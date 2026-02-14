Hải Phòng: Công viên hơn 557 tỷ đồng ven sông Cấm về đích ngày cận Tết

Công viên Tam Bạc vừa hoàn thành nằm ở ngã ba sông Tam Bạc và sông Cấm, là địa chỉ đỏ của vùng lõi đô thị trung tâm Hải Phòng. Khu vực này cũng nằm giữa cầu Lạc Long và cầu Hoàng Văn Thụ, đối diện với Trung tâm Chính trị - Hành chính và KĐT mới Bắc Sông Cấm. Đứng tại công viên, người dân và du khách có thể ngắm pháo hoa bắn đêm giao thừa hoặc các dịp nghỉ lễ được tổ chức tại phía Bắc Sông Cấm.