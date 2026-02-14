Hải Phòng: Công viên hơn 557 tỷ đồng ven sông Cấm về đích ngày cận Tết
14-02-2026 - 08:10 AM |
Xã hội
Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc, đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ (TP Hải Phòng) với tổng vốn đầu tư hơn 557 tỷ đồng vừa hoàn thành. Dọc bờ sông trở nên khang trang, sạch đẹp và trở thành công viên ven sông Cấm đẹp nhất thành phố Cảng.
Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc, đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ (TP Hải Phòng) được khởi công cuối năm 2022. Dự án do UBND quận Hồng Bàng (cũ) làm chủ đầu tư với tổng số vốn hơn 557 tỷ đồng nhằm chỉnh trang đô thị dọc sông Tam Bạc - sông Cấm và tuyến đường Thượng Hiền, khu vực trung tâm đô thị lõi thành phố.
Tháng 11/2025, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thị sát, kiểm tra và chỉ đạo công tác thi công một số hạng mục còn lại dự án, hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ngay sau đó, các đơn vị thi công đã gấp rút hoàn thiện một số hạng mục: cọc cừ, dầm mũi, rọ đá... và tổ chức lát đá vỉa hè, cây xanh, đèn chiếu sáng.
Dự án bao gồm nhiều hạng mục: kè dọc sông Tam Bạc và sông Cấm (819m) bằng cọc ván bê tông cốt thép; cải tạo mở rộng đường Tam Bạc (130m); cải tạo, mở rộng đường Bến Bính (187m); cải tạo, chỉnh trang và xây dựng mới đường Nguyễn Thượng Hiền.
Đại diện chủ đầu tư cho biết, vật liệu đá đỏ khan hiếm do đó, ngay sau khi bổ sung được vật liệu, các đơn vị đã gấp rút lát vỉa hè tại một số điểm chờ. Hàng chục công nhân hối hả hoàn thiện lát đá công viên ngày cận Tết.
Đại diện Ban quản lý dự án cho biết, ngày 13/2 (tức 26 Tháng Chạp), các đơn vị đã hoàn tất thi công và tổ chức dọn dẹp vệ sinh công viên từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ chuẩn bị đón Tết.
Dự án hoàn thành giúp nâng cao khả năng kết nối giao thông, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực trung tâm phường Hồng Bàng nói riêng và trung tâm thành phố Hải Phòng nói chung. Đồng thời, chỉnh trang đô thị theo hướng "xanh - sạch - đẹp" kết nối với dải trung tâm thành phố.
Dự án cũng góp phần thu gom nước thải từ khu vực dân cư lân cận về các nhà máy xử lý nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, hạ ngầm và thay thế toàn bộ hệ thống cáp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc... đảm bảo cảnh quan khu vực đô thị.
Công viên Tam Bạc vừa hoàn thành nằm ở ngã ba sông Tam Bạc và sông Cấm, là địa chỉ đỏ của vùng lõi đô thị trung tâm Hải Phòng. Khu vực này cũng nằm giữa cầu Lạc Long và cầu Hoàng Văn Thụ, đối diện với Trung tâm Chính trị - Hành chính và KĐT mới Bắc Sông Cấm. Đứng tại công viên, người dân và du khách có thể ngắm pháo hoa bắn đêm giao thừa hoặc các dịp nghỉ lễ được tổ chức tại phía Bắc Sông Cấm.
Theo Nguyễn Hoàn
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
