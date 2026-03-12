Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai tàu chở 400.000 thùng dầu bị tấn công ngay gần Iran, nhiều cảng dầu lớn buộc phải đóng cửa

12-03-2026 - 11:21 AM | Tài chính quốc tế

Quốc gia này cho biết đã có 1 thuỷ thủ thiệt mạng do vụ tấn công tàu chở dầu.

Hai tàu chở dầu đã bị tấn công trong vùng biển Iraq, khiến nước này phải tạm dừng hoạt động tại các cảng dầu lớn và làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng trong bối cảnh chiến sự tại Iran leo thang. Thông tin đã được Tổ chức Tiếp thị Dầu mỏ Nhà nước Iraq (SOMO) xác nhận.

Theo SOMO, hai tàu bị tấn công là Safesea Vishnu treo cờ Quần đảo Marshall và Zefyros treo cờ Malta. Tàu Safesea Vishnu được thuê bởi một công ty có hợp đồng với SOMO, trong khi Zefyros chở condensate, một dạng dầu nhẹ, do Basrah Gas Company sản xuất. Con tàu này dự kiến đến cảng Khor Al-Zubair vào ngày 12/3 để nhận thêm khoảng 30.000 tấn naphtha, nguyên liệu quan trọng cho ngành hóa dầu.

SOMO cho biết vụ việc “gây tác động tiêu cực tới an ninh và nền kinh tế Iraq, đồng thời đe dọa an toàn hàng hải cũng như các hoạt động dầu khí trong vùng lãnh hải”. Sau vụ tấn công, Iraq đã tạm dừng hoạt động tại các bến xuất khẩu dầu, dù các cảng thương mại khác vẫn hoạt động bình thường.

Hai tàu chở dầu của Iraq bị tấn công.

Các báo cáo ban đầu cho thấy 2 tàu đã bốc cháy sau khi bị tấn công bằng xuồng chứa chất nổ. Theo Reuters, cuộc điều tra sơ bộ do Iraq dẫn đầu cho rằng các xuồng mang thuốc nổ của Iran có thể đã lao vào 2 tàu hôm 11/3. Vụ nổ khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục thủy thủ phải sơ tán khẩn cấp.

Farhan al-Fartousi, Tổng giám đốc Công ty Cảng Iraq, cho biết 38 thủy thủ nước ngoài đã được cứu khỏi 2 tàu sau các vụ nổ. Các đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy lửa lan ra mặt biển xung quanh, dấu hiệu cho thấy dầu đang rò rỉ từ thân tàu.

Theo TankerTrackers.com, 2 tàu có thể đã chở tổng cộng khoảng 400.000 thùng dầu Iraq khi bị tấn công. Cả hai tàu được cho là đang neo gần nhau tại cảng Al-Faw, gần thành phố Basra, trước khi xảy ra vụ việc.

Chủ sở hữu đăng ký của Safesea Vishnu là công ty Safesea Transport Inc. có trụ sở tại Mỹ, còn Zefyros thuộc sở hữu của một doanh nghiệp Hy Lạp. Đại diện Safesea Transport chưa đưa ra bình luận về vụ tấn công.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang căng thẳng do chiến tranh Iran. Giá dầu đã tăng mạnh trong tuần này khi chuỗi cung ứng bị đe dọa. Khoảng 1/5 lượng dầu toàn cầu thường đi qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải cách khu vực xảy ra vụ tấn công khoảng 1.000 km.

Chiến dịch quân sự Epic Fury của Mỹ và các đòn đáp trả từ Iran đã khiến phần lớn tàu chở dầu tránh xa eo Hormuz, buộc nhiều quốc gia sản xuất dầu phải giảm sản lượng. Iran cũng tuyên bố sẽ ngăn chặn các tàu dầu đi qua tuyến đường này. Đầu tuần, quân đội Mỹ đã phá hủy hơn một chục tàu rải thủy lôi của Iran.

Trước nguy cơ nguồn cung bị gián đoạn, Tổng thống Donald Trump cho biết Washington có thể sử dụng Kho Dự trữ Dầu Chiến lược để ổn định giá thị trường. Cùng lúc, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông báo 31 quốc gia thành viên sẽ giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ, mức lớn nhất từng có, nhằm giảm bớt cú sốc nguồn cung do chiến sự gây ra.

Theo NY Post﻿

Khan hiếm khí gas vì xung đột Trung Đông, nhiều bếp ăn tại một nước châu Á ngừng phục vụ thức ăn, đồ uống nóng

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khan hiếm khí gas vì xung đột Trung Đông, nhiều bếp ăn tại một nước châu Á ngừng phục vụ thức ăn, đồ uống nóng

Khan hiếm khí gas vì xung đột Trung Đông, nhiều bếp ăn tại một nước châu Á ngừng phục vụ thức ăn, đồ uống nóng Nổi bật

Nga đón tin vui từ nước đồng minh của Mỹ sau gần 4 năm

Nga đón tin vui từ nước đồng minh của Mỹ sau gần 4 năm Nổi bật

Hoàng đế để lại "phát minh" khiến châu Âu đi sau hơn 1.000 năm, hậu thế giật mình: Ông đến từ tương lai?

Hoàng đế để lại "phát minh" khiến châu Âu đi sau hơn 1.000 năm, hậu thế giật mình: Ông đến từ tương lai?

10:27 , 12/03/2026
Dầu Brent là gì mà khiến thế giới chao đảo suốt một tuần qua?

Dầu Brent là gì mà khiến thế giới chao đảo suốt một tuần qua?

10:13 , 12/03/2026
Bài toán quanh eo biển Hormuz

Bài toán quanh eo biển Hormuz

09:38 , 12/03/2026
15 năm siêu thảm họa Nhật Bản: 2.519 người vẫn mất tích, 26.000 người không thể về nhà, 790.000 kỷ vật còn vô chủ và những vùng đất chết chưa thể hồi sinh

15 năm siêu thảm họa Nhật Bản: 2.519 người vẫn mất tích, 26.000 người không thể về nhà, 790.000 kỷ vật còn vô chủ và những vùng đất chết chưa thể hồi sinh

08:57 , 12/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên