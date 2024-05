Hàng loạt đại gia, hoa hậu doanh nhân, chủ công ty thép… bị siết nợ

Ngân hàng Indovina vừa thông báo bán các khoản nợ hơn 1.000 tỷ của loạt doanh nghiệp và cá nhân; trong đó có cái tên đáng chú ý là CTCP Đường Man. Ghi nhận, giá trị nợ của Đường Man tạm tính tới ngày 30/4/2024 là hơn 482 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm của khoản nợ bao gồm bất động sản và cổ phiếu có tổng giá trị hơn 653 tỷ đồng.

Được biết, Đường Man là một doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hòa Bình của ông Nguyễn Hữu Đường. Đường Man tự giới thiệu là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á sản xuất malt - nguyên liệu chính để sản xuất bia.

Vị đại gia này cũng từng gây chú ý với loạt khách sạn dát vàng. Dù vậy, hồi tháng 3/2023, ông Đường gây xôn xao dư luận khi thông báo rao bán khách sạn dát vàng Dolce By Wyndham Ha Noi Golden Lake với giá khởi điểm là 250 triệu USD, tức gần 6.000 tỷ đồng cho các đối tác quan tâm đến từ Trung Quốc, Ấn Độ và Trung Đông. Lý do bán khách sạn dát vàng là để lấy vốn triển khai các dự án nhà ở xã hội, trung tâm thương mại trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, ông Đường sau đó đã dừng lại kế hoạch bán với lý do tình hình công ty đã bớt khó khăn, đã thu xếp được dòng tiền để triển khai các dự án nhà ở xã hội, trung tâm thương mại ở TP.Hà Nội theo kế hoạch.

Việc bị ngân hàng "siết nợ" diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp liên tục thua lỗ. Theo báo cáo kinh doanh năm 2023, Đường Man báo lỗ ròng gần 51 tỷ đồng, tăng so với khoản lỗ cùng kỳ năm 2022 là hơn 33 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã có 4 năm thua lỗ liên tiếp với khoản lỗ lũy kế gần 230 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2023, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Đường Man là 15,18 lần, tương đương nợ phải trả của doanh nghiệp hơn 1.100 tỷ đồng.

Không riêng đại gia Đường "bia", nhiều doanh nhân, hoa hậu doanh nhân cũng đang bị ngân hàng rao đấu giá nhiều lần.

Trong đó, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sài Gòn cũng vừa thông báo bán đấu giá lần thứ 10 tài sản bảo đảm của bà L.M.N, doanh nhân đồng từng đoạt giải hoa hậu doanh nhân cách đây nhiều năm. Các tài sản này bao gồm quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 45 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp.HCM của bà L.M.N.

Giá khởi điểm bán đấu giá tài sản lần thứ 10 là 37,71 tỷ đồng (giá khởi điểm lần 1 hồi tháng 1/2023 là 60 tỷ đồng). Bà N. sở hữu tài sản này từ năm 2017. Đây là thửa đất có diện tích hơn 285m2.

Tài sản thứ hai là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Ô tô Minh Nguyệt (do bà N. làm đại diện pháp luật) tại xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Giá khởi điểm bán đấu giá tài sản lần thứ mười là 52,422 tỷ đồng (giá khởi điểm lần 1 hồi tháng 1/2023 là 85 tỷ đồng).

Cũng bị Ngân hàng Agribank "siết nợ" có Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam và CTCP Đầu tư Khang Duy, giá trị khoản nợ xấp xỉ 361 tỷ đồng của. Hai doanh nghiệp trên đăng ký trụ sở tại Bình Dương và Tp.HCM, cùng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sắt, thép, gang và các cấu kiện kim loại.

Ngoài ra, Agribank đang chào bán khoản nợ của một doanh nghiệp trong ngành thép là CTCP Thép Nguyên Phát (Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) với giá khởi điểm là 1,820 tỷ đồng. Đây là khoản nợ phát sinh theo hai hợp đồng tín dụng từ năm 2012. Giá trị khoản nợ tính đến tháng 1/2024 là 2.769 tỷ đồng, trong đó nợ gốc 1.607 tỷ đồng.

Hay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) nhiều lần rao bán khoản nợ của CTCP Thép Úc SSE và khoản nợ của CTCP Thép Nam Thuận. Cả hai doanh nghiệp này đều do ông Lâm Văn Hùng làm Tổng Giám đốc…