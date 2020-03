Hàng loạt bom tấn điện ảnh bị trì hoãn, Hollywood có thể mất trắng 5 tỉ USD vì Covid-19

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đã bắt đầu lan rộng ra các nước Châu Âu, với tâm điểm là Italy, Hollywood đang đứng trước nguy cơ thiệt hại đến 5 tỉ USD vì hàng loạt bom tấn buộc phải tạm dừng sản xuất hoặc lùi ngày công chiếu (theo báo cáo của The Hollywood Reporter). Đáng chú ý, các nhà thống kê cho rằng con số này có thể sẽ còn tăng cao hơn nữa trong thời gian tới, khi mà thế giới hiện đã ghi nhận hơn 90.000 trường hợp nhiễm coronavirus, tại Mỹ cũng đã có 100 ca.

Ngay từ khi Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc vào tháng 1/2020, Hollywood đã phần nào bị ảnh hưởng nặng nề bởi hơn 70.000 cụm rạp chiếu phim tại quốc gia này phải đóng cửa trong nhiều tuần qua. Tính riêng trong tháng Tết Nguyên đán (24/1 - 23/2), doanh thu phòng vé tại thị trường điện ảnh lớn thứ 2 thế giới đã giảm từ 1,76 tỉ USD (2019) xuống chỉ còn 4,2 triệu USD (số liệu của Artisan Gateway). Nghiêm trọng hơn là các cụm rạp ở đây nhiều khả năng sẽ còn phải tiếp tục đóng cửa trong vài tuần, thậm chí là vài tháng tới trước khi có thể hoạt động ổn định trở lại.

Hơn 70.000 rạp phim tại Trung Quốc phải tạm đóng cửa, người dân cũng không còn tâm trí nào đến vui chơi tại những nơi công cộng nữa.

Trường hợp tương tự cũng xảy ra ở Italy (2500 ca), Hàn Quốc (4300 ca) và Nhật Bản (221 ca) - thị trường điện ảnh lớn thứ 4 thế giới. Doanh thu phòng vé tại Hàn Quốc đã giảm đến 80% so với cùng kì năm ngoái, và Hollywood Reporter nhận định: “Các cụm rạp ở đây có mở cửa cũng như không, vì chẳng còn ai đến xem phim nữa”.

Tại Châu Âu, Italy đã cho đóng cửa gần 1 nửa cụm rạp tại quốc gia này, chủ yếu tập trung ở phương Bắc. Và chỉ 1 tuần sau, doanh thu phòng vé của họ đã giảm 44%. Tính đến thời điểm hiện tại, con số này thấp hơn 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số quốc gia khác như Pháp, Đức và Thụy Sĩ cũng đang tích cực khuyến cáo người dân hạn chế đến những địa điểm công cộng, bao gồm cả rạp phim.

Bên cạnh đó, hàng loạt dự án điện ảnh lớn cũng đang gặp rất nhiều khó khăn giữa mùa dịch bệnh. Mới đây nhất, bom tấn No Time To Die - phần tiếp theo của series Điệp viên 007, đã buộc phải lùi lịch công chiếu từ ngày 10/4 đến tận tháng 11 năm nay. Bộ phim hoạt hình Onward của Disney cũng quyết định hủy bỏ sự kiện ra mắt tại Hàn Quốc vào tháng 4 tới. Đại diện nhà Chuột cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của coronavirus tại nhiều quốc gia khác nhau trước khi ấn định ngày trở lại của Onward”.

Dự án Red Notice của Netflix, quy tụ dàn sao khủng như “The Rock”, Gal Gadot hay Ryan Reynold, cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề. Trước tình hình phức tạp tại Italy, đoàn làm phim đang cân nhắc tìm những địa điểm quay khác an toàn hơn, và thậm chí viễn cảnh xấu nhất là buộc phải tạm ngừng sản xuất. Cũng tại Italy, hàng loạt buổi công chiếu của Invisible Man, A Beautiful Day in the Neighborhood, Charlie’s Angeles hay The Grudge, cũng đã phải hủy bỏ.

Một trường hợp đáng chú ý khác là dự án Mulan (Hoa Mộc Lan) của Disney - bộ phim được mong chờ là sẽ phá đảo màn ảnh năm nay tại Trung Quốc. Ban đầu, Mulan dự kiến sẽ ra mắt khán giả ngay trong tháng 3 này, nhưng giờ đây lại nằm trong danh sách delay vô thời hạn của nhà Chuột.

Hình ảnh 2 nhân viên của Disney tại sự kiện quảng bá Mulan ở 1 trung tâm thương mại Trung Quốc, với gần như không có khán giả nào cả.

Trái lại, những bộ phim công chiếu vào mùa hè có vẻ như lại khá lạc quan về tình hình của Covid-19. Mới đây, đại diện Universal đã khẳng định Fast and Furious 9 vẫn sẽ giữ nguyên kế hoạch ra mắt vào ngày 22/5. Tương tự, Black Widow nhà Disney, bộ phim mở màn cho MCU phase 4, cũng sẽ lên sóng vào ngày 30/4 tới đây.