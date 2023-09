Hải Phòng sắp có khu kinh tế ven biển mới, rộng 20.000 ha

Đây sẽ là khu kinh tế ven biển thứ hai của TP. Hải Phòng, sau Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải được thành lập năm 2008, theo chia sẻ của ông Lê Trung Kiên, Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ở Hội thảo 30 năm phát triển Khu công nghiệp, Khu kinh tế Hải Phòng và định hướng thành lập Khu kinh tế ven biển Nam Hải Phòng diễn ra sáng nay (12/9) tại TP. Hải Phòng.

Theo ông Lê Trung Kiên, căn cứ các những quy định về việc thành lập KKT, Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023, Ban Quản lý đã rà soát, đề xuất khu vực phát triển KKT mới tại TP. Hải Phòng tại khu vực phía Nam cửa sông Văn Úc, khu vực cảng và logistics Nam Đồ Sơn, khu vực dịch vụ logistics, công nghiệp, sân bay Tiên Lãng nhằm kết nối với đường cao tốc ven biển, cảng Nam Đồ Sơn và sân bay Tiên Lãng dự kiến sẽ hình thành trong tương lai. Đồng thời, nghiên cứu lồng ghép phát triển khu thương mại tự do trong quá trình nghiên cứu thành lập KKT mới.

Theo đó, tổng diện tích dự kiến của KKT mới là khoảng 20.000 ha, tại các quận, huyện: Kiến Thụy, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Đồ Sơn. Cụ thể, tại huyện Kiến Thụy: toàn bộ xã Đoàn Xá, Tân Trào, một phần xã Đại Hợp, Tú Sơn, Kiến Quốc, Ngũ Phúc; Huyện An Lão: một phần xã An Thọ, Chiến Thắng; Huyện Tiên Lãng: toàn bộ xã Vinh Quang, Tiên Hưng, Hùng Thắng, Đông Hưng, Tây Hưng, Nam Hưng, Bắc Hưng, một phần xã Tiên Thắng, Tiên Minh; Huyện Vĩnh Bảo: toàn bộ xã Trấn Dương, Hòa Bình, Vĩnh Tiến, Cổ Am; Quận Đồ Sơn: một phần phường Bàng La.

Cùng với định hướng phát triển khu vực ven theo đường cao tốc ven biển, khu vực cảng Nam Đồ Sơn và sân bay Tiên Lãng, việc thành lập KKT thứ 2 của Thành phố sẽ là một giải pháp quan trọng nhằm tận dụng tối đa lợi thế từ các khu vực trên. Đồng thời, tranh thủ dư địa phát triển từ các KCN, KKT hiện tại của Thành phố nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các định hướng phát triển đã được Bộ Chính trị giao cho Thành phố. Từ đó, góp phần phát triển Thành phố theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; thực sự trở thành động lực tăng trưởng đột phá cho cả vùng đồng bằng Sông Hồng và cả nước.

Việc thành lập KKT mới như trên nhằm tận dụng những dư địa phát triển của các khu công nghiệp và KKT Đình Vũ – Cát Hải hiện tại; khai thác hiệu quả định hướng phát triển tuyến đường cao tốc ven biển, cảng Nam Đồ Sơn và khu vực sân bay Tiên Lãng sẽ được đầu tư xây dựng trong thời gian tới; kết nối hiệu quả với các KKT lân cận (Thái Bình, Quảng Yên, Vân Đồn) để tạo thành chuỗi KKT ven biển, trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng Đồng bằng sông Hồng.

Đề án khu kinh thế phía Nam Hải Phòng sẽ được vận dụng chính sách, cơ chế theo các khu thương mại tự do đã thành công trên thế giới. Khu kinh tế mới sẽ có các công trình hạ tầng quan trọng như sân bay Tiên Lãng, cảng Nam Đồ Sơn, hai trung tâm logistics ở Kiến Thụy và Tiên Lãng cùng hệ thống cảng dọc sông Văn Úc. Trong phạm vi KKT mới dự kiến thành lập đã có một số KCN được xác định trong Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Đó là, KCN Tân Trào (500-550 ha), KCN Ngũ Phúc (450-500 ha), KCN Tiên Lãng 1 (600-700 ha), KCN Tiên Lãng 2 (500-550 ha), KCN sân bay Tiên Lãng (450-500 ha), Khu vực phát triển công nghiệp Trấn Dương – Hòa Bình (800 - 900 ha) hiện nay đều đang trong quá trình nghiên cứu quy hoạch, chưa thực hiện các thủ tục để thành lập.