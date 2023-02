Hai tháng đầu năm, du lịch TP.HCM thu hơn 21.000 tỷ đồng

Theo Sở Du lịch TP.HCM, tính riêng tháng 2, khách quốc tế đến TP.HCM gần 320.000 lượt, tăng 100% so cùng kỳ năm 2022, khách du lịch nội địa là 2,6 triệu lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 12.984 tỷ đồng, tăng 115,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tổng thu du lịch 2 tháng đầu năm ước đạt 21.234 tỷ đồng, tăng 62,3% so với cùng kỳ.

Điểm nhấn nổi bật trong tháng 2, là ngành du lịch TP.HCM tiếp tục khai thác và phát huy thế mạnh du lịch của thành phố Thủ Đức và các quận, huyện gắn liền với các loại hình du lịch là tiềm năng thế mạnh của địa phương. Cũng trong tháng 2, TP.HCM đã triển khai đón đoàn khách MICE với số lượng khoảng 1.000 khách quốc tế đến từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan...

Để tiếp tục thu hút du khách trong thời gian tới, ngành du lịch TP.HCM đang tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển du lịch MICE; hoàn chỉnh kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch đường thủy; phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử; du lịch ban đêm; du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn và thực hiện ký kết hợp tác phát triển du lịch liên vùng với các địa phương.



TP.HCM cũng sẽ thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng đảo Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An, (huyện Cần Giờ) gắn liền với khai thác giá trị tự nhiên và văn hóa đặc trưng của vùng sông nước TP.HCM. Ngoài ra, ngành du lịch thành phố đang tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động, sự kiện du lịch như: Lễ hội áo dài lần thứ 9; Ngày hội du lịch TP.HCM lần thứ 19 và Lễ hội sông nước lần đầu tiên của Thành phố.