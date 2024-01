Hãng hàng không nào bay đúng giờ nhất năm 2023?

Cụ thể, theo số liệu của Cục hàng không Việt Nam, toàn ngành hàng không chỉ có 2 hãng bay đạt tỷ lệ bay đúng giờ (OTP) trên 90% là Bamboo Airways và VASCO. Trong đó, tỷ lệ của Bamboo Airways là 92,5%, cao nhất toàn ngành, VASCO là 92%.

Tỷ lệ các hãng hàng không bay đúng giờ.

Đáng chú ý, với thành tích này, Bamboo Airways đã giữ vững thành công vị trí hãng hàng không nội địa bay đúng giờ nhất trong 5 năm liên tiếp, tính từ 2019 đến nay.

Các hãng Vietnam Airlines, Vietravel Airlines có tỷ lệ bay đúng giờ lần lượt đạt 86,9% và 86,4%. Toàn ngành hàng không Việt Nam trong năm 2023 ghi nhận tỷ lệ đúng giờ trung bình là 84,5%. Hai hãng còn lại là Pacific Airlines và Vietjet Air có tỷ lệ bay đúng giờ lần lượt là 84,4% và 78,7%.

Về tỷ lệ hủy chuyến, trong năm 2023, các hãng hàng không nội địa ghi nhận tỷ lệ hủy chuyến ở mức 0,3%.

Nhìn chung, sản lượng khai thác chuyến bay của toàn ngành hàng không Việt Nam sụt giảm trong năm 2023, giảm 10,1% so với cùng kỳ 2022. Tỷ lệ bay đúng giờ trung bình của toàn ngành giảm 5,7 điểm so với năm 2022, song tỷ lệ hủy chuyến lại được cải thiện 0,1 điểm so với cùng kỳ 2022.

Hiện, toàn ngành hàng không đang huy động mọi nguồn lực để phục vụ hành khách trong giai đoạn cao điểm đầu tiên của năm là Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo Cục Hàng không Việt Nam, sản lượng chuyến bay và hành khách thông qua các cảng hàng không trong cao điểm Tết năm nay dự báo tăng cao hơn so với Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đặc biệt đối với Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Thậm chí, có thể sẽ có thời điểm và có khu vực, lưu lượng vượt công suất thiết kế của Nhà ga hành khách nội địa sân bay Tân Sơn Nhất, dẫn đến ùn tắc cục bộ.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, Cục Hàng không Việt Nam đã tiếp tục tăng thêm slot bay ban ngày và ban đêm tại Sân bay Tân Sơn Nhất, tiếp tục bổ sung tải cung ứng trên các đường bay từ TP Hồ Chí Minh đi hàng loạt địa phương như Pleiku, Quy Nhơn, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Huế, Tuy Hòa, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hải Phòng, Vinh. Đồng thời, Cục yêu cầu các hãng hàng không tiến hành rà soát kế hoạch khai thác, tiếp tục tối ưu hóa quỹ slot, tăng cường chuyến bay vào khung giờ ban đêm, quản lý, điều hành chuyến bay đúng giờ, hạn chế tình trạng chậm hủy chuyến trong giai đoạn cao điểm Tết Âm lịch.

Trước tình hình đó, các hãng hàng không liên tục tăng tải để đáp ứng nhu cầu hành khách. Các hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO công bố tăng thêm hơn 310 chuyến bay nội địa trong giai đoạn từ 25/1 – 24/2/2024 để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Bamboo Airways đã tiếp nhận thêm 2 máy bay thuê ướt ngay từ đầu tháng 1/2024 để phục vụ mục tiêu tăng 20% tải cung ứng trong giai đoạn cao điểm Tết. Vietjet Air cũng nhanh chóng bổ sung 4 tàu thuê ướt để tăng cường đội bay phục vụ tăng chuyến trong Tết Giáp Thìn 2024.

Các hãng hãng không cũng đưa ra khuyến nghị hành khách chủ động cần chủ động nắm bắt thông tin chuyến bay để có kế hoạch di chuyển phù hợp, tiến hành làm thủ tục trực tuyến trước chuyến bay, kiểm tra kỹ hành lý và các giấy tờ tùy thân hợp lệ, có mặt tại sân bay đúng giờ để hạn chế tối đa nguy cơ chậm, nhỡ chuyến bay.

Đồng thời, các cảng hàng không khuyến nghị hành khách chấp hành, tuân thủ tốt các quy định về an toàn, an ninh hàng không; hợp tác chặt chẽ với các nhân viên hướng dẫn và nhân viên làm thủ tục trong nhà ga để đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho hành khách, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của mọi người và có thể dẫn đến chậm chuyến dây chuyền.