Hàng chục người sập bẫy lừa xuất khẩu lao động sang Dubai

Ngày 13/12, Công an huyện Kỳ Anh ( Hà Tĩnh ) có quyết định khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1987, trú tỉnh Bến Tre) và Trần Hữu Đạt (SN 1991, trú tỉnh Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, dù hành nghề lao động tự do, không có khả năng đưa người khác sang lao động tại Dubai nhưng do cần tiền tiêu xài cá nhân, Thúy đã đưa ra thông tin giả mạo rằng bản thân đang ở Dubai làm quản lý một siêu thị kinh doanh trái cây.

Thúy và Đạt tại cơ quan điều tra.

Siêu thị nơi Thúy làm việc cần tuyển công nhân, Thúy có khả năng làm hồ sơ thủ tục để đưa công nhân người Việt Nam sang Dubai làm việc với mức lương trung bình từ 3.500 - 4.000 USD/tháng (khoảng 80 triệu đồng).

Tin lời, nhiều người đã chuyển tiền đặt cọc cho Thúy để xin làm thủ tục xuất cảnh. Bằng thủ đoạn trên, Thúy đã chiếm đoạt của 25 người với tổng số tiền gần 900 triệu đồng.

Cũng bằng hình thức đó, Trần Hữu Đạt dù không có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người đi làm việc ở nước ngoài nhưng khi có người liên hệ nhờ làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động Hungary, Đạt vẫn đưa ra các thông tin gian dối để nhận tiền rồi chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng của các bị hại.

Công an huyện Kỳ Anh khuyến cáo người dân có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không giao dịch, liên hệ với các doanh nghiệp, cá nhân không có chức năng hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ dễ “sập bẫy” lừa đảo của các đối tượng.