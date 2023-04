Hải Phòng gia hạn tìm thêm nhà đầu tư cho 3 dự án phát triển khu đô thị mới quy mô hơn 26.000 tỷ đồng

Đó là lý do mà mới đây Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hải Phòng thông báo gia hạn thời gian đăng ký thực hiện với 3 dự án phát triển KĐT mới và chỉnh trang đô thị trên địa bàn, với quy mô hơn 26.000 tỷ đồng.

Cụ thể, 3 dự án đó bao gồm: KĐT mới khu vực quận Dương Kinh và huyện Kiến Thuỵ, Dự án xây dựng KĐT Hoàng Xá (thị trấn An Lão, huyện An Lão) và Dự án KĐT mới và chỉnh trang đô thị tại phường Đồng Hoà (quận Kiến An). Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các dự án này là ngày 5/5/2023.

Theo Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hải Phòng, đến hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký, mỗi dự án chỉ có một nhà đầu tư hoặc một liên danh nhà đầu tư quan tâm, nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

Do đó, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo sở Kế hoạch & Đầu tư thông báo gia hạn thời gian đăng ký thực hiện đối với cả 3 dự án này để thu hút thêm các nhà đầu tư quan tâm thực hiện dự án. Những nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án không phải đăng ký thực hiện dự án.

Theo đó, tại dự án đầu tư xây dựng KĐT mới tại khu vực quận Dương Kinh và huyện Kiến Thuỵ, chỉ có 1 nhà đầu tư quan tâm, nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Vinhomes. Dự án có tổng diện tích đất dự kiến sử dụng là khoảng 240,6 ha. Tổng chi phí thực hiện dự án là hơn 21.609 tỉ đồng, nhằm xây dựng KĐT, công trình công cộng, thương mại dịch vụ,… tại cửa ngõ phía Nam TP Hải Phòng.

Dự án xây dựng KĐT mới Hoàng Xá (thị trấn An Lão, huyện An Lão) cũng chỉ có 1 nhà đầu tư quan tâm, nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án là liên danh An Phúc – BĐS Mỹ. Dự án có diện tích sử dụng đất dự kiến 34,86 ha. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.438 tỉ đồng nhằm xây dựng KĐT mới tại thị trấn An Lão để phục vụ nhu cầu nhà ở của người dân trên địa bàn.

Tại dự án KĐT mới và chỉnh trang đô thị tại phường Đồng Hoà (quận Kiến An), duy nhất liên danh Công ty TNHH PG Invest và Công ty cổ phần TTD Holdings nộp hồ sơ. Dự án có diện tích đất dự kiến sử dụng là hơn 8,23 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.177 tỉ đồng với mục đích xây dựng mới đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình hỗn hợp đa chức năng và nhà ở,... góp phần tạo diện mạo đô thị mới cho quận Kiến An và TP Hải Phòng.