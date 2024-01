Hãng hàng không "đua" nhập máy bay mới, giá vé Tết có giảm?

Ngày 28-1, thị trường hàng không bắt đầu bước vào đợt khai thác đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết. Việc các hãng hàng không liên tục nhập thêm máy bay mới góp phần tăng cường chuyến bay, số chỗ. Nhiều chuyến bay trên trục chính từ TP HCM về các tỉnh miền Trung, miền Bắc được tăng cường, giá vé không tăng quá cao.



Vietnam Airlines cho biết vừa tăng cường thêm 4 máy bay Airbus A320 thuê ướt (thuê máy bay bao gồm bảo hiểm, tổ bay, kỹ thuật mặt đất, dịch vụ bảo dưỡng) qua đó giúp hãng bổ sung thêm gần 1.000 chuyến bay dịp này.

Chiếc máy bay bổ sung đầu tiên đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều ngày 25-1 và được đưa vào khai thác ngay từ ngày 26-1. Các máy bay còn lại Vietnam Airlines sẽ nhận trong ngày đầu tháng 2-2024 (ngay trong cao điểm Tết).

Các máy bay tăng cường có sức chứa 180 khách, được phục vụ bởi các tiếp viên của Vietnam Airlines và tiếp viên người nước ngoài theo tiêu chuẩn dịch vụ của hãng, trừ hệ thống giải trí. Vietnam Airlines đã lên kế hoạch sắp xếp lịch bay phù hợp cho các máy bay Airbus A320 và điều chỉnh linh hoạt theo nhu cầu hành khách dịp cao điểm.

Tính chung, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) sẽ cung ứng tổng cộng 2,86 triệu ghế dịp cao điểm Tết trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế.

Bamboo Airways cho biết liên tiếp đón thêm 2 máy bay trong 2 tuần đầu năm nay, phục vụ cao điểm Tết Giáp Thìn 2024. Cùng với việc bổ sung máy bay mới, hãng cũng đẩy mạnh kế hoạch tăng tải khai thác, chương trình ưu đãi… Động thái này truyền tải nỗ lực ổn định hoạt động, tiến tới tăng trưởng trong tương lai giữa bối cảnh Bamboo Airways đang tái cấu trúc.

Với giai đoạn Tết Nguyên đán 2024, hãng dự kiến tăng 20% tải cung ứng, tăng tần suất khai thác trên các đường bay trục chính Hà Nội - TP HCM, Đà Nẵng, các đường bay địa phương có nhu cầu cao giữa TP HCM và Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng…

Trước đó, Vietjet đã tiếp nhận tăng cường 4 máy bay thuê ướt vào đội tàu 103 chiếc nhằm mang tới thêm nhiều cơ hội bay với chi phí hợp lý cho khách hàng, sẵn sàng phục vụ nhu cầu di chuyển trong mùa cao điểm của hành khách.

Vietjet cho biết hãng cũng tăng cường các kiosk check-in tại các sân bay, khuyến khích khách hàng thực hiện các thủ tục check-in trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian làm thủ tục tại quầy và giảm áp lực trực tiếp tại cảng hàng không để có trải nghiệm bay tốt đẹp mùa Tết.

Về giá vé máy bay, ghi nhận của phóng viên sáng 28-1, giá vé máy bay trục chính giữa TP HCM và Hà Nội trong cao điểm Tết vẫn còn nhiều, giá vé thấp nhất từ 3,5 triệu đồng/chặng đã gồm thuế phí; chặng từ TP HCM đi Đà Nẵng từ 2,4 triệu đồng/chặng… Các mức giá này không chênh lệch nhiều so với cao điểm Tết những năm trước. Một số đường bay khác như TP HCM đi Vinh, Quảng Bình… cũng được tăng cường số chuyến bay, số chỗ.

Nhiều người cho biết đã mua được vé máy bay sau khi các hãng nhập thêm máy bay mới, sau giai đoạn cạn vé trước đó. Ngược lại, một số người phải chuyển phương tiện khác về quê sau khi không mua được vé vài tuần trước. Anh Ngọc Dương (ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) cho biết khoảng 2 tuần trước, anh muốn mua vé máy bay từ TP HCM về Vinh trước Tết nhưng chỉ còn vé hạng thương gia, anh đành phải mua vé tàu về quê.

"Hai ngày nay, tôi lên website của các hãng xem thử thì vé máy bay chặng TP HCM – Vinh có khá nhiều, giá từ khoảng 3,5 triệu đồng/chặng gồm thuế phí. Chắc là các hãng vừa tăng chuyến, nhưng lỡ đặt vé tàu rồi nên tôi không đổi nữa", anh Dương nói.