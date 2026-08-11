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Hàn Quốc lại xảy ra sự cố rò rỉ thông tin cá nhân lớn

| | Kinh tế số

Ngày 9/8 đã xảy ra sự cố rò rỉ thông tin cá nhân trên ứng dụng Sampro TV, trong đó có dữ liệu tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của người dùng.

Sampro TV là kênh truyền thông và nền tảng nội dung chuyên về kinh tế - tài chính của Hàn Quốc, nổi tiếng với các chương trình phân tích thị trường chứng khoán, kinh tế vĩ mô, đầu tư và doanh nghiệp.

Thông tin cho biết, ngày 9/8, eBroadcasting - đơn vị vận hành Sampro TV - thông báo trên trang web của công ty rằng một đối tượng bên ngoài đã truy cập trái phép vào ứng dụng Sampro TV với mục đích xấu. Từ đầu tháng 8, công ty đã phát hiện dấu hiệu nghi ngờ có đối tượng bên ngoài truy cập trái phép thông tin cá nhân của người dùng và bắt đầu tiến hành điều tra.

Theo ước tính hiện tại, quy mô dữ liệu cá nhân bị rò rỉ lên tới hơn 460.000 trường hợp. Công ty đã thông báo riêng về sự cố cho những thành viên có thông tin liên lạc được lưu trong hệ thống.

Các thông tin bị rò rỉ khác nhau tùy từng thành viên. Những dữ liệu được xác nhận bị ảnh hưởng gồm họ tên, thông tin hồ sơ, số điện thoại di động, địa chỉ email, địa chỉ cư trú, thông tin tài khoản ngân hàng (tên ngân hàng, số tài khoản, tên chủ tài khoản), dữ liệu được tạo trong quá trình sử dụng dịch vụ, thông tin thiết bị, tên thẻ, số thẻ đã được che một phần và lịch sử sử dụng dịch vụ.

Trong số các dữ liệu bị rò rỉ, có 2 trường hợp liên quan đến địa chỉ, 2.972 trường hợp liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng và 317 trường hợp liên quan đến thông tin thẻ tín dụng. eBroadcasting cho biết công ty không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân duy nhất như số đăng ký cư trú, cũng như các thông tin nhạy cảm, đồng thời đã báo cáo vụ việc lên Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân Hàn Quốc (PIPC) và Cơ quan An ninh internet Hàn Quốc (KISA). Trong khi đó, người dùng Sampro TV được khuyến cáo đặc biệt thận trọng trước các cuộc gọi và tin nhắn giả danh Sampro TV. Trong trường hợp nhận được các cuộc gọi, tin nhắn hoặc email không rõ nguồn gốc hay có dấu hiệu đáng ngờ, người dùng không nhấp vào đường dẫn (URL) hoặc tệp đính kèm, đồng thời xóa và báo cáo các thông tin này.

Hàn Quốc đang đối mặt với làn sóng rò rỉ dữ liệu cá nhân ngày càng nghiêm trọng, trải rộng từ viễn thông, thương mại điện tử đến tài chính và các nền tảng số. Trong năm 2025-2026, các vụ việc lớn tại SK Telecom, Coupang, KT và Sampro TV đã ảnh hưởng tới hàng chục triệu người dùng. Đáng chú ý, dữ liệu bị lộ không chỉ gồm họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ, mà trong một số trường hợp còn có thông tin USIM, tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng. Vụ Coupang ảnh hưởng hơn 33,67 triệu tài khoản, trong khi KT ghi nhận dữ liệu bị lợi dụng để thực hiện giao dịch trái phép.

Trước tình hình này, Hàn Quốc đang tăng cường điều tra và xử phạt doanh nghiệp, với mức phạt lên tới hàng trăm tỷ won. Các vụ việc cũng làm gia tăng nguy cơ lừa đảo, giả danh và đánh cắp tài chính, khiến yêu cầu siết chặt trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân trở nên cấp thiết.

Theo Khánh Vân

VTV

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