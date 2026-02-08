Hầm chui qua đường sắt gần 800 tỉ đồng sắp thông tuyến
Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng có chiều dài hầm và đường dẫn 890 m theo hướng đường Vành đai 2,5, đã sẵn sàng thông tuyến.
Sau hơn 3 năm triển khai, dự án xây dựng hầm chui đường Vành đai 2,5, đoạn qua nút giao Kim Đồng - Giải Phóng (phường Hoàng Mai, Hà Nội) đã hoàn thành hầu hết hạng mục, sẵn sàng thông tuyến. Công trình có tổng mức đầu tư 778 tỉ đồng.
Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng là công trình hầm chui thứ 5 tại Hà Nội kể từ năm 2009 sau các hầm tại Kim Liên, Trung Hòa, Thanh Xuân và Lê Văn Lương.
Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng là hầm ngầm thứ 2 nằm dưới tuyến đường sắt ở Hà Nội sau hầm Kim Liên.
Các đơn vị thi công đang tiến hành hoàn trả mặt bằng tại khu vực hầm chui cắt qua tuyến đường sắt.
Việc thi công đoạn hầm chui đi ngầm dưới tuyến đường sắt tại ga Giáp Bát là hạng mục phức tạp nhất của dự án do 3 đốt hầm kín cuối cùng có vị trí hầm nằm sâu dưới tuyến đường sắt.
Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng có chiều dài hầm và đường dẫn 890 m theo hướng đường Vành đai 2,5, trong đó hầm kín dài 140 m, hầm hở dài 320 m. Đoạn qua hầm mỗi chiều hai làn xe rộng 3,5 m/làn, đoạn ngoài hầm mỗi chiều 3 làn xe rộng 3,5 m/làn.
Người lao động