Hầm chui qua đường sắt gần 800 tỉ đồng sắp thông tuyến

08-02-2026 - 11:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng có chiều dài hầm và đường dẫn 890 m theo hướng đường Vành đai 2,5, đã sẵn sàng thông tuyến.

Sau hơn 3 năm triển khai, dự án xây dựng hầm chui đường Vành đai 2,5, đoạn qua nút giao Kim Đồng - Giải Phóng (phường Hoàng Mai, Hà Nội) đã hoàn thành hầu hết hạng mục, sẵn sàng thông tuyến. Công trình có tổng mức đầu tư 778 tỉ đồng.

Hầm chui qua đường sắt gần 800 tỉ đồng sắp thông tuyến- Ảnh 1.

Dự án hầm chui tại nút giao Kim Đồng - Giải Phóng được khởi công từ tháng 10-2022 với tổng vốn đầu tư 778 tỉ đồng. Sau hơn ba năm thi công, công trình hiện đã hoàn thành phần lớn các hạng mục.

Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng là công trình hầm chui thứ 5 tại Hà Nội kể từ năm 2009 sau các hầm tại Kim Liên, Trung Hòa, Thanh Xuân và Lê Văn Lương.

Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng là hầm ngầm thứ 2 nằm dưới tuyến đường sắt ở Hà Nội sau hầm Kim Liên.

Các đơn vị thi công đang tiến hành hoàn trả mặt bằng tại khu vực hầm chui cắt qua tuyến đường sắt.

Việc thi công đoạn hầm chui đi ngầm dưới tuyến đường sắt tại ga Giáp Bát là hạng mục phức tạp nhất của dự án do 3 đốt hầm kín cuối cùng có vị trí hầm nằm sâu dưới tuyến đường sắt.

Hầm chui qua đường sắt gần 800 tỉ đồng sắp thông tuyến- Ảnh 2.

Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng có chiều dài hầm và đường dẫn 890 m theo hướng đường Vành đai 2,5, trong đó hầm kín dài 140 m, hầm hở dài 320 m.

Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng có chiều dài hầm và đường dẫn 890 m theo hướng đường Vành đai 2,5, trong đó hầm kín dài 140 m, hầm hở dài 320 m. Đoạn qua hầm mỗi chiều hai làn xe rộng 3,5 m/làn, đoạn ngoài hầm mỗi chiều 3 làn xe rộng 3,5 m/làn.

Hầm chui qua đường sắt gần 800 tỉ đồng sắp thông tuyến- Ảnh 3.

Hầm chui được bố trí với một cửa hướng ra phố Kim Đồng, trong khi cửa còn lại kết nối tuyến vành đai 2,5 đoạn qua khu vực Đầm Hồng, tiếp giáp phố Định Công.

Hầm chui qua đường sắt gần 800 tỉ đồng sắp thông tuyến- Ảnh 4.

Đoạn qua hầm mỗi chiều hai làn xe rộng 3,5 m/làn, đoạn ngoài hầm mỗi chiều 3 làn xe rộng 3,5 m/làn.

Hầm chui qua đường sắt gần 800 tỉ đồng sắp thông tuyến- Ảnh 5.

Bên trong hầm, công nhân đang khẩn trương thi công, hoàn thiện các hạng mục phụ trợ nhằm sớm đưa công trình vào vận hành.

Hầm chui qua đường sắt gần 800 tỉ đồng sắp thông tuyến- Ảnh 6.

Hai bên thân hầm được bố trí mạng lưới thu - thoát nước với mật độ lớn để phòng ngừa tình trạng ngập. Lượng nước phát sinh sẽ được dẫn tập trung về các hố kỹ thuật, sau đó hệ thống bơm trong hầm sẽ hút và xả ra ngoài.

Hầm chui qua đường sắt gần 800 tỉ đồng sắp thông tuyến- Ảnh 7.

Sau khi hoàn thành việc thảm bê tông nhựa, các nhà thầu đang dồn lực thi công các hạng mục còn lại, trong đó trọng tâm là khu vực hầm hở phía Đầm Hồng.

Hầm chui qua đường sắt gần 800 tỉ đồng sắp thông tuyến- Ảnh 8.

Hầm chui qua đường sắt gần 800 tỉ đồng sắp thông tuyến- Ảnh 9.

Khi hầm chui được đưa vào vận hành, kỳ vọng giảm tải áp lực giao thông tại khu vực Kim Đồng - Giải Phóng - Tân Mai. Các phương tiện di chuyển theo trục Vành đai 2,5 có thể lưu thông thông suốt, hạn chế điểm giao cắt trực tiếp, qua đó cải thiện tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Hầm chui qua đường sắt gần 800 tỉ đồng sắp thông tuyến- Ảnh 10.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

