Hàng không sẽ đón lượng khách kỷ lục

Nhiều chặng bay nội địa kín chỗ



Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) vừa thông tin, tính đến thời điểm này, nhiều đường bay nội địa dịp cao điểm tết Nguyên đán 2023 (14 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng) đã có tỷ lệ đặt chỗ khá cao, chủ yếu vào dịp cận tết. Cụ thể, chặng bay TPHCM - Đà Nẵng có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 87,90% vào ngày 19/1/2023. Ở chiều ngược lại, chặng bay Đà Nẵng - TPHCM có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 91,9% vào ngày 29/1/2023. Đối với chặng bay TPHCM - Hải Phòng, hai ngày 17 và 19/1/2023 là hai ngày có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là từ 84 - 86%. Chiều bay Hải Phòng - TPHCM có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 93% vào ngày 29/1 và 88% vào 28/1/2023. Ở chặng bay giữa TPHCM - Hà Nội, tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 65,2% vào ngày 18/1 và ở chiều ngược lại, ngày 29/1 có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 85%... Đặc biệt, đối với đường bay giữa TPHCM - Thanh Hóa có tỷ lệ đặt chỗ khá cao cho cả hai chiều. Trong đó, chiều TPHCM - Thanh Hóa trong 3 ngày 17,18,19/1, tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là từ 92 - 94% và chiều ngược lại có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là từ 92-93% vào các ngày 27 - 29/1. Cũng xuất phát từ TPHCM và tùy ngày và tùy từng hãng, chặng bay đến Hà Nội giai đoạn từ 6/1 - 17/1 có tỷ lệ đặt chỗ dao động từ 30 - 54%.

Dự kiến dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2023, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ khai thác khoảng 26.926 chuyến bay, tăng 9,39% so với năm 2019. Cao điểm trước tết dự kiến là ngày 20/1 (29 tháng Chạp) và cao điểm sau tết dự kiến ngày 29/1 (ngày 8 tháng Giêng). Trong ngày đông nhất của dịp tết, sân bay sẽ phục vụ khoảng hơn 144.000 lượt hành khách, tăng cao so với con số kỷ lục 127.885 lượt khách của năm 2019, tương đương mức tăng 13,1%. Như vậy, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón lượt khách kỷ lục từ trước đến nay.

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các hãng hàng không Việt Nam dự kiến khai thác khoảng 950-990 chuyến/ngày trên các đường bay nội địa. Tổng cộng trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán, lượng ghế cung ứng tăng thêm xấp xỉ 1,7 triệu ghế trên các đường bay nội địa, với tỷ lệ tăng hơn 33% so lịch bay thường lệ mùa Đông 2022/2023.

Giá vé không quá giá trần quy định

Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp tết, ngoài việc giá vé máy bay tăng cao, còn xảy ra tình trạng vé khan hiếm. Hiện chặng đi và đến từ TPHCM dịp Tết bình quân khoảng 5 - 7 triệu đồng. Hành khách chọn bay sớm khung giờ từ 5h30 hoặc 23h, giá vé khứ hồi thấp nhất (gồm thuế phí) của Vietjet 5,3 triệu đồng, Vietnam Airlines từ 6 - 7 triệu đồng, thậm chí có những khung giờ đã hết hạng vé tiết kiệm. Giá vé của Bamboo Airways, Vietravel Airlines cũng đều trên mức 6 triệu đồng cho hành trình khứ hồi ở cùng thời điểm… Các đường bay đến Vinh (Nghệ An), Thanh Hóa dịp tết đã bắt đầu khan hiếm, vì số chuyến bay ít, nhu cầu cao, khiến giá vé luôn bị đẩy lên. Đơn cử chặng TPHCM - Vinh bay Vietjet có giá 6,6 triệu đồng, 7 triệu đồng của Vietnam Airlines, 7,1 triệu đồng của Bamboo Airways; chặng Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An... có giá dao động từ 4,8 - 7,3 triệu đồng/vé khứ hồi. Thực tế, theo các đại lý vé, giá vé Tết Quý Mão 2023 tăng khoảng 5 - 10% so với năm ngoái.

Lý giải nguyên nhân giá vé máy bay tăng, Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Thắng cho biết: Do đặc thù khai thác dịp tết nên các hãng hàng không có giá vé máy bay cao hơn ngày thường. Cục Hàng không yêu cầu các hãng xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến trong giai đoạn cao điểm dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán; bố trí nguồn lực, tăng cường khai thác các chuyến bay vào ban đêm nhằm giảm ùn tắc tại các sân bay vào các khung giờ ban ngày.

Ông Đinh Việt Thắng khẳng định, qua kiểm tra thực tiễn trên các trang bán vé của các hãng hàng không như Vietnam Airlines, VietJet Air hay Bamboo Airways ngày 20/12, Cục Hàng không nhận thấy các hãng hàng không Việt Nam đang tuân thủ quy định của Bộ GTVT về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa, không bán vé quá giá trần quy định.

Ông Đinh Việt Thắng cũng cho hay sẽ ưu tiên phân bổ thêm các chuyến bay phục vụ người dân về quê ăn tết, không phải cho các chuyến bay đến các điểm du lịch dịp Tết. Các đường bay được ưu tiên là từ Tân Sơn Nhất về Hải Phòng, Vinh, Thanh Hoá, Đồng Hới. Đặc biệt, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh, hãng hàng không nào sẵn sàng phục vụ, làm tốt, đủ năng lực thì mới được phân bổ chuyến.