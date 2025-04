Hàng loạt chủ xe vi phạm lỗi "rẽ trái" nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, Công an tỉnh Lâm Đồng đã công bố danh sách phạt nguôi tại TP Đà Lạt. Theo đó, từ ngày 1/3/2025 đến ngày 31/3/2025 TP Đà Lạt ghi nhận 153 lượt vi phạm giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.

Qua bảng thống kê từ camera giao thông cho thấy, lỗi vi phạm nhiều nhất ở Đà Lạt tháng 3 là Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển.

Ngoài ra còn có các lỗi đi ngược chiều, vượt đèn đỏ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo danh sách phương tiện, thời gian và hành vi cụ thể như sau:

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ phương tiện đến cơ quan Công an nơi người điều khiển phương tiện vi phạm hoặc cơ quan Công an địa phương nơi người điều khiển phương tiện đang cư trú (theo địa chỉ đăng ký xe) để làm việc và thực hiện việc nộp phạt theo đúng quy định.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Nhân dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html;

Khi đến xử lý phạt nguội, người vi phạm cần chuẩn bị giấy tờ:

Đối với xe ô tô: Đăng ký xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Giấy phép lái xe của người vi phạm, Căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 01 bản).

Đối với xe mô tô: Đăng ký xe, Giấy phép lái xe của người vi phạm, Căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 01 bản).

Lỗi rẽ trái sai quy định phạt bao nhiêu tiền?

Liên quan đến lỗi điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định như sau:

Với ô tô, xe chở người 4 bánh

Tại điểm k khoản 4 Điều 6 Nghị định 168/2024 quy định Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

k) Quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện đang điều khiển; điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển; điều khiển xe rẽ phải tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ phải đối với loại phương tiện đang điều khiển;

Như vậy, với lỗi rẽ trái sai quy định, mức phạt với người đi ô tô là từ 2-3 triệu đồng.

Với mô tô, xe máy

Tại điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Chuyển hướng không quan sát hoặc không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau hoặc không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ hoặc có tín hiệu báo hướng rẽ nhưng không sử dụng liên tục trong quá trình chuyển hướng (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức); điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển; điều khiển xe rẽ phải tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ phải đối với loại phương tiện đang điều khiển.

Như vậy, với lỗi rẽ trái sai quy định, mức phạt với người lái xe máy là 600 - 800 nghìn đồng.