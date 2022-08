Hải Phòng: Vốn đầu tư công “đội” cả nghìn tỷ đồng

Tăng nghìn tỷ vốn đầu tư công



Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng , trong các năm 2021 – 2022 Hải Phòng có 13 dự án đầu tư công với tổng mức đầu tư được duyệt hơn 14.634 tỷ đồng. Tuy nhiên, những dự án đầu tư này đã phải điều chỉnh, tăng tổng mức đầu tư lên đến hơn 17.323 tỷ đồng, tăng hơn 2.688 tỷ đồng so với quyết định được phê duyệt chủ trương đầu tư trước đó đã phê duyệt.

Trong các dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu tư giai đoạn 2021- 2021 thì hầu hết các dự án được Hải Phòng phê duyệt chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2016- 2020. Có 3 dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính Bắc sông Cấm , Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn Bắc sông Cấm và Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi được phê duyệt năm 2021 nhưng đã phải điều chỉnh, tăng tổng mức đầu tư ngay trong năm 2022.

Dự án Trung tâm hành chính – Chính trị có quyết định lần đầu từ hơn 1.785 tỷ được điều chỉnh tăng thêm hơn 551 tỷ, đưa tổng mức đầu tư dự án thành hơn 2.336 tỷ đồng.

Các dự án đầu tư công phải điều chỉnh tổng mức đầu tư giai đoạn 2021 - 2022 hầu hết các dự án đầu tư công giai đoạn này là các dự án đầu tư, cải tạo, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường. Cụ thể như: Dự án đường trục Hồ Sen – Cầu Rào 2 (quận Lê Chân) phải điểu chỉnh, tăng thêm hơn 651 tỷ đồng so với quyết định chủ trương đầu tư trước đó. Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp mở rộng đường Máng Nước (trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên, đoạn từ cầu Bính đến Thị trấn Núi Đèo) được điều chỉnh từ hơn 486 tỷ lên thành hơn 1.036 tỷ, tăng hơn 550 tỷ đồng, gấp hơn 2 lẩn tổng vốn đầu tư so với quyết định chủ trương đầu tư lần đẩu.



Đối với hai dự án Trung tâm Hành chính - Chính trị và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn đều ở Khu đô thị mới Bắc sông Cấm được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2021 nhưng đến năm 2022 cũng đã được điều chỉnh tăng tổng cộng hơn 811 tỷ đồng. Trong đó, dự án Trung tâm hành chính – Chính trị có quyết định lần đầu từ hơn 1.785 tỷ được điều chỉnh tăng thêm hơn 551 tỷ, đưa tổng mức đầu tư dự án thành hơn 2.336 tỷ đồng. Dự án Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn cũng được điều chỉnh tăng hơn 260 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số dự án khác cũng có tổng mức điều chỉnh tăng tương đối lớn như Dự án đầu tư, cải tạo đường tỉnh 359 (trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên), đoạn từ cầu Bính đến xã Trung Hoà tăng từ hơn 1.316 tỷ lên hơn 1.819 tỷ, tăng hơn 503 tỷ so với quyết định chủ trương đầu tư ban đầu. Dự án đầu tư, cải tạo đường tại thị trấn Minh Đức (huyện Thuỷ Nguyên) cũng được điều chỉnh từ hơn 305 tỷ đồng lên thành hơn 442 tỷ đồng, tăng hơn 136 tỷ so với quyết định ban đầu.

Chậm giải ngâăng chi phí



Không chỉ giai đoạn 2021- 2022 các dự án đầu tư công mới phải điều chỉnh, tăng tổng mức đầu tư. Giai đoạn 2016 – 2020, Hải Phòng có 9 dự án đầu tư công có tổng mức đầu tư hơn 4.442 tỷ đồng cũng đã phải điều chỉnh lên thành 7.842 tỷ đồng, tăng hơn 3.339 tỷ đồng so với chủ trương đầu tư ban đầu.

Theo lý giải từ Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hải Phòng, giai đoạn 2016 – 2020, những dự án đầu tư công có tỷ lệ điều chỉnh tăng cao do các dự án này đều có sử dụng đất, có việc thu hồi, đền bủ giải phóng mặt bằng trong khi giá đất tại các khu vực này tăng đột biến. Trong số hơn 3.330 tỷ tăng thêm tổng mức đầu tư thì số tăng thêm cho việc đền bù, giải phóng mặt bằng đã hơn 1.669 tỷ đồng, chiếm 50% tổng mức đầu tư tăng thêm. Hơn 1.661 tỷ tăng thêm còn lại của các dự án là do điều chỉnh quy mô dự án đầu tư công.

Theo GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng - Nguyễn Hoàng Long, nhiều dự án Hải Phòng bị chậm giải ngân là do chậm giải phóng mặt bằng, do kiến nghị của nhiều cá nhân, tổ chức liên quan tới đơn giá, nguồn gốc đất…

Tương tự, giai đoạn 2021- 2022, các dự án đầu tư công phải điều chỉnh tổng mức đầu tư cũng được xác định do đơn giá đền bù giải phóng mặt bằng; đơn giá đền bù, hỗ trợ vật kiến trúc trên địa bàn có mức tăng bình quân 8,4 lần so với thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Đặc biệt, tại huyện Thuỷ Nguyên, có nhưng khu vực, đơn giá đền bù về đất tăng tới 15 lần so với khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công đã khiến cho tổng mức đầu tư các dự án này phải điều chỉnh.

Ngoài ra, do một số dự án phải điều chỉnh quy mô đầu tư (Dự án xây dựng trục đường Hồ Sen – Cầu rào 2) hay phương án kiến trúc được duyệt có sự thay đổi sơ với chủ trương đầu tư lần đầu (hai dự án Trung tâm Hành chính – Chính trị và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn) cũng làm tăng tổng mức đầu tư đối với một số dự án đầu tư công.

Đầu tư công được xác định là động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế. Nguồn vốn đầu tư công, nhất là các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông có tác động lan toả đền nền kinh tế. “Nếu chúng ta bỏ tương đương 5% GDP về vốn đầu tư công thì chúng ta sẽ thu hút được 10% vốn của các doanh nghiệp tư nhân và giúp giải quyết được trên 1,2% việc làm và tương đương khoảng đó để tăng trưởng GDP”, ông Long chia sẻ.