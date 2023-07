Hai quỹ đầu tư do TVAM quản lý lãi đậm nửa đầu năm

Theo ông Nguyễn Duy Quang - Giám đốc đầu tư của Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM), thị trường trong 6 tháng đầu năm giao dịch tốt hẳn về cả điểm số và thanh khoản nhờ một loạt biện pháp hỗ trợ của Chính phủ và NHNN như giảm lãi suất điều hành lần thứ 4 liên tiếp sau những tín hiệu tích cực từ kiểm soát lạm phát, phê duyệt quy hoạch điện VIII, tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công và kế hoạch triển khai Block B Ô Môn cũng như tháo gỡ nút thắt pháp lý cho các nhà phát triển bất động sản.



Trong bối cảnh đó, các quỹ do TVAM quản lý đều đạt hiệu quả hoạt động cao và vượt trội so với thị trường chung. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2023, hai quỹ TVGF3 và TVGF4 lần lượt đạt mức tăng trưởng +20,6% và +18,4%, so với mức tăng +11,2% của VNIndex.

Tính từ ngày thành lập vào tháng 8/2021, sau 22 tháng hoạt động, Quỹ TVGF3 đã đạt mức tăng trưởng +11,5%, so với mức giảm -17,8% của VNIndex mặc dù vừa trải qua một năm 2022 suy thoái nặng nề.

Trong khi đó, kể từ khi thành lập vào tháng 07/2022, sau 12 tháng hoạt động, Quỹ TVGF4 đã đạt mức tăng trưởng +12,0%, so với mức giảm -6,6% của VNIndex.

Đóng góp chính cho mức tăng trưởng của hai quỹ là những cổ phiếu thuộc ngành ngân hàng, thép, bất động sản và dịch vụ bất động sản, chứng khoán và vận tải dầu khí. Trong 6 tháng đầu năm, Quỹ đã chốt lời thành công khoản đầu tư vào các cổ phiếu PVT, DXG, HCM, HPG với lợi nhuận từ 20% đến 35%. Hiện tại, cả hai Quỹ đang giữ tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt trung bình ở mức 80%/20%.

Giám đốc đầu tư Nguyễn Duy Quang cho biết, các Quỹ của TVAM luôn tuân thủ chiến lược đầu tư giá trị, tập trung vào các cổ phiếu có định giá hấp dẫn, có tiềm năng tăng trưởng cao trong tương lai, có chính sách cổ tức tốt hoặc các cổ phiếu đang khó khăn tạm thời và bị quá bán nhưng có triển vọng phục hồi tốt trong tương lai gần. Chính điều này đã đem lại mức tăng trưởng cao cho Quỹ trong nửa đầu năm 2023 cũng như trong 7 năm qua.



Trong nửa cuối năm 2023, Quỹ sẽ cân nhắc giải ngân vào những cổ phiếu có định giá hợp lý, nền tảng tài chính bền vững, thuộc những ngành nghề có thông tin vĩ mô và chính sách hỗ trợ, tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận tương lai trên 20% và những ngành nghề đang khó khăn tạm thời nhưng có triển vọng hồi phục trong 2 năm tới.

Ông Nguyễn Duy Quang nhận định thị trường chứng khoán sẽ vào xu hướng tăng từ nay đến năm 2024 do: (1) Định giá chung toàn thị trường đã xuống mức hấp dẫn sau khi giảm mạnh gần 33% trong năm 2022; (2) Xu hướng giảm lãi suất trong nước hiện tại và thế giới từ năm 2024 trở đi; (3) Một loạt chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của Chính phủ; (4) Lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ phục hồi từ 6 tháng cuối năm 2023 so với mức nền thấp của năm 2022; và (5) Các kênh đầu tư thay thế chứng khoán vẫn đang kém hấp dẫn như bất động sản vẫn đóng băng, trái phiếu đang đánh mất niềm tin của nhà đầu tư và lãi suất tiền gửi bắt đầu xu hướng giảm.

Tiếp nối thành công của các Quỹ hiện tại và tận dụng sự tăng trưởng dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai gần, TVAM dự kiến sẽ huy động thêm 1 quỹ đóng mới TVGF5, Quỹ đại chúng thứ 5 có thời hạn hoạt động 5 năm, niêm yết trên HOSE với quy mô dự kiến 500 tỷ đồng trong tháng 7 năm 2023. Công ty chứng khoán Thiên Việt (TVS) sẽ tiếp tục cùng đồng hành chia sẻ lợi nhuận và rủi ro với nhà đầu tư thông qua việc góp vốn đầu tư vào Quỹ.