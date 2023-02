Hải Phát Invest miễn nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc trước thềm ĐHĐCĐ bất thường

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, mã: HPX) vừa thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Đinh Thế Quỳnh và ông Phạm Huy Thông kể từ ngày 2/2, theo nguyện vọng cá nhân của hai ông.

Về phía ông Đinh Thế Quỳnh, ông sinh năm 1985, là cử nhân ngoại thương, từ khi ra trường cho đến năm 2016, ông làm việc tại các công ty thương mại, công ty đầu tư và kinh doanh bất động sản với các vị trí chuyên viên, Phó giám đốc sàn giao dịch bất động sản, Phó giám đốc.

Ông Quỳnh gia nhập Hải Phát từ tháng 4/2016, với các vị trí là Trưởng phòng Kinh doanh, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh, Phó Tổng Giám đốc tại các đơn vị thành viên và được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Hải Phát vào tháng 4/2019.

Ngoài vị trí Phó Tổng Giám đốc Hải Phát, ông Quỳnh còn nắm giữ một số vị trí quản lý khác tại các đơn vị thành viên, bao gồm Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát; Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Hải Phát Thủ Đô.

Còn ông Phạm Huy Thông sinh năm 1978, là cử nhân Kinh tế. Từ khi ra trường cho đến năm 2010, ông Thông công tác tại Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Viglacera) và các đơn vị thành viên tại bộ phận Tài chính – Kế toán.

Ông Thông gia nhập Hải Phát từ tháng 10/2010 với các chức vụ là Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Kế toán trưởng, ngoài nắm giữ các vị trí tại công ty, ông Thông còn nắm giữ các vị trí Kế toán trưởng, phụ trách tài chính tại các công ty thành viên. Tháng 5/2020, ông Thông được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Hải Phát.

Theo báo cáo quản trị năm 2022 của Hải Phát, tại ngày 31/12/2022, ông Thông đang nắm giữ 11.677 cổ phiếu HPX, tương đương 0,004% vốn điều lệ.

Như vậy, sau khi miễn nhiệm hai thành viên trên, ban điều hành của Hải Phát còn lại Tổng Giám đốc Đoàn Hòa Thuận và 3 Phó Tổng Giám đốc là ông Đỗ Quý Thành, ông Nguyễn Trọng Thiết và ông Ngô Quốc Huân.

Nói thêm về tình hình hoạt động của công ty, ngày 6/1, công ty đã công bố kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường, dự kiến tổ chức trong quý I.

Nội dung họp được HĐQT Hải Phát nêu ra là thông qua chủ trương thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Chi tiết các tờ trình chưa được công ty công bố.

Về kết quả kinh doanh quý 4/2022, Hải Phát Invest ghi nhận doanh thu đạt 326,8 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Kinh doanh dưới giá vốn khiến doanh nghiệp này lỗ gộp 34,4 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, Hải Phát Invest lãi ròng 19,2 tỷ đồng, giảm hơn 86% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2022, doanh nghiệp bất động sản này ghi nhận tổng doanh thu 1.635 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 142,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,4% và giảm 56,6% so với năm 2021.