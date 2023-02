Hải Phòng: Thành lập hai cụm công nghiệp với diện tích gần 100 ha

Theo quyết định của UBND TP Hải Phòng, Cụm công công nghiệp An Thọ (trên địa bàn xã An Thọ, huyện An Lão) có diện tích gần 50 ha, do Công ty Cổ phần An Thọ làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 480 tỷ để xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, trạm xử lý nước thải. Thời gian thi công hạ tầng kỹ thuật từ quý IV/2024 đến quý IV/2025.

Cụm công nghiệp Quang Phục (trên địa bàn xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng) có diện tích gần 50 ha do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đăng Khoa là chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng. Thời gian thi công hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quang Phục từ quý III/2024 đến quý III/2025.



Cả 2 cụm công nghiệp An Thọ và Quang Phục đều định hướng thu hút các dự án phục vụ ngành đóng mới, sửa chữa tàu biển và công nghiệp chế tạo...

Để giải quyết nhu cầu mặt bằng, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, Hải Phòng có kế hoạch đến 2025 sẽ phát triển 869 ha đất hình thành lên 9 cụm công nghiệp.