản phẩm đều đạt chuẩn an toàn và mang lại giá trị giáo dục cao.



Từ giây phút chào đời cho đến những bước chân đầu tiên, đứa con ngày một khôn lớn, sức của ba mẹ có lớn mấy cũng không thể cản nổi tốc độ của thời gian. Vì vậy, những món đồ chơi của Kalotoys sẽ là cầu nối giúp ba mẹ bắt lấy từng khoảnh khắc, từng giây phút tuyệt vời bên con.



"Hơn cả một thương hiệu đồ chơi, Kalotoys muốn là những người bạn đồng hành, những người xây dựng những giấc mơ cho trẻ thơ. Chúng tôi cam kết tiếp tục hành trình này với tình yêu, sự đam mê và niềm tin và những giá trị tốt đẹp nhất cho trẻ em, giúp các em khám phá và phát triển tối đa tiềm năng của mình. Thông qua đồ chơi giáo dục, Kalotoys mong muốn đưa phương pháp giáo dục sớm đến mọi trẻ em Việt", ông chủ của Kalotoys khẳng định.