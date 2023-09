Hàng loạt mã bứt phá bằng lần kể từ đáy, chuyên gia chỉ ra 2 phương pháp "đãi cát" tìm cổ phiếu đầu ngành có định giá rẻ

Trong bức tranh vĩ mô có nhiều gam màu sáng – tối như hiện tại, nhiều nhận định cho rằng thị trường vẫn còn dư địa tăng điểm nhưng việc tìm kiếm cơ hội đầu tư sẽ khó khăn hơn khi định giá đã không còn quá rẻ, hàng loạt cổ phiếu đã bứt phá bằng lần để lên đỉnh hàng chục tháng. Thị trường phân hóa, nhà đầu tư cần có phương pháp lựa chọn cổ phiếu phù hợp để tối ưu hóa lợi nhuận.

Trong giai đoạn thị trường bắt đầu chu kỳ tăng, ông Nguyễn Anh Khoa - Trưởng phòng Phân tích và Nghiên cứu Chứng khoán Agriseco nhận thấy nhóm cổ phiếu trụ, vốn hóa lớn thường là lựa chọn thu hút dòng tiền, đặc biệt dòng tiền từ các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài.

Do đó, chuyên gia Agriseco thực hiện lọc trong rổ chỉ số VN30 để tìm ra các cổ phiếu có mặt bằng định giá vẫn đang ở mức thấp dựa trên 2 phương pháp.

Phương pháp 1 , so sánh P/B tương quan với hiệu quả sinh lời ROE. Phương pháp P/B, nhằm so sánh mức độ tương quan giữa giá trị cổ phiếu và giá trị sổ sách của doanh nghiệp. Theo chuyên gia, phương pháp P/B phù hợp hơn phương pháp P/E và P/S do nhiều doanh nghiệp có lợi nhuận biến động khá mạnh trong thời gian do các yếu tố thuận lợi và khó khăn của ngành, hoặc ghi nhận các khoản lợi nhuận một lần/lợi nhuận khác có thể không phản ánh chính xác mức lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Xét về đầu tư dài hạn, việc lấy thời điểm cuối năm 2019 làm mốc so sánh là hợp lý, do (1) Đây là thời điểm trước khi dịch Covid-19 xuất hiện, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn tương đối ổn định; (2) Chưa có nhiều yếu tố bất thường với mặt bằng định giá hợp lý, chính sách tiền tệ và lãi suất ổn định.

Phương pháp 2 , so sánh P/B và P/E với trung bình 5 năm. Phương pháp P/B, nhằm so sánh mức độ tương quan giữa giá trị cổ phiếu và giá trị sổ sách của doanh nghiệp. Phương pháp P/E, nhằm so sánh mức độ tương quan giữa giá trị cổ phiếu và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Mặc dù chỉ số P/E sẽ biến động khá mạnh trong những giai đoạn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có những yếu tố bất thường, tuy nhiên có thể loại bỏ các yếu tố bất thường đối với phương pháp P/E.

Nhà đầu tư có thể so sánh các chỉ số định giá P/E và P/B với trung bình trong quá khứ để từ đó biết được cổ phiếu đang được giao dịch với mặt bằng định giá cao hay thấp so với lịch sử.

Thông qua phương pháp sử dụng các chỉ số định giá tương quan như P/E, P/B và so sánh với bình quân trong lịch sử, vị chuyên gia nhìn nhận định giá của nhóm VN30 hiện không còn quá rẻ. Nhóm cổ phiếu có mặt bằng định giá thấp hơn so với quá khứ bao gồm các cổ phiếu ngân hàng như: ACB, MBB, TCB, TPB, hay một số cổ phiếu bluechips khác như BVH, GAS, VHM, VRE.

Tuy nhiên, sau khi có một danh sách cổ phiếu đang ở vùng định giá rẻ hoặc hợp lý, vị chuyên gia cho rằng nhà đầu tư vẫn cần đánh giá thêm các yếu tố về bối cảnh thị trường cũng như triển vọng kinh doanh của từng doanh nghiệp để đánh giá liệu những cổ phiếu kể trên có thực sự là một thương vụ đầu tư hấp dẫn trong giai đoạn hiện tại hay không.

Về những chủ đề đầu tư có thể quan tâm trong những tháng cuối năm, chuyên gia đưa ra 4 câu chuyện: (1) Sự khởi sắc trở lại của nhóm ngành xuất khẩu; (2) Động lực từ thúc đẩy giải ngân đầu tư công; (3) Câu chuyện về giá cả hàng hóa và (4) Một số nhóm vốn hóa lớn có câu chuyện để hút dòng tiền.