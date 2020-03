Hải Phòng phân loại, cách ly ngay 181 hành khách trên chuyến bay về từ Hàn Quốc

Theo thông tin từ UBND thành phố Hải Phòng, khoảng 10h20 ngày 1/3, có một chuyến bay chở 181 hành khách từ Hàn Quốc về Việt Nam hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, trong đó có 25 hành khách là người Hàn Quốc, 156 hành khách là người Việt Nam, chưa ghi nhận hành khách nào từ vùng dịch có mặt trên chuyến bay.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp tại một số địa phương của Hàn Quốc, để chủ động phòng, chống dịch có nguy cơ xâm nhập qua chuyến bay này, Sở Y tế Hải Phòng đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, thống nhất với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi thực hiện công tác phân loại, cách ly ngay các hành khách trên chuyến bay này.

Cụ thể, Sở Y tế Hải Phòng sẽ đón 25 hành khách là người Hàn Quốc và 120 hành khách Việt Nam; Bộ Chỉ huy quân sự thành phố sẽ đón 36 hành khách còn lại thuộc các tỉnh/thành phố ngoài Hải Phòng và một số hành khách là người Việt Nam của Hải Phòng.

Giám đốc Sở Y tế giao Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Kiểm dịch Y tế quốc tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Trung tâm Y tế quận Hải An tiếp tục tiến hành sàng lọc tại sân bay.

Trong đó, nếu có ca nghi nhiễm sẽ chuyển Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, còn lại đưa về cách ly tập trung tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2.

Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng giao Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp chuẩn bị xe ca, buồng phòng đảm bảo tiếp nhận và bố trí hậu cần, chuyên môn theo quy định. Huy động 4 xe của Trung tâm Cấp cứu 115 và xe của các Trung tâm Y tế quận Hải An, Ngô Quyền, Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh, An Dương.

Để hạn chế nguy cơ lây chéo dịch bệnh trong quá trình di chuyển, Sở Y tế bố trí hành khách người Hàn Quốc, khách nghi ngờ có khả năng nhiễm dịch, khách đi từ vùng dịch (nếu có) di chuyển bằng các xe riêng của Trung tâm Cấp cứu 115.

Giám đốc Sở Y tế yêu cầu tất cả các quy trình về chuyên môn phải đảm bảo chặt chẽ, để giữ an toàn cao nhất cho hành khách, cán bộ y tế và người dân thành phố.