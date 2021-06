Hàng loạt dự án tiền tỉ chây ì

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi vừa kiểm tra đột xuất việc thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu sau đấu thầu của một số gói thầu theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh này. Kết quả, hàng loạt gói thầu bị phát hiện chậm tiến độ, có dự án còn thi công không đúng thiết kế.

Gian lận sắt, thép

Tại Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT, nay sáp nhập về Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi), có ít nhất 3 gói thầu xây lắp đang chậm tiến độ.

Cụ thể, gói thầu số 27 thi công xây dựng kè chống sạt lở bờ Bắc sông Cây Bứa, kè bờ Nam sông Vệ (xã Đức Thắng), kè bờ Bắc sông Vệ (xã Nghĩa Hiệp) thuộc huyện Tư Nghĩa do liên danh Tổng Công ty Xây dựng NN-PTNT Thanh Hóa - Công ty CP Đầu tư xây dựng An Thuận thi công chậm tiến độ. Gói thầu này có giá trị hợp đồng hơn 31,2 tỉ đồng, hồ sơ cam kết hoàn thành ngày 5-2-2021. Đến cuối tháng 5 năm nay, dự án này vẫn chưa hoàn thành.

Tại gói thầu số 28 thi công xây dựng 4 cầu tại Hà Riềng, đến thời điểm này mới thi công được khoảng 75% giá trị hợp đồng.

Dự án kênh N6 bị phát hiện có gian lận sắt, thép và khối lượng thi công mới chỉ đạt 16%

Đáng nói, tại gói thầu số 38, dự án kênh N6 với giá trị hợp đồng hơn 18,4 tỉ đồng do liên danh Công ty TNHH Hùng Tiến - Công ty CP Phát triển hạ tầng Lũng Lô 251 thi công. Gói thầu khởi công từ tháng 8-2020, thời hạn hoàn thành tháng 8-2021. Tại thời điểm kiểm tra, công trình này đang dừng thi công, khối lượng thi công mới đạt khoảng 16%. Qua kiểm tra cho thấy nhà thầu có dấu hiệu thi công không đúng thiết kế; trong quá trình thi công, đơn vị thi công đã gian lận trong sử dụng kích cỡ thép trên đoạn kênh dài 20 m. Tại đoạn kênh từ K7+367-K7+387, thay vì phải sử dụng sắt thép có kích cỡ phi 12 đúng theo thiết kế, liên danh Công ty Lũng Lô 251 - Hùng Tiến đã thay bằng loại phi 10.



Theo kế hoạch, giữa tháng 5-2021, kênh N6 sẽ được thả nước trở lại để phục vụ sản xuất cho người dân ở khu vực phía Nam TP Quảng Ngãi và đến cuối tháng 8-2021, dự án kênh N6 phải hoàn thành. Thế nhưng, hiện dự án này chưa tới đâu. Điều đáng nói, nguồn vốn đầu tư dự án kênh N6 là từ nguồn vay của Ngân hàng Thế giới, đến cuối năm 2021 sẽ hết hạn, dẫn đến nguy cơ nếu công trình không hoàn thành sẽ bị Ngân hàng Thế giới cắt vốn.

Đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã báo cáo vụ việc để UBND tỉnh có hướng chỉ đạo cụ thể, với đề xuất chọn đơn vị thi công mới đủ năng lực hoàn thành trước thời hạn theo quy định.

"Riêng sai phạm gian lận kích cỡ thép, chúng tôi đã yêu cầu nhà thầu phải phá bỏ tất cả và đề xuất xử lý theo quy định, kể cả trách nhiệm của đơn vị tư vấn giám sát" - đại diện chủ đầu tư nói.

Gói thầu chỉ đạt 1,2% khối lượng

Không những phát hiện sai phạm tại nhiều dự án do các "đại ban" làm chủ đầu tư, tại các Ban Quản lý dự án cấp TP, thị xã, huyện cũng có nhiều gói thầu đang chậm tiến độ, như Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ, huyện Tư Nghĩa…

Điển hình là gói thầu Trường Mầm non Nghĩa Kỳ do Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa mời thầu và Công ty TNHH Hoàng Yên trúng thầu với tổng vốn đầu tư gần 10 tỉ đồng. Gói này tiến độ cam kết hoàn thành trong 300 ngày (khởi công ngày 24-9-2020) nhưng đến thời điểm kiểm tra mới đạt 1,2% khối lượng. Thực tế, dự án đã dừng thi công từ tháng 11-2020 với lý do chưa được giải phóng mặt bằng.

"Theo quy định của Luật Đầu tư công, vốn bố trí năm 2020 cho dự án nhưng không hoàn thành thì phải chuyển trả lại tỉnh và chỉ quyết toán 1,2% khối lượng công trình. Khi nào huyện có vốn sẽ bố trí tiếp tục thực hiện dự án đưa vào sử dụng" - đại diện UBND huyện Tư Nghĩa giải thích.

Công trình Trường THCS Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ) có giá dự toán 6,5 tỉ đồng nhưng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đạt Tiến trúng thầu với mức bỏ thầu giảm 20%, còn hơn 5,3 tỉ đồng. Công trình này được khởi công tháng 8-2020, dự kiến hoàn thành tháng 1-2021. Đến nay, đơn vị trúng thầu thi công đạt khoảng 60% khối lượng.

"Chúng tôi đã yêu cầu nhà thầu cam kết thi công đúng tiến độ và không cho doanh nghiệp này ứng vốn, chỉ thanh toán một lần khi hoàn thành công trình và bàn giao cho địa phương" - đại diện chủ đầu tư khẳng định.

Bỏ ngang công trình

Công trình Trường THCS Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi) có tổng mức đầu tư 11 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Qua đấu thầu, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đạt Tiến trúng thầu khi bỏ giá xuống còn 9,1 tỉ đồng. Dự kiến ban đầu, nhà thầu thi công 180 ngày nên đến đầu tháng 6-2020 phải bàn giao công trình. Sau 2 lần gia hạn, hiện công trình mới chỉ đạt 50% khối lượng và nhà thầu đã bỏ ngang công trình.

Ông Tạ Thành Hưng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP Quảng Ngãi, cho biết công trình quá thời hạn so với hợp đồng nhưng nhiều lần kiểm tra, nhà thầu hầu như không thi công.

"Chúng tôi nhiều lần mời đến làm việc, hối thúc thi công cho đạt tiến độ nhưng nhà thầu vẫn chây ì. Chúng tôi đã đề nghị UBND TP Quảng Ngãi cho phép chấm dứt hợp đồng thi công với công ty" - ông Hưng nói.