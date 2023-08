Hàng chục dự án nhà ở thương mại ở TP.HCM được đề xuất làm nhà ở xã hội

UBND TP.HCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại cuộc họp Tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn.

Theo thông báo kết luận, đối với 41 dự án không đáp ứng điều kiện để được chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở KH&ĐT TP.HCM làm việc và thông báo cho nhà đầu tư rằng dự án không đáp ứng cơ sở pháp lý để chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án nhà ở thương mại.

Sở KH&ĐT TP.HCM có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư theo phương án đề xuất thay đổi mục tiêu từ đầu tư nhà ở thương mại sang đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Trường hợp nhà đầu tư vẫn mong muốn tiếp tục đầu tư dự án nhà ở thương mại, đề nghị nhà đầu tư nghiên cứu phương án lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Hàng chục dự án bất động sản ở TP.HCM không đủ điều kiện thực hiện dự án nhà ở thương mại vì thiếu đất ở. Ảnh: Vũ Phạm

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, hàng loạt dự án không đáp ứng đủ điều kiện để làm nhà ở thương mại là vì dự án không có đất ở hoặc không nhận chuyển nhượng toàn bộ đất ở theo Luật Nhà ở năm 2014. Việc UBND TP.HCM "từ chối" các dự án này khiến nhiều nhà đầu tư trở tay không kịp, không những vậy các khách hàng trót "xuống tiền" mua sản phẩm cũng đứng ngồi không yên.

Có thể kể đến mộ số dự án như: Khu nhà ở thấp tầng Nam Khang, diện tích 6,5 ha, do Công ty Bất động sản Nam Khang làm chủ đầu tư; Khu nhà ở Thới An, diện tích 7,12 ha, do Công ty TNHH Xây dựng kinh doanh phát triển nhà Sang Anh làm chủ đầu tư; Chung cư sông Sài Gòn (Saigon River Apartment), diện tích 2,83 ha, do Công ty CP Bất động sản Hiệp Phúc làm chủ đầu tư; Khu dân cư Linh Trung, diện tích 2,71 ha, do Công ty CP Minh Long Đông Sài Gòn làm chủ đầu tư;

Khu phức hợp Trường Phước Lộc, diện tích 7,1 ha, do Công ty CP Bất động sản Trường Phát Lộc làm chủ đầu tư; Khu nhà ở An Phú, diện tích 6,1 ha, do Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm làm chủ đầu tư; Khu nhà ở tại phường Bình Trị Đông B, diện tích 2,5 ha, do Công ty CP Phát triển Hoa Lâm làm chủ đầu tư; Khu dân cư CityLand do Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành phố làm chủ đầu tư; Khu nhà ở Doxaco do Công ty TNHH Xây dựng Đô Thị Mới làm chủ đầu tư; Đầu tư xây dựng khu căn hộ NewSun do Công ty CP Kim Tây Nam làm chủ đầu tư; Khu thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng (Sao Mai Skyline Plaza) do Công ty CP Tập đoàn Sao Mai làm chủ đầu tư…

Trong khi đó, đối với 5 dự án đang được giải quyết và các Sở, ngành chưa có ý kiến theo chỉ đạo của Tổ tưởng Tổ công tác gồm: Dự án số 3A-3B Tôn Đức Thắng của Công ty CP Kinh doanh đại ốc Phương Nam; Căn hộ Lê Thành, Tân Tạo 2 của Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành; Khu nhà ở thấp tầng Tâm Đại Thành của Công ty TNHH Bất động sản Tâm Đại Thành Công; Khu nhà ở Ánh trăng giữa trung tâm thành phố (Moonlight Centre Point) của Công ty CP Địa ốc Vĩnh Tiến và khu dân cư NBB Garden III của Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy.

Chủ tịch Phan Văn Mãi giao Sở TN&MT, Xây dựng, QH-KT TP.HCM, UBND quận 8 và UBND quận Bình Tân khẩn trương, nghiêm túc thực hiện, có ý kiến bằng văn bản gửi Sở KH&ĐT trước ngày 10/8 để tổng hợp, thẩm định trình UBND TP.HCM xem xét, quyết định trước ngày 15/8, không được chậm trễ.