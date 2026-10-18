Hạn chế tàu thuyền qua sông Sài Gòn để vận chuyển nhịp cầu đi bộ

Ngày 17/10, thông tin từ Cảng vụ Hàng hải TP.HCM, đơn vị vừa có thông báo hạn chế hoạt động của tàu thuyền trên một số tuyến hàng hải nhằm bảo đảm an toàn cho quá trình vận chuyển nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, công trình kết nối khu vực trung tâm thành phố với Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Vị trí cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. (Ảnh: Lương Ý)

Theo đó, việc hạn chế lưu thông được áp dụng trên 4 tuyến hàng hải gồm Sông Dinh, Vũng Tàu - Thị Vải, Soài Rạp và Sài Gòn - Vũng Tàu trong thời gian đoàn sà lan vận chuyển kết cấu thép siêu trường, siêu trọng đi qua.

Cụ thể, từ 5h - 18h ngày 18/10, đoàn lai kéo xuất phát từ bến cảng thuộc Công ty CP Đóng tàu Đại Dũng trên sông Dinh, di chuyển đến bến phao SR-05 của Công ty CP Nhà Rồng trên sông Soài Rạp.

Ngày 19/10, cũng trong khung giờ 5h - 18h, đoàn tiếp tục hành trình từ khu vực bến phao trên sông Soài Rạp đến rạch Bến Nghé, thuộc luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu.

Phương tiện vận chuyển là sà lan Trung Nam S05, chở kết cấu thép siêu trường, siêu trọng trên boong. Đoàn lai kéo gồm tàu kéo chính VNL Vision cùng 3 tàu hỗ trợ là VNL Voyager, VNL Future và VNL 05.

Để bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, Cảng vụ Hàng hải TP.HCM yêu cầu các phương tiện hoạt động trên những tuyến hàng hải liên quan không gây cản trở hành trình của đoàn lai kéo.

Các tàu thuyền phải tuân thủ hướng dẫn của Trung tâm VTS Sài Gòn - Vũng Tàu, chấp hành quy định về phòng ngừa đâm va và các biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải đã được cơ quan chức năng chấp thuận.

Vòm thép nhịp chính cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn sau khi hoàn tất thử tải. (Ảnh: Nutifood)

Đối với những khu vực cấm tránh, vượt, việc điều tiết phương tiện được thực hiện theo phương án bảo đảm an toàn hàng hải đã được Cảng vụ Hàng hải TP.HCM yêu cầu.

Việc vận chuyển nhịp chính là một trong những công đoạn phục vụ thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Công trình được xây dựng nhằm kết nối khu vực Công viên Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần hình thành thêm không gian đi bộ, tham quan và sinh hoạt công cộng ven sông cho người dân, du khách.