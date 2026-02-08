Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hàn Quốc ứng phó khẩn với vụ chuyển nhầm 620.000 bitcoin

08-02-2026 - 11:31 AM | Smart Money

Hàn Quốc họp khẩn sau sự cố sàn Bithumb chuyển nhầm 620.000 bitcoin cho 249 khách hàng, làm dấy lên lo ngại lớn về rủi ro và quản lý tài sản ảo.

Hàn Quốc ứng phó khẩn với vụ chuyển nhầm 620.000 bitcoin - Ảnh 1.

(Ảnh: News1)

Các cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc ngày 7/2 đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để bàn giải pháp ứng phó đối với vụ việc sàn giao dịch tiền mã hóa Bithumb xảy ra sai sót nghiêm trọng chuyển nhầm số lượng bitcoin cực lớn cho khách hàng.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã triệu tập cuộc họp kiểm tra khẩn cấp cùng với Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) và Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc (FIU). Cuộc họp do Phó Chủ tịch FSC Kwon Dae-young chủ trì với sự tham gia của Giám đốc điều hành sàn Bithumb Lee Jae-won.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Kwon Dae-young nêu rõ sự cố này được đánh giá là rất nghiêm trọng và cho thấy những điểm yếu và rủi ro của tài sản ảo. FSS đang thực hiện đánh giá mức độ thiệt hại của người dùng và giám sát việc Bithumb nhanh chóng thực hiện các biện pháp bồi thường.

FSS đã thành lập một nhóm ứng phó khẩn cấp với FIU, FSS và Hội đồng Liên ngành Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số (DAXA) để giải quyết vấn đề này.

FSS triệu tập cuộc họp khẩn các đơn vị chức năng sau khi sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb thông báo việc chuyển nhầm tổng cộng 620.000 bitcoin (BTC) vào tài khoản của 249 người dùng. Sự cố này được thông báo là lỗi của nhân viên chuyển nhầm điểm thưởng chương trình khuyến mãi cho khách hàng từ tiền won thành tiền bitcoin (BTC). Tính trung bình, mỗi khách hàng đã nhận được khoảng 2.490 BTC, tương đương 244 tỷ won (khoảng 166 triệu USD).

Sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb cho biết, đến sáng 7/2 đã thu hồi thành công phần lớn trong số 620.000 bitcoin.

Sau sự cố trên, FSS đã chỉ thị kiểm tra sàn Bithumb. Cơ quan chức năng cũng có kế hoạch kiểm tra các sàn giao dịch khác về lượng tài sản ảo nắm giữ và cơ chế hoạt động, cũng như hệ thống kiểm soát nội bộ.

Theo Khánh Vân

VTV.vn

bitcoin

