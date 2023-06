Hàng chục nghìn khách hàng mua nhà của Novaland sẽ vui mừng khi biết thông tin này

Mới đây, CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland; mã chứng khoán: NVL) đã có tờ trình đại hội cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2023. Đáng chú ý, Novaland có kế hoạch tiếp tục triển khai hoàn thiện 5 dự án thành phần của Aqua City (Aqua City, Aqua Riverside City, Aqua Waterfront City – The Valencia, Aqua Marina City, Aqua City Phoenix Island); 5 phân khu của NovaWorld Ho Tram (The Tropicana, Habana Island, Morito, Wonderland, Happy Beach) và NovaWorld Phan Thiet.

Thực tế, Aqua City, NovaWorld Hồ Tràm, NovaWorld Phan Thiết là 3 dự án có quy mô lớn nhất của Novaland. Thời gian qua, các dự án này bất ngờ tạm dừng thi công khiến hàng nghìn khách hàng cảm thấy lo lắng về tiến độ cũng như “sức khỏe” của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, gần đây Novaland và các đối tác liên tục tái khởi động các dự án này. Đồng thời, doanh nghiệp này vẫn đang tích cực tháo gỡ những vướng mắc tại các dự án. Phần nào cho thấy NVL đang rất cố gắng hoàn thành mục tiêu năm 2023.

Theo tìm hiểu, dự án Aqua City do công ty TNHH Thành phố Aqua - công ty con của Novaland làm chủ đầu tư. Dự án nằm tại xã Long Hưng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai được phát triển từ quý II/2019 với tổng giá trị phát triển sản phẩm khoảng 8 tỷ USD.

Đại đô thị có tổng quy mô 1.000 ha. Về quy mô sản phẩm, Aqua City bao gồm nhà phố, shophouse, biệt thự đơn lập và song lập (diện tích 120 - 375 m2) với các phân khu chính như Phoenix – Sun Harbor – River Park – The Grand Villas – The Valencia – The Stella – The Elite – The Suite - Ever Green.

Về NovaWorld Phan Thiết, dự án này được xây dựng trên khu đất rộng 1.000ha tại TP Phan Thiết (Bình Thuận) với vốn đầu tư là 5 tỷ USD. Các loại hình bất động sản tại dự án gồm: Nhà phố biển, biệt thự đơn lập, song lập, shophouse, boutique hotel. Dự án được xây dựng từ năm 2019.

Đáng chú ý, đầu tháng năm 2/2023 Công ty Cổ phần NovaReal (thành viên Novaland) bất ngờ có thư thông báo gửi tới các khách hàng mua dự án Novaworld Phan Thiết về việc tạm hoãn thanh toán các khoản lãi vay ngân hàng theo thỏa thuận ban đầu. Lý do mà doanh nghiệp này đưa ra xuất phát từ thanh khoản và dòng tiền gặp khó khăn ngoài tầm kiểm soát. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư đã xuống tiền mua sản phẩm tại dự án cảm thấy hoang mang.

Ngày 19/5 vừa qua, Novaland thông báo tái khởi động dự án NovaWorld Phan Thiết và tổ chức lễ ký kết tài trợ dự án với đối tác là ngân hàng MB bank. Tuy nhiên, ngay sau khi tái khởi động, Novaland đã thế chấp phân khu C của dự án này cho lô trái phiếu 1.300 tỷ đồng. Trước đó, tháng 11/2022, NVL đã dùng khu A, B thuộc dự án NovaWorld Phan Thiết để thế chấp bổ sung tài sản cho lô trái phiếu nêu trên.

Còn về dự án NovaWorld Ho Tram nằm tại huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) có diện tích 1.000ha. Dự án gồm 5 phân khu: The Tropicana; Wonderland; Habana Island; Morito; Binh Chau Onsen. Các loại hình bất động sản tại dự án gồm biệt thự nghỉ dưỡng; nhà phố; shophouse thương mại; căn hộ khách sạn. Ngày 12/5 vừa qua, Novaland đã tiếp tục triển khai dự án NovaWorld Hồ Tràm, phân kỳ Habana Island và Wonderland.

Cùng với 3 đại dự án trên, hiện Novaland còn có kế hoạch tiếp tục triển khai hoàn thiện 4 dự án tại TP HCM gồm: The Grand Manhattan, Victoria Village, Palm A (Palm Marina), Sunrise Riverside.

Theo tìm hiểu, dự án The Grand Manhattan của Novaland nằm tại quận 1 (TP. HCM) được xây dựng trên tổng diện tích 14.000m2, công trình gồm 3 khối tháp cao 39 tầng, bao gồm các sản phẩm căn hộ, khu thương mại, khách sạn, shophouse. Dự án này được khởi động lần đầu vào năm 2018, phần thân khởi công năm 2022, có thời gian dự án phải tạm ngừng vì vấn đề pháp lý. Song, đến nay Dự án The Grand Manhattan là một trong 7 dự án đầu tiên tại TP. HCM được tập trung gỡ vướng pháp lý.

Dự án Victoria Village nằm tại khu vực quận 2 (TP.HCM) có diện tích 4,27ha, các sản phẩm gồm 4 tòa chung cư cao 24 tầng, biệt thự, nhà phố. Được biết, ngày 23/5 vừa qua, Tập đoàn Novaland cùng nhà thầu là CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons tiếp tục hợp tác để triển khai hoàn thiện dự án Khu dân cư phức hợp Victoria Village.

Về dự án Palm Marina nằm tại quận 9 (TP. HCM) có diện tích 7,4ha, các sản đầu tư là nhà phố liền kề, biệt thự. Dự án này được khởi công từ năm 2019.

Dự án Sunrise Riverside được xây dựng trên khu đất rộng 40.000m2 thuộc khu dân cư Trần Thái, huyện Nhà Bè (TP. HCM). Khu căn hộ Sunrise Riverside được thiết kế gồm 8 tòa tháp cao từ 21 - 25 tầng chia thành 2 khu, tổng số căn hộ là 2.200 căn diện tích từ 70 - 113m2. Dự án này được khởi công từ 2015 đến tháng 7/2018 đã hoàn thành giai đoạn 1 và bàn giao cho cư dân 1.000 căn hộ. Cuối tháng 10/2022 chủ đầu tư Novaland cũng đi vào hoàn thiện hai tòa tháp G6 và E2.

Ngoài ra, Novaland có kế hoạch bàn giao: 3 dự án ở TP HCM gồm: Saigon Royal Residence, The Grand Manhattan, Palm A; 3 dự án thành phần của Aqua City (Aqua City, Aqua Riverside City, Aqua Waterfront City); 2 phân khu của NovaWorld Ho Tram (The Tropicana, Wonderland) và NovaWorld Phan Thiet.

Dù hiện chưa rõ tiến độ cụ thể của các dự án nêu đến nay ra sao, song điều này cho thấy tín hiệu đáng mừng với các những người đã xuống tiền mua sản phẩm của các dự án trên khi thời gian qua chủ đầu tư Novaland rất tích cực để tháo gỡ vướng mắc tại các dự án, đồng thời cố gắng triển khai hoàn thiện để bàn giao cho người mua.