Hai xe khách tông nhau kinh hoàng khiến 18 người thương vong: Một xe chạy tới 86 km/h

Theo thông tin từ Ban An toàn giao thông Gia Lai vào trưa nay 30/4 4, vụ va chạm giữa hai xe khách tại Chư Sê, tỉnh Gia Lai, khiến một người thiệt mạng và 17 người bị thương phải nhập viện cấp cứu đã xác định được nguyên nhân ban đầu là do việc lái xe vượt quá tốc độ cho phép, báo Giao thông đưa tin.

Qua việc kiểm tra dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, xe khách mang BKS 51B-294.89 (thuộc quyền sở hữu của nhà xe Cô Hai) ghi nhận có tốc độ là 86 km/h vào lúc 3 giờ 1 phút 14 giây, 83 km/h vào lúc 3 giờ 1 phút 24 giây và 84 km/h vào lúc 3 giờ 1 phút 34 giây. Xe này do ông N.C.D. (sinh năm 1977, cư trú tại phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển và có hạn đăng kiểm đến ngày 1/6/2024.

Được biết, tuyến đường tránh này cho phép ô tô khách loại trên 30 chỗ chạy với tốc độ tối đa 70km/h. Như vậy, với việc xe ô tô chạy với tốc độ tính ngay trước thời điểm gặp nạn là 84km/h, đã vượt 14km/h so với quy định.

Giây phút 2 xe đâm nhau. Ảnh: Người đưa tin

Còn xe khách BKS 47B-020.26 được điều khiển bởi lái xe Đ.V.H. (sinh năm 1972, cư trú tại xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk), có hạn đăng kiểm đến ngày 11/6/2024. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng không ghi nhận được tốc độ do xe không có dữ liệu thiết bị hành trình, báo Sài Gòn Giai Phóng thông tin.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân. Các đơn vị chức năng cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình, đồng thời hỗ trợ 11 trong số họ với tổng số tiền 11 triệu đồng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: SGGP

Báo Công lý dẫn tin tức từ Ban An toàn giao thông Gia Lai đã xác nhận không phát hiện nồng độ cồn trong máu của hai tài xế N.C.D. và Đ.V.H. Hiện tại, việc kiểm tra ma túy đối với hai tài xế này đang được tiến hành.

Trước đó, vào khoảng 3h02 sáng cùng ngày, xe giường nằm 36 chỗ BKS 51B-294.89 của nhà xe Cô Hai va chạm với xe giường nằm 41 chỗ BKS 47B-020.26 thuộc nhà xe Quốc Cường tại ngã tư giao với đường Hồ Chí Minh (khu vực đường tránh Chư Sê, thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai).

Hậu quả là bà P.T.H.O. (49 tuổi, trú ở Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ, Đồng Nai), hành khách trên xe của nhà xe Cô Hai, đã không qua khỏi sau khi được đưa đi cấp cứu. 17 hành khách khác cũng đã phải nhập viện.

Trong số các nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, 6 người đã được xuất viện và 5 người còn lại đang có sức khỏe ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Tổng hợp