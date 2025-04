Hai 'ông lớn' xăng dầu ứng phó với chuyển dịch năng lượng

Petrolimex tìm đối tác đầu tư công nghệ năng lượng xanh

Ông Phạm Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, trong vòng 15 năm tới xăng dầu vẫn là trụ cột chính, tuy nhiên xu hướng chuyển dịch năng lượng diễn ra rất mạnh mẽ sau khi 140 nước cam kết Net Zero vào năm 2050. Trong bối cảnh đó, Petrolimex đã xây dựng kịch bản chuyển từ nhiên liệu truyền thống sang nhiên liệu sạch. Tuy nhiên, trong 3 năm gần đây xu hướng chuyển lại khác. Các tập đoàn lớn trên thế giới có hướng đi rất khác nhau.

Cụ thể, theo ông Thanh, một số tập đoàn lớn như Chevron, ExxonMobil, Shell... đều đã phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư vào năng lượng tái tạo. Ví dụ, một số đơn vị đã cắt giảm từ mức đầu tư 5 tỷ USD/năm cho năng lượng sạch xuống chỉ còn 1,5 - 2 tỷ USD khi các khoản đầu tư này chưa mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, thậm chí gây thua lỗ. Bên cạnh đó, ở cấp độ chính phủ, một số quốc gia cũng thay đổi chính sách.

Do đó, Petrolimex sẽ tiếp tục theo dõi các động thái, diễn biến mới trong quá trình thực hiện Net Zero vào năm 20250 của Việt Nam để ứng phó. “Các doanh nghiệp xăng dầu trong nước cũng vừa làm, vừa quan sát, không đi nhanh quá. Vừa qua chúng tôi cũng đã thành lập ban chỉ đạo hành động Net Zero như lắp điện áp mái, kiểm kê khí nhà kính, hợp tác với tổ chức thế giới và sẽ tuỳ tình hình để quyết định đi nhanh hay chậm trong quá trình chuyển dịch năng lượng này” - ông Thanh chia sẻ.

Ngoài ra, Tập đoàn đã bắt đầu đưa vào sử dụng các nhiên liệu sinh học và đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế để đầu tư vào công nghệ năng lượng xanh. Cụ thể, Petrolimex đã ký biên bản ghi nhớ với 3 Hiệp hội cung cấp Ethanol hàng đầu của Hoa Kỳ về cung cấp ethanol để thiết lập thỏa thuận hợp tác và mở rộng thương mại song phương giữa Petrolimex và ngành công nghiệp ethanol của Hoa Kỳ. Cùng với đó, Tập đoàn này còn ký biên bản ghi nhớ với Marquis Energy về thuận lợi giao dịch và nhập khẩu nhiên liệu sinh học.

PV OIL tiếp tục mở rộng các dịch vụ phi xăng dầu

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) cũng đã thông báo về các kế hoạch nhằm ứng phó với xu hướng chuyển dịch năng lượng. Theo đó, Công ty này đã và đang mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực phi xăng dầu, bổ sung doanh thu và giảm rủi ro trong quá trình chuyển đổi năng lượng.

Chẳng hạn, PV OIL hợp tác cùng VinFast vận hành trạm sạc tại các cây xăng. Hiện, trong hệ thống của PV OIL đã lắp đặt trên 400 trạm sạc cho xe điện với gần 2.300 trụ sạc trên toàn quốc, đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh và quan trọng hơn là góp phần giảm thiểu rủi ro cho hoạt động của PV OIL trong quá trình chuyển đổi từ xe sử dụng xăng dầu sang xe điện.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng thử nghiệm mô hình hợp tác mở kiot bán cà phê cùng Highlands Coffee tại một số trạm xăng. Theo đó, Highlands Coffee đã khai trương điểm bán đầu tiên và hiện đã có mặt tại 9 điểm ở 5 tỉnh, thành phố. Lãnh đạo PV OIL khẳng định, sự đa dạng dịch vụ phi xăng dầu giúp các cửa hàng của PV OIL thu hút khách hàng. Và Tổng Công ty vẫn tiếp tục các hoạt động khảo sát để mở rộng triển khai mô hình này.

Ngoài ra, mô hình trạm dừng nghỉ kết hợp cửa hàng xăng dầu, nhất là ở các tuyến quốc lộ, cao tốc cũng giúp "ông lớn" xăng dầu gia tăng sản lượng bán hàng. "Một số cửa hàng sau khi đầu tư thành trạm dừng nghỉ ghi nhận sản lượng bán tăng gấp đôi" - lãnh đạo PV OIL nói, cho biết họ dự tính phát triển khoảng 12 - 15 trạm dừng nghỉ trong hai năm tới.

Với định hướng triển khai kinh doanh nhiên liệu mới, PV OIL đã được Bộ Công Thương cấp giấy phép thương nhân đầu mối kinh doanh nhiên liệu bay Jet A1 và đang xúc tiến các công việc liên quan để triển khai kinh doanh từ quý IV/2025. Trong tương lai, PV OIL hướng tới kinh doanh hydro khi nhiên liệu này trở nên phổ biến theo xu thế dịch chuyển năng lượng.

Bên cạnh đó, trong thời gian sắp tới, PV OIL dự kiến thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ được Petrovietnam giao và phát triển các hoạt động kinh doanh dịch vụ phi xăng dầu, ứng dụng thương mại điện tử đã được PVOIL đầu tư. Để chuẩn bị triển khai, PV OIL bổ sung ngành nghề kinh doanh liên quan như cho thuê hệ thống thiết bị điện năng lượng mặt trời, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, quảng cáo (trên ứng dụng PV OIL 4U) và ngành nghề liên quan đến hoạt động thu gom và xử lý dầu ăn đã qua sử dụng,…

Ông Cao Hoài Dương - Chủ tịch HĐQT PV OIL cho biết: “Những giải pháp trên giúp PV OIL mở rộng kinh doanh, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Bên cạnh lợi nhuận trực tiếp, PV OIL kỳ vọng lớn hơn là sự tương hỗ giữa các dịch vụ phi xăng dầu với kinh doanh truyền thống, giúp thu hút khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động”.