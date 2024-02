Hàng loạt ‘khủng long công nghệ’ công bố BCTC: Nhiều cái tên tăng trưởng vượt kỳ vọng, cổ phiếu tăng mạnh

Meta

Meta Platforms vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu và lợi nhuận vượt dự đoán của các nhà phân tích. Tập đoàn công nghệ còn công bố đợt chia cổ tức đầu tiên, giúp cổ phiếu tăng vọt 14% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Cụ thể, doanh thu quý IV/2023 của Meta đạt 40,1 tỷ USD - cao hơn so với dự đoán của LSEG là 39,18 tỷ USD. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 5,33 USD, cao hơn so với mức dự đoán 4,96 USD. Nhờ sự phục hồi của thị trường quảng cáo trực tuyến, doanh thu của Meta đã tăng 25% so với con số 32,2 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Theo CNBC, đây là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong bất kỳ giai đoạn nào kể từ giữa năm 2021.

Tăng trưởng doanh thu hàng quý của Meta

Ngoài ra, lượng người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) đạt 2,11 tỷ người, cao hơn dự kiến là 2,08 tỷ người, theo StreetAccount. Số người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) cũng đạt mức 3,07 tỷ người - cao hơn ước tính 3,06. Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU) là 13,12 USD cao hơn mức dự kiến 12,81 USD.

Theo báo cáo, chi phí của tập đoàn giảm 8% so với cùng kỳ - xuống còn 23,7 tỷ USD, trong khi biên lợi nhuận tăng hơn gấp đôi lên 41%. Đây là dấu hiệu cho thấy các biện pháp cắt giảm chi phí mà CEO Mark Zuckerberg triển khai từ năm ngoái đang phát huy tác dụng.

Lợi nhuận ròng tăng hơn gấp ba lần lên 14 tỷ USD (tương đương 5,33 USD/cp). Một năm trước, công ty báo lãi 4,6 tỷ USD (tương đương 1,76 USD/cp).

Tiền và các khoản tương đương nhảy vọt từ mức 40,7 tỷ USD vào cuối năm 2022 lên 65,4 tỷ USD vào cuối năm 2023. Meta cũng cho biết công ty sẽ trả cổ tức 50 xu/cp vào ngày 26/3, đồng thời có kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 50 tỷ USD.

Cổ phiếu Meta vẫn đang trên đà tăng kể từ năm 2023. Sang tháng 1/2024, cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ này từng chạm mốc kỷ lục và tính từ đầu năm đến nay đã tăng 12%. Vốn hoá của Meta hiện vào khoảng 1,2 nghìn tỷ USD.

Meta dự kiến doanh thu quý I/2024 sẽ nằm trong khoảng từ 34,5 tỷ USD đến 37 tỷ USD. Ước tính của các nhà phân tích là 33,8 tỷ USD. Chi phí hoạt động năm 2024 sẽ trong khoảng 94 - 99 tỷ USD.

“Chúng tôi vừa có một quý tốt khi cộng đồng người dùng và hoạt động kinh doanh đều tiếp tục tăng trưởng. Chúng tôi đã đạt nhiều tiến bộ trong việc phát triển AI và metaverse”, Mark Zuckerberg bày tỏ.

Meta cũng cho biết số lượng nhân viên của tập đoàn vào khoảng 67.317 tính đến ngày 31/12, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước sau hoạt động sa thải.

Amazon

Amazon đã báo cáo thu nhập quý IV/2023 vượt kỳ vọng của các nhà phân tích và đưa ra triển vọng lạc quan cho những tháng tới. Cổ phiếu đã tăng hơn 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Kết quả kinh doanh hàng quý của Amazon

Cụ thể, doanh thu quý cuối năm của gã khổng lồ công nghệ này tăng 14% lên 170 tỷ USD - cao hơn dự kiến là 166,2 tỷ USD. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1,00 USD. Hoạt động kinh doanh được hưởng lợi lớn nhờ sự kiện Prime Day tháng 10 và mùa mua sắm Giáng sinh.

Doanh thu của mảng Amazon Web Services tăng 13% lên 24,2 tỷ USD - phù hợp với dự đoán của phố Wall. Kết quả này tăng nhẹ so với quý trước khi doanh thu thêm 12%, nhưng lại giảm tốc so với cùng kỳ năm trước khi doanh thu tăng tới 20%.

Lợi nhuận ròng quý IV của gã khổng lồ công nghệ đạt 10,6 tỷ USD, cao hơn rất nhiều so với một năm trước.

Ngoài ra, Amazon cũng đã sa thải 27.000 nhân viên trong giai đoạn từ cuối năm 2022 đến giữa năm 2023. Đến tháng 1/2024, công ty tiếp tục sa thải nhân viên ở các mảng như Prime Video, MGM Studios và Twitch.

Amazon dự báo doanh thu trong quý I/2024 sẽ nằm trong khoảng từ 138 tỷ USD đến 145,3 tỷ USD, tăng trưởng 8% đến 13% so với cùng kỳ. Theo Refinitiv, các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu đạt 142,1 tỷ USD.

Apple

Apple cũng đã báo cáo doanh thu và lợi nhuận quý I/2024 trong năm tài chính của tập đoàn (hay quý IV/2023) cao hơn dự báo của các nhà phân tích. Tuy nhiên, doanh số bán hàng tại Trung Quốc, một trong những thị trường quan trọng nhất của Apple đã giảm khoảng 13%.

Cổ phiếu Apple giảm hơn 4% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi ban lãnh đạo công ty cung cấp thông tin rằng doanh số bán iPhone có lẽ đang yếu đi khi căn cứ vào tình hình kinh doanh quý hiện tại .

Theo báo cáo tài chính, doanh thu quý kết thúc vào 30/12/2023 của Apple đạt 119,58 tỷ USD - cao hơn so với dự kiến 117,91 tỷ USD - phá vỡ chuỗi 4 quý liên tiếp doanh thu sụt giảm. Biên lợi nhuận gộp đạt gần 45,9% - cao hơn dự kiến 45,3%. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2,18 USD - hơn dự kiến là 2,10 USD. Công ty cũng báo lãi ròng 33,92 tỷ USD, tăng 13% so với một năm trước.

Doanh thu bán iPhone đạt 69,7 tỷ USD, cao hơn so với dự đoán là 67,82 tỷ USD. Đây là quý đầu tiên Apple có doanh thu từ iPhone 15.

Doanh thu hàng quý của Apple theo từng phân khúc

Doanh thu của Mac đạt 7,78 tỷ USD - cao hơn dự kiến 7,73 tỷ USD. Doanh thu từ iPad, các sản phẩm khác và dịch vụ trong quý này lần lượt đạt 7,02 tỷ USD; 11,95 tỷ USD và 23,12 tỷ USD.

CEO Apple, Tim Cook, nói với Steve Kovach của CNBC rằng công ty đã có một “sự tăng tốc lớn” so với quý trước ở một số mảng.

Apple cho biết họ có khoảng 2,2 tỷ thiết bị đang hoạt động, tăng so với con số 2 tỷ một năm trước. Nhiều nhà phân tích coi đây là một thước đo để dự báo mức tăng trưởng của mảng kinh doanh dịch vụ.

Tim Cook cho rằng sự tăng trưởng của mảng dịch vụ là nhờ vào các sản phẩm bao gồm quảng cáo, dịch vụ đám mây, thanh toán và App Store của tập đoàn. Ông cho biết Apple có hơn 1 tỷ lượt đăng ký trả phí, bao gồm cả lượt đăng ký ứng dụng thông qua App Store.

Mặt khác, Apple cũng cho thấy doanh số bán hàng tăng trưởng ở tất cả các khu vực ngoại trừ Trung Quốc, giảm gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này có khả năng làm dấy lên lo ngại về việc nhu cầu đối với Apple tại thị trường lớn thứ ba của hãng đang suy giảm.

Ngoài ra, trước đó, Alphabet – công ty mẹ của Google cũng đã báo cáo doanh thu quý IV/2023 là 86,3 tỷ USD, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này đánh dấu quý thứ tư liên tiếp công ty chứng kiến tăng trưởng doanh thu.

Hay Microsoft cũng ghi nhận doanh thu 62 tỷ USD trong quý II của năm tài chính 2024 (quý kết thúc vào 31/12/2023), tăng 18% so với cùng kỳ năm trước đó và cao hơn ước tính của các nhà phân tích là 16%.

