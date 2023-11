Handong E&C Green Day: Cùng lưu giữ những bước chân xanh

Các hoạt động Handong "Green Day" trong năm 2023 bao gồm " 20Km Cycling Challenge" tại Quận 2 TP. HCM, Quận 7 TP. HCM, KĐT Diamond City Long Xuyên - An Giang; trang trí và trao tặng 500 túi vải Canvas gởi gắm thông điệp "Catch Your Dream" đến các trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 nhân dịp Trung thu. Lần này, Handong E&C tiếp tục hành trình lan tỏa thông điệp xanh đến Thủ phủ Miền Tây với chương trình "Running Challenge" có quy mô lớn hơn kêu gọi mọi người cùng đóng góp vào sứ mệnh Phát triển bền vững toàn cầu (SDGs).

Hình chương trình Green Day – Cycling Challenge & tô túi canvas

Handong E&C – tổng thầu Hàn Quốc trong lĩnh vực xây dựng - chọn phát triển bền vững làm giá trị cốt lõi đi cùng phương châm "Building Trust, Building Partnerships". Với kinh nghiệm hoạt động hơn 12 năm, Handong E&C đã hoàn thành hơn 40 dự án ở nhiều tỉnh thành Việt Nam, các nước Đông Nam Á; được các chủ đầu tư/ nhà phát triển dự án có uy tín lựa chọn là đối tác chiến lược thi công cho nhiều dự án lớn đòi hỏi kỹ thuật, chuyên môn và luôn đặt yếu tố con người lên đầu như: Tổ chức nhà Quốc gia (N.H.O), Tập đoàn Nam Long, Sơn Kim Land, Phú Long, KOICA…

Hình dự án Nam Long 2 Cần Thơ

Trong đó, Khu dân cư Nam Long 2 là dự án đánh dấu sự mở rộng phạm vi kinh doanh của Handong E&C tại vùng đất Tây Đô. Dự án có diện tích đất lên đến 369.918,7m2 nằm trong Khu đô thị mới Nam Cần Thơ, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ.

Sự kiện "Running Challenge" ngày 11/11/2023 vừa qua đã diễn ra rất thành công khi nhận được sự đồng hành nhiệt tình và ủng hộ mạnh mẽ từ chủ đầu tư Nam Long Cần Thơ, Đài phát thanh và truyền hình TP. Cần Thơ, Cty CP Kiểm Định Xây Dựng Sài Gòn (SCQC), cùng các đối tác Cty TNHH XDTMDV Việt Châu, Cty CP TK Nội thất Trung Nam, Cty TNHH TMDVXD An Duy, Cty TNHH Cơ điện Tam Hoà, Cty TNHH Fujitech, Cty TNHH TMXD ACD, Cty TNHH MTV ĐT XDPT Nam Khang, Cty CP VLXD Thế giới Nhà, Cty TNHH Chấn Nam Phát và cùng với các nhân viên công ty và gia đình.

Hình kỉ niệm cùng các đối tác

Handong E&C đã một lần nữa khẳng định cam kết của mình với hình ảnh Nhà thầu Xanh – Nhà thầu bền vững và xin cảm ơn các đối tác đã cùng nhau tạo dấu ấn đặc biệt vì mục tiêu phát triển bền vững cùng Handong E&C.

Handong E&C – Building Trust, Building Partnerships!