Hàng không "cất cánh", ACV ước lãi trước thuế năm 2022 tăng 7,6 lần so với cùng kỳ

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (mã CK: ACV) đã công bố kết quả kinh doanh ước tính năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng diễn ra gần đây.

ACV cho biết, tổng hành khách thông qua các cảng hàng không là 99 triệu khách trong năm 2022, tăng 122% kế hoạch và tăng 228% so với năm 2021. Trong đó, khách quốc tế là 12 triệu khách và khách nội địa là 87 triệu khách. Tổng lượt hạ cất cánh là 658.000 lượt chuyến bay, tăng 114% kế hoạch năm và tăng 125% so với năm 2021.

Với việc hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung của các doanh nghiệp hàng không trong đó có Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã có một năm phục hồi mạnh mẽ, các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV đều tăng trưởng ở mức cao.

Cụ thể, tổng doanh thu ước đạt 15.381 tỷ đồng vượt 49% so với kế hoạch năm và tăng gấp 2 lần so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 7.561 tỷ đồng, vượt 195% chỉ tiêu của năm và tăng 7,6 lần so với thực hiện năm 2021. ACV ước tính nộp NSNN năm 2022 đạt 1.548 tỷ đồng.

Sang năm 2023, ACV lên kế hoạch tổng sản lượng phục vụ hành khách đạt 116 triệu khách, tăng 18% so với năm 2022. Đồng thời, tổng sản lượng phục vụ hàng hóa ở mức 1.634 nghìn tấn, tăng 18% so với năm 2022 và tổng sản lượng hạ cất cánh kỳ vọng ở mức 768.000 lượt chuyến, tăng 17% so với năm 2022.

Với kỳ vọng trên, ACV đặt mục tiêu doanh thu 2023 đạt 18.414 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8.448 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 11% so với 2022.

Về kế hoạch đầu tư năm 2023, ACV sẽ tập trung triển khai khởi công đồng bộ, phần thân nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, đường lăn dự án Cảng HKQT Long Thành đảm bảo cuối năm 2023 cơ bản hình hành toàn bộ khung xây dựng của dự án.

Đồng thời, ACV chú trọng hoàn thành toàn bộ phần móng cọc, sàn đáy tầng hầm nhà ga trong quý I/2023 để khởi công phân thân nhà ga hành khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và hoàn thành xây dựng hạng mục đường Cất hạ cánh Cảng hàng không Điện Biên Quý IV/2023 cũng như khởi công Dự án mở rộng nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Nội Bài.

Ngoài ra, công ty sẽ tiếp tục đảm bảo công tác sửa chữa bảo trì, bảo dưỡng định kỳ khu bay; Tiếp tục thực hiện đầu tư hệ thống thiết bị, công nghệ phục vụ khai thác theo Đề án an ninh HK và lộ trình chuyển đổi số...