“Nói là lan can bảo vệ an toàn dọc bờ sông nhưng có như không thế này thì ảnh hưởng cuộc sống người dân chứ. Rào chắn để chắn mà gãy với không có thế này, người dân đi lại chẳng may không để ý có thể bị ngã xuống sông thôi”, ông Dân cho hay.