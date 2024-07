Hàng loạt biệt thự không có thiết kế, bản vẽ thi công

Dự án Khu nhà ở Yên Hoà tại phường Quán Bàu, TP Vinh do Công ty CP Doanh nghiệp trẻ Nghệ An làm chủ đầu tư. Ảnh: Đ.Bắc.

Nhiều sai phạm

Năm 2008, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 2518 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở Yên Hòa, phường Quán Bàu, TP Vinh. Dự án do Công ty CP Doanh nghiệp trẻ Nghệ An (gọi tắt là Công ty Doanh nghiệp trẻ) có địa chỉ tại phường Quán Bàu, TP Vinh làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích rộng 3,41ha nằm ở phía Tây đường Nguyễn Trãi được quy hoạch gồm Khu chung cư kết hợp siêu thị, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê gồm 1 công trình cao 9 tầng (diện tích khoảng 4.500m2); Khu biệt thự liền kề gồm 24 lô, mỗi lô từ 160 - 238m2 (tổng diện tích khoảng 4.000m2); Khu nhà ở liền kề 3 tầng gồm 74 lô, mỗi lô từ 103 - 139m2 (tổng diện tích 9.200m2).

Ngoài ra dự án còn có Khu xây dựng công trình công cộng gồm 1 nhà trẻ cao 2 tầng, diện tích khoảng 2.200m2; Khu cây xanh, thể dục thể thao, công viên (gần 3.000m2). Tổng mức đầu tư của dự án gần 293 tỷ đồng, trong đó vốn tự có chiếm 15%. Thời gian hoạt động của dự án 28 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Sau khi phê duyệt quy hoạch Công ty Doanh nghiệp trẻ không hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để triển khai dự án như tiến độ được giao. Nhiều năm sau đó, dự án chậm tiến độ nghiêm trọng, vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai.

Từ năm 2020 đến nay, Dự án được UBND tỉnh Nghệ An tạo điều kiện gia hạn nhiều lần, nhưng vẫn chưa hoàn thành. Theo Quyết định gia hạn mới nhất, dự án còn tiến độ khoảng 2 tháng, nhưng đến thời điểm tháng 5/2024 dự án đang triển khai xây dựng các căn biệt thự, nhà liền kề; còn các hạng mục công cộng như nhà trẻ; khu cây xanh, thể thao… vẫn nằm trên giấy. Riêng hạng mục Khu chung cư kết hợp siêu thị, dịch vụ thương mại đã được chuyển nhượng cho doanh nghiệp khác.

Dù chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật dự án, chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu, và đặc biệt chưa được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện huy động vốn, nhưng trong khoảng thời gian từ năm 2020- 2023, Công ty Doanh nghiệp trẻ đã bất chấp các quy định, ký hàng loạt “hợp đồng góp vốn” với khách hàng. Tính đến nay, chủ đầu tư đã “bán” gần hết các lô đất liền kề, biệt thự tại dự án Khu nhà ở Yên Hòa.

Không có thiết kế bản vẽ

Trước phản ánh của dư luận và người dân, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra và phát hiện chủ đầu tư đã xây dựng hàng loạt khu biệt thự, nhà ở liền kề chưa có thiết kế bản vẽ thi công của công trình, hạng mục công trình đã được phê duyệt.

Cụ thể, vào ngày 8/1/2024, Công ty Doanh nghiệp trẻ bị Đội Quản lý trật tự đô thị TP Vinh lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi: Khởi công xây dựng công trình mà chưa có thiết kế bản vẽ thi công của công trình, hạng mục công trình đã được phê duyệt.

Ngày 4/6/2024, UBND TP Vinh ban hành Quyết định số 381 xử phạt 70 triệu đồng đối với Công ty Doanh nghiệp trẻ về hành vi nói trên…

Nói về việc xây dựng hàng loạt công trình chưa có thiết kế bản vẽ thi công tại dự án này, đại diện Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, ngày 21/5/2013, Sở đã ban hành văn bản số 47 về việc cho ý kiến thiết kế cơ sở nhà ở liền kề, biệt thự liền kề thuộc dự án Khu nhà ở mới Yên Hòa tại khối 10, phường Quán Bàu, TP Vinh. Tuy nhiên sau đó, chủ đầu tư không hoàn thiện hồ sơ và chuyển lại Sở Xây dựng để đóng dấu xác nhận vào bản vẽ nên hiện nay không có hồ sơ lưu trữ tại Sở Xây dựng.

Trước sự việc trên, người mua đất tại dự án này đang lo lắng, liệu sau khi các căn biệt thự, nhà ở liền kề này hoàn thiện, để làm hồ sơ thủ tục chuyển đổi sổ đỏ từ chủ dự án sang tên các hộ dân, nếu không có hồ sơ Bản vẽ thiết kế cơ sở (đã được thẩm định) thì Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào đâu để cấp đổi và đến bao giờ các hộ dân xây dựng nhà ở tại dự án này mới có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?