Hải Phòng duyệt 137 dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài

UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 với 137 dự án sử dụng đất, trong đó chủ yếu là phát triển công nghiệp và đô thị.

Phát triển KCN và logistics

Trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp (KCN) có 16 KCN thuộc danh mục kêu gọi đầu tư nước ngoài thì 3 dự án KCN tại huyện Tiên Lãng có diện tích sử dụng đất lớn nhất gồm dự án KCN Tiên Lãng 2 quy mô 500-550 ha, KCN sân bay Tiên Lãng có quy mô chừng 450-550 ha, dự án KCN Tiên Lãng 1 quy mô 407 ha. Tại huyện Vĩnh Bảo có 3 dự án KCN gồm KCN Vinh Quang (340-350 ha), KCN An Hoà (200 ha), KCN Giang Biên II (350 ha).

Các huyện Thuỷ Nguyên, An Dương, An Lão, Kiến Thuỵ, mỗi huyện có 2 dự án KCN được đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư nước ngoài, trong đó, huyện Thuỷ Nguyên có KCN Thuỷ Nguyên 310-320 ha, KCN Tam Hưng – Ngũ Lão diện tích 150 – 170 ha; huyện An Dương có KCN Nomura 2 diện tích 240 – 245 ha, KCN An Hưng - Đại Bản diện tích 250 – 255 ha; huyện An Lão có KCN Tràng Duệ (giai đoạn 3) quy mô 400 ha, KCN Cầu Cựu 100 – 110 ha; huyện Kiến Thuỵ có KCN Ngũ Phúc 250ha, KCN Tân Trào 200 ha.

KCN Deep C trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng). Ảnh: CTV

Huyện Cát Hải và quận Hải An, mỗi địa phương có 1 KCN trong danh mục kêu gọi đầu tư nước ngoài gồm KCN phía bắc đảo Cát Hải quy mô 180 – 200 ha, KCN Nam Tràng Cát với diện tích 202 ha tại quận Hải An.

Đối với khu vực phát triển công nghiệp, Hải Phòng phê duyệt 7 khu vực kêu gọi đầu tư nước ngoài như Khu vực phát triển công nghiệp Bến Rừng (330 ha), Khu vực phát triển công nghiệp phía tây nam đảo Cát Hải (700 – 720 ha), Khu vực phát triển công nghiệp logistics phi thuế quan Bắc Lạch Huyện (1200 -1300 ha), Khu vực phát triển công nghiệp đảo Cái Tráp (100 – 110 ha), Khu vực phát triển công nghiệp Trấn Dương – Hoà Bình (800 – 900 ha), Khu vực phát triển công nghiệp Trung Lập (500 – 600 ha), Khu vực phát triển công nghiệp Tam Đa (150 – 180 ha).

Về cụm công nghiệp, có 22 dự án cụm công nghiệp trong danh mục kêu gọi đầu tư nước ngoài, quy mô nhỏ nhất là CCN làng nghề Cổ Am từ 20 – 30 ha, diện tích lớn nhất là CCN Dũng Tiến – Giang Biên quy mô từ 110-120 ha, CCN Tiên Cường I và CCN Tiên Cường III cùng có quy mô hơn 100 ha, các cụm công nghiệp còn lại trung bình 50-70 ha.

Lĩnh vực phát triển trung tâm logistics có 9 dự án trong danh mục kêu gọi đầu tư nước ngoài trong đó quy mô lớn nhất là Trung tâm logistics Lạch Huyện tại khu vực bến cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng nhằm phục vụ các dịch vụ cảng biển với quy mô 300 – 350 ha (tiềm năng thêm 500 – 650 ha), Trung tâm logistics cảng Nam Đồ Sơn quy mô 200 – 300 ha, Trung tâm logistics Kiến Thuỵ (2 xã Đoàn Xá và Đại Hợp) quy mô 120 ha.

52 dự án phát triển đô thị

Lĩnh vực phát triển đô thị, Hải Phòng phê duyệt tới 52 dự án trong danh mục kêu gọi đầu tư nước ngoài. Dẫn đầu là huyện Thuỷ Nguyên với 10 dự án, trong đó dự án có quy mô lớn nhất là dự án Khu đô thị mới tại xã Thuỷ Đường và Hoà Bình diện tích 400 ha, tiếp đến là dự án Khu đô thị Hòn Ngọc (khu vực phía bắc sông Cấm (xã Hoa Động) quy mô 120ha. Cũng nằm ven sông Hòn Ngọc (huyện Thuỷ Nguyên), dự án Khu đô thị ven sông Hòn Ngọc và Khu đô thị Nam sông Hòn Ngọc tuy quy mô 50 ha.

Huyện An Dương có 8 dự án đô thị trong danh mục kêu gọi đầu tư nước ngoài, trong đó lớn nhất là dự án mở rộng khu đô thị Tràng Duệ (xã Lê Lợi) với quy mô 150 ha, tiếp đó là dự án khu đô thị tại xã Đồng Thái quy mô hơn 73 ha. Tại huyện An Dương còn có dự án Khu nhà ở xã hội tại xã An Đồng với quy mô 56 ha.

Trong số các dự án đô thị tại quận Đồ Sơn có khu đô thị Bàng La có quy mô rất lớn lên tới 520 ha. Tại quận Hồng Bàng có dự án Khu đô thị sinh thái thông minh đa chức năng Nam sông Cấm (phường Sở Dầu), quận Ngô Quyền có dự án Khu đô thị hỗn hợp đa chức năng kết hợp trung tâm tài chính văn hoá ven sông Cấm (phường Máy Tơ) cùng có diện tích 118 ha. Quận Hải An có khu đô thị Nam Tràng Cát (phường Tràng Cát) quy mô 200 ha. Huyện đảo Cát Hải có khu đô thị, dịch vụ du lịch Phù Long (xã Phù Long) diện tích lên tới hơn 170 ha.

Trong số các dự án phát triển đô thị, những dự án có diện tích đất nằm trên địa bàn 2 quận huyện là những dự án có quy mô lớn trong danh mục kêu gọi đầu tư nước ngoài. Ngoài dự án Khu đô thị Kiến An – Dương Kinh quy mô 160 ha, dự án Khu đô thị Dương Kinh - Kiến Thuỵ quy mô 200ha thì dự án Khu đô thị Đông Nam Hải Phòng trên địa bàn các phường Hoà Nghĩa, Tân Thành (quận Dương Kinh) và Hợp Đức (quận Đồ Sơn) có quy mô lớn nhất với diện tích dự kiến lên tới 2.000 ha.

Đối với lĩnh vực phát triển du lịch, Hải Phòng có 4 dự án trong danh mục kêu gọi đầu tư nước ngoài, trong đó, dự án phát triển du lịch với thể thao và vui chơi giải trí tại quận Đồ Sơn có quy mô rất lớn từ 900-910 ha. Dự án dự án khu du lịch sinh thái, đô thị nghỉ dưỡng, trải nghiệm gắn với các điểm nước khoáng nóng tại các xã Khởi Nghĩa, Quyết Tiến (huyện Tiên Lãng) có quy mô 340 ha. 2 dự án du lịch còn lại là dự án xây dựng cảng tàu khách quốc tế thuộc Tổ hợp cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng vốn dự kiến đầu tư khoảng 20 triệu USD, dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái hồ Sông Giá (huyện Thuỷ Nguyên) với vốn đầu tư khoảng 30 triệu USD.