Hàng chục tên lửa dội xuống Kiev trong đợt tập kích rạng sáng

Thủ đô Kiev của Ukraine và các khu vực lân cận đã hứng chịu nhiều đợt tấn công bằng hàng chục tên lửa vào rạng sáng 19/7, theo các quan chức địa phương và truyền thông Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa bình luận về các mục tiêu trong đợt tấn công được đưa tin này.

Những tiếng nổ đầu tiên tại Kiev được ghi nhận ngay sau 1 giờ sáng theo giờ địa phương. Sau đó, các vụ nổ tiếp tục xảy ra theo nhiều đợt. Truyền thông địa phương cho biết đến khoảng 3 giờ sáng đã ghi nhận hơn 40 vụ phóng tên lửa.

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết nhiều đám cháy đã bùng phát gần các tòa nhà dân cư, trung tâm thương mại và một số cơ sở "phi dân cư" không được nêu cụ thể.

Nhiều đoạn video đã được làm mờ đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hàng loạt vụ nổ và các đám cháy liên tiếp xảy ra tại Kiev và khu vực xung quanh.

Hiện rất khó xác minh chính xác vị trí cũng như loại cơ sở bị trúng đòn, do giới chức Ukraine kiểm soát chặt chẽ thông tin về các địa điểm bị tấn công và xử phạt những người chia sẻ hình ảnh hiện trường, trừ trường hợp cơ sở hạ tầng dân sự bị ảnh hưởng.

Bộ Quốc phòng Nga đến nay vẫn chưa đưa ra tuyên bố về đợt tấn công mới nhất. Nga khẳng định chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự và cơ sở lưỡng dụng để đáp trả các "cuộc tấn công khủng bố" mà nước này cáo buộc Ukraine tiến hành.

Theo bài viết, trong bối cảnh gặp nhiều bất lợi trên chiến trường, Ukraine đã gia tăng các cuộc tập kích bằng UAV tầm xa nhằm sâu trong lãnh thổ Nga, trong đó nhiều lần đánh trúng các tòa nhà dân cư và những cơ sở hạ tầng dân sự khác.

Ngày 19/7, 7 công nhân làm ca đêm đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong một cuộc tấn công nhằm vào trung tâm logistics của nhà bán lẻ trực tuyến Wildberries tại vùng Tambov của Nga.

Cùng thời điểm, một trung tâm hậu cần khác của Wildberries tại thành phố Elektrostal, cách Moscow khoảng 50km về phía Đông, cũng bị tấn công trong đêm, khiến thêm 24 người bị thương.

Theo RT, Ukraine thường xuyên cáo buộc Nga cố tình tấn công các mục tiêu dân sự. Tuy nhiên, Ukraine có lịch sử sử dụng các cơ sở dân sự, gồm nhà kho, tòa nhà công cộng và cơ sở công nghiệp, phục vụ mục đích quân sự.

Tháng trước, truyền thông Ukraine được cho là đã vô tình để lộ một cơ sở sản xuất UAV đặt trong khuôn viên một trường quay sau khi địa điểm này bị Nga tấn công.

Trong suốt cuộc xung đột, Ukraine đã triển khai nhiều biện pháp nhằm phân tán mạng lưới sản xuất vũ khí, thiết lập các cơ sở lắp ráp quy mô nhỏ chuyên chế tạo UAV FPV và UAV cánh cố định tầm xa bằng các linh kiện được cung cấp từ nước ngoài.