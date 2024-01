Han So Hee: Mỹ nhân may mắn sở hữu gia tài "khủng" trước tuổi 30

Han So Hee có tên khai sinh là Lee So Hee, sinh ngày 18/11/1994 tại Ulsan, Hàn Quốc. Vốn là một cô bé hiếu học ngay từ nhỏ, lớn lên cô theo học chuyên ngành nghệ thuật tại Trường Trung học Nghệ thuật Ulsan. Trong năm cuối trung học, Han rời quê hương và chuyển đến thủ đô Seoul để ở với bà ngoại, nơi cô làm công việc bán thời gian tại nhiều nhà hàng thịt nướng, quán bar và cửa hàng mỹ phẩm.

Vào thời điểm đó, cô không quen biết ai nên chỉ nhận được sự giúp đỡ của bà ngoại trong 2 tháng đầu đồng thời làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau để duy trì cuộc sống và tăng trải nghiệm. Trong lúc này, cô bất ngờ nhận được lời mời làm người mẫu và bắt đầu sự nghiệp làm người mẫu quảng cáo.

Nhớ lại cột mốc đáng nhớ, từ việc chuyển đến Seoul với số tiền chưa đến 300 USD đến việc trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ một đoạn phim quảng cáo và cuối cùng trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất trong ngành giải trí Hàn Quốc, cô đã vô cùng xúc động.

Han So Hee chỉ sau 7 năm vào nghề đã tạo được dấu ấn đáng kể trong những tác phẩm phim ảnh với thành tích đáng kinh ngạc, xứng đáng là một bằng chứng sống cho việc biến điều không thể thành có thể trong làng giải trí xứ kim chi.

Là một trong những người nổi tiếng có ảnh hưởng nhất và được trả lương cao nhất trong danh sách thống kê của Forbes Korea vào năm 2022, Han So Hee đã góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình đầy hứa hẹn được ra mắt tại Hàn Quốc trong những năm qua. Có thể kể đến những bộ phim đình đám như Money Flower (2017), 100 Days My Prince (2018), After The Rain (2018), Abyss (2019), Nevertheless (2021), My Name (2021), Heavy Snow (2023) và Gyuseong Creature (2023- 2024).

Chia sẻ suy nghĩ của mình về diễn xuất, Han cho biết trong một cuộc phỏng vấn năm 2023 với tờ KBIZoom rằng, “Tôi muốn thể hiện những tác phẩm được giao cho mình cũng như những nhân vật và tình huống mà tôi phải thể hiện trong đó bằng một cách kiên quyết và cẩn thận. Ngoài ra, dù điều này là không dễ dàng nhưng tôi muốn mình sẽ trở thành một nữ diễn viên biết cách tận hưởng và vượt qua áp lực từ quá trình diễn xuất”.

Giá trị tài sản sau 7 năm nổi tiếng

Theo nhiều nguồn tin được truyền thông Hàn Quốc tiết lộ, tính đến năm 2024, Han So Hee tự hào có tài sản ròng khoảng 10-15 triệu USD.

Mặc dù rất khó để đưa ra một con số chính xác, nhưng không thể phủ nhận rằng khối tài sản kếch xù của Han chủ yếu đến từ các dự án diễn xuất, quảng cáo và làm gương mặt đại diện thương hiệu nổi tiếng.

Sự nghiệp phim ảnh thăng hạng sau từng bộ phim

Không chỉ tham gia một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc có tỷ suất người xem cao nhất mọi thời đại Thế giới hôn nhân (The World of the Married -2020) mà cô còn xuất hiện đặc biệt trong bộ phim đình đám được giới phê bình đánh giá cao Heavy Snow (2023), các bộ phim truyền hình và điện ảnh của Han So Hee luôn nhận được sự chào đón của những người yêu thích các sản phẩm giải trí Hàn Quốc.

Theo Nielsen Korea, bộ phim của đạo diễn Mo Wan-il mà Han tham gia đã phá kỷ lục của chính mình khi vượt qua rating tập 15 là 24,44% với rating tập cuối là 28,371%. Trong khi đó, Heavy Snow – tác phẩm đánh dấu sự ra mắt màn ảnh rộng của Han, đã chính thức được chọn tham gia hạng mục tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế Jeonju 2023. Phim do đạo diễn nổi tiếng Groggy Summer Yoon Su-ik, bộ phim với đề tài đồng tính là câu chuyện cảm động về hai cô gái trẻ chấp nhận tình cảm thực sự của họ dành cho nhau trong một bối cảnh xã hội Hàn Quốc đầy thành kiến về vấn đề này.

Quay lại lịch sử sự nghiệp, Han bắt đầu hành trình của mình trong ngành giải trí Hàn Quốc bằng việc góp mặt trong video âm nhạc “Tell Me What To Do” của SHINee vào năm 2016. Sau đó, cô bắt đầu diễn xuất với vai nhân vật phụ trong bộ phim lãng mạn giả tưởng Reunited Worlds năm 2017 của đài SBS.

Han So Hee trong "Thế giới hôn nhân"

Tiếp theo, cô đã giành được một số vai chính trong các bộ phim truyền hình như Money Flower (2017), 100 Days My Prince (2018) và After The Rain (2018).

Năm 2019, Han được khán giả đánh giá cao nhờ sự xuất hiện đặc biệt trong bộ phim đình đám của đài tvN Abyss, cùng với các diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc khác như Ahn Hyo-seop và Park Bo-young.

Bước đột phá lớn của cô đến vào năm 2020, với bộ phim truyền hình ăn khách Hàn Quốc Thế giới hôn nhân của JTBC đóng cùng các ngôi sao kỳ cựu Kim Hee-ae và Park Hae-joon. Diễn xuất đầy sức thu hút của cô trong vai Yeo Da-kyung đã mang về cho Han một đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất – hạng mục Phim Truyền hình tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 56.

Không những thế, mức độ nổi tiếng của Han So Hee tiếp tục tăng cao khi cô vào vai nữ chính trong bộ phim tình cảm JTBC năm 2021 Nevertheless. Đóng chung với anh chàng được đồn đại là phim giả tình thật lúc bấy giờ - Song Kang, bộ phim truyền hình được chuyển thể từ webtoon này đã lọt vào danh sách 10 phim nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc thời điểm công chiếu.

Han còn thể hiện sự linh hoạt của mình trong vai một người phụ nữ trả thù cho kẻ giết cha mình trong bộ phim kinh dị tội phạm My Name. Bộ phim không chỉ mang về cho cô đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất – hạng mục Phim Truyền hình tại Lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 58 mà còn trở thành 10 Phim bộ Hàn Quốc được xem nhiều nhất trên Netflix năm đó, theo Forbes.

Theo các nguồn tin, nữ diễn viên kiếm được khoảng 20.000 USD mỗi tập khi xuất hiện trong phim truyền hình Hàn Quốc vào năm 2021.

Năm sau, Han trở thành một phần của nhiều câu chuyện thành công khác. Han xuất hiện trong loạt phim Disney+ Soundtrack#1 cùng với Park Hyung-sik vào tháng 3/2022. Với OST nổi tiếng “Love Beyond Words” của thần tượng K-pop Kyuhyun (Super Junior), bộ phim hài lãng mạn này đứng thứ nhất trong số những bộ phim được xem nhiều nhất trên Disney+ ở Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản và Singapore trong tuần đầu tiên phát hành.

Tiếp theo đó, sự xuất hiện của cô với tư cách là Công chúa Kayena trong bản live-action chuyển thể từ webtoon Kakao The Villainess is a Marionette, đóng cùng với Cha Eun-woo (ASTRO). Theo nhiều hãng truyền thông Hàn Quốc, nữ diễn viên My Name kiếm được hơn 250.000 USD cho mỗi bộ phim.

Gần đây, nữ chính Nevertheless đang tận hưởng thành công khi xuất hiện trong video âm nhạc cho đĩa đơn ăn khách năm 2023 “Seven” của BTS Jungkook. Kỷ lục thu về con số khổng lồ 39 triệu lượt xem trên YouTube chỉ trong 24 giờ, đã vượt qua 100 triệu lượt xem tính đến tháng 7/2023 và sau đó tiếp tục lập nhiều kỷ lục khác, tự phá kỷ lục của chính mình. Ngoài ra, cô đóng cùng Park Seo-joon trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc chủ đề lịch sử giả tưởng Sinh vật Gyungseong, bộ phim nhanh chóng thu hút được hơn 3 triệu lượt xem và 24 triệu giờ xem, chỉ ba ngày sau khi phát hành vào ngày 22/12/2023.

Các dự án sắp tới của Han So Hee bao gồm Sinh vật Gyungseong mùa 2, được cho là đang sản xuất và dự kiến phát hành vào năm 2024.

Gương mặt đại diện của các thương hiệu cao cấp

Ngoài sự nghiệp diễn xuất thành công, Han So Hee còn có được sự hợp tác thuận lợi với một số thương hiệu xa xỉ nổi tiếng, mang về nguồn tài chính đáng kể góp thêm vào giá trị tài sản của cô.

Cô từng là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu xa xỉ khác nhau, bao gồm thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Banila Co., thương hiệu đồ thể thao Pháp Eider, nhà bán lẻ Giordano International của Hồng Kông, thương hiệu đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ Omega SA, hãng trang sức xa xỉ Boucheron của Pháp, thương hiệu đồ thể thao Fila của Hàn Quốc, Thương hiệu chăm sóc cá nhân của Pháp L'Oréal và nhãn hiệu thời trang Singapore Charles & Keith.

Năm 2021, thương hiệu mỹ phẩm Charlotte Tilbury Beauty của Anh công bố Han là người mẫu Hàn Quốc đầu tiên. Năm sau, nữ diễn viên Heavy Snow trở thành người nổi tiếng Hàn Quốc đầu tiên gia nhập hãng thời trang xa xỉ Tây Ban Nha Balenciaga với tư cách là đại sứ thương hiệu cùng với các ngôi sao toàn cầu như Kim Kardashian và Justin Bieber.

Là gương mặt đại diện cho thương hiệu cao cấp, Han tham gia vào nhiều chiến dịch và sự kiện khuyến mãi. Nữ diễn viên cũng được cho là đảm đương vai trò người mẫu cho chiến dịch hợp tác Xuân/Hè của Balenciaga với Adidas năm 2023.

Cô cũng từng là đại diện lâu năm của hãng thời trang cao cấp đa quốc gia Pháp Dior, trở thành đại sứ ASPAC cho La Collection Privée và gương mặt đại diện cho Dior Beauty vào năm 2023.

Sau đó, người ta thấy nữ diễn viên Abyss đang thực hiện một chương trình quảng bá tại Triển lãm Lễ kỷ niệm Lady Dior được tổ chức tại Seongsu-dong, Seoul, vào tháng 9/2023. Hơn nữa, Han cũng góp mặt trong chiến dịch vào dịp lễ của thương hiệu với dòng sản phẩm Son môi Dior Rouge 999 Velvet Finish.

Han So Hee, người có hơn 16,2 triệu người theo dõi trên Instagram tính đến tháng 1/2024, được cho là kiếm được tổng cộng 15.000 USD cho mỗi lần quay quảng cáo.

Sở hữu tài sản đắt tiền, túi xách xa xỉ và thú cưng

Theo hãng truyền thông Hàn Quốc Koreaboo tiết lộ, Han So Hee đã mua một căn biệt thự trị giá 1,64 triệu USD nằm ở làng Achiwul, Guri-si Kyunggi-do, Hàn Quốc, tất cả bằng tiền mặt vào tháng 2/2022. Nơi ở của cô được cho là nằm gần nhà của cặp đôi quyền lực Hàn Quốc - căn penthouse trị giá 4 triệu USD của Hyun Bin và Son Ye-jin.

Với thương vụ mua bán đắt giá này, nữ diễn viên cũng đã trở thành hàng xóm của nhà sáng lập công ty giải trí JYP- Park Jin-young.

Ngoài ra, Làng Achiwul còn được biết đến với cái tên “Làng nghệ sĩ”, nổi tiếng là quê hương của các họa sĩ, nhà văn và nhà thiết kế nổi tiếng của Hàn Quốc.

Hơn nữa, Han là người thích sở hữu mọi thứ đắt tiền và thích đầu tư tài sản của mình vào nhiều chiếc xe hơi sang trọng. Han được cho là sở hữu một chiếc Mercedes-Benz Maybach S-Class Sedan sang trọng - một phương tiện được cho là thực sự đẳng cấp.

Ngôi sao Hàn Quốc cũng thường được nhìn thấy diện nhiều món đồ thời trang xa xỉ khác nhau, bao gồm túi Lady Dior trị giá 6.000 USD, túi Fendi Peekaboo ISEEU East West trị giá 4.300 USD và túi tote cỡ vừa Gucci x Balenciaga The Hacker Project Graffiti trị giá 2.200 USD.

Han cũng là người nuôi dưỡng đáng tự hào của hai chú mèo đắt tiền là Hammer và Marshie. Trong khi cô thường xuyên cập nhật Instagram của mình bằng hình ảnh những chú mèo dễ thương, thì những thú cưng nổi tiếng này cũng thường được phát hiện đi cùng Han trong các lịch trình làm việc nhiều nơi của cô.

Đời tư của Han So Hee luôn là tâm điểm chú ý và trên mặt báo với các thông tin gây tò mò nhất là các tin tức hẹn hò, nữ diễn viên Hàn Quốc bị đồn hẹn hò với bạn diễn Song Kang, thành viên ban nhạc K-pop ASTRO Cha Eun Woo và người mẫu nổi tiếng Hàn Quốc Chae Jong Seok.