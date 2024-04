Hàng loạt dự án bất động sản nghìn tỷ ở Đà Nẵng được huy động vốn

Chỉ trong vòng 1 tháng, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã có văn bản cho phép 3 dự án lớn trên địa bàn thành phố được phép huy động vốn.

Mới đây nhất, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã có thông báo dự án Khu nhà ở và dịch vụ Tuyên Sơn của Công ty cổ phần Đầu tư Landcom được ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Theo đó, 219 căn nhà ở thương mại (gồm 156 căn nhà ở liền kề và 63 căn nhà ở biệt thự) tại dự án Khu nhà ở và dịch vụ Tuyên Sơn, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng đã đủ điều kiện được bán theo quy định.

Dự án này có tổng diện tích đất hơn 3,6 ha gồm các hạng mục công trình như: khu nhà ở liền kề với 156 căn trên diện tích đất là 1,6 ha; khu nhà ở biệt thự với 63 căn trên diện tích hơn 2 ha… Khu nhà ở và dịch vụ Tuyên Sơn có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng được CTCP Đầu tư Landcom khởi công vào cuối tháng 3/2024, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 4/2025.

Một dự án khác do Công ty cổ phần Địa Cầu làm chủ đầu tư là dự án Mở rộng khu đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nò về phía Đông cũng được chấp thuận huy động vốn. Dự án bao gồm 229 căn nhà ở thương mại, trong đó gồm 202 căn nhà ở liền kề có ký hiệu B2-1, B2-2, B2-3, B2-4, B2-6 và 27 căn nhà ở biệt thự có ký hiệu B1-1, B1-2 đủ điều kiện được huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Dự án mở rộng Khu đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nò về phía Đông có tổng vốn đầu tư hơn 3.441 tỷ đồng. Tổng diện tích của dự án là hơn 11,8 ha, bao gồm khu đất ở chia lô liền kề, đất ở biệt thự, đất thương mại dịch vụ (xây dựng công trình dưới 9 tầng), đất trường mẫu giáo, đất hành lang bảo vệ di tích, đất cây xanh hành lang thoát lũ, đất cây xanh, giao thông, sân bãi…

Trước đó, Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa có thông báo về các dự án tháp CT1, CT2, CT3, CT7 - khu phức hợp Đà Nẵng Times Square (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) do Công ty cổ phần Kim Long làm chủ đầu tư, đủ điều kiện được huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

Được biết vào tháng 5/2023, UBND TP. Đà Nẵng đã có các quyết định cho phép chủ đầu tư được chuyển mục đích sử dụng xây dựng bốn tòa tháp thuộc dự án Đà Nẵng Times Square. Cụ thể, Công ty Kim Long Nam được chuyển mục đích sử dụng đất đối với 2.272 m2 (trong đó, 1.338 m2 của lô CT1 và 934 m2 của lô CT2) đất thương mại dịch vụ để sử dụng vào mục đích đất ở đô thị (xây dựng nhà chung cư).

Bên cạnh đó, công ty này chuyển mục đích sử dụng đất đối với 1.716 m2 đất thương mại dịch vụ (trong đó, 904 m2 của lô CT3 và 812 m2 của lô CT7) để sử dụng và mục đích đất ở tại đô thị (xây dựng nhà chung cư). Thời hạn sử dụng đất đến ngày 30/3/2056.

Dự án Đà Nẵng Times Square có mặt tiền góc đường Phạm Văn Đồng - Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà). Khuôn viên khu đất xây dựng dự án có tổng diện tích 2,1 ha, mật độ xây dựng 42%, trong đó diện tích xây dựng chiếm 1,58 ha.

Ngoài ra, dự án Khu phức hợp dịch vụ thương mại cao tầng An Hòa, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng do Công ty Cổ phần An Hòa làm chủ đầu tư cũng đủ điều kiện được huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

Theo giới thiệu, dự án Khu phức hợp dịch vụ thương mại cao tầng An Hòa có tổng vốn đầu tư 4.268 tỷ đồng. Quy mô dự án bao gồm 5 block căn hộ khách sạn 26-30 tầng và 60 căn biệt thự, shophouse liền kề.