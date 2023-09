Hàng loạt nhà đầu tư Hồ Chí Minh quan tâm căn hộ miền Tây

Nhà đầu tư TP Hồ Chí Minh không bỏ lỡ cơ hội đầu tư căn hộ miền Tây

Sự kiện khai trương nhà điều hành Cara River Park thu hút hơn 1.000 khách mời tham dự tại TP Cần Thơ, các tỉnh thành Tây Nam bộ và TP Hồ Chí Minh. Khu nhà điều hành có không gian rộng thoáng, được thiết kế sang trọng. Sa bàn dự án Cara River Park được đầu tư kỹ lưỡng, mô phỏng toàn cảnh, kiến trúc tổng thể được đặt ngay giữa trung tâm nhà điều hành. Đặc biệt, căn hộ mẫu 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ được chăm chút tỉ mỉ với tất cả tâm huyết của chủ đầu tư. Tấp nập khách hàng đã tới thưởng lãm và cảm nhận trực quan hơn về căn hộ cao cấp, tổ ấm tương lai của mình bằng những góc nhìn chân thật.

Đại diện chủ đầu tư, ông Dương Quốc Thuỷ - Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Tây chia sẻ về dự án Cara River Park và ý nghĩa hình thành nhà điều hành, ông cho biết: "TP Cần Thơ ngày càng tỏ rõ vai trò đô thị động lực của vùng ĐBSCL, về chỉ số tăng trưởng kinh tế, tốc độ đô thị hoá, diện mạo đô thị hiện đại, cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, thu hút nguồn vốn đầu tư FDI mạnh mẽ… Càng phát triển mạnh mẽ ở đa dạng lĩnh vực, TP Cần Thơ càng cần có những công trình cao ốc xứng tầm với tiềm năng phát triển và vai trò thủ phủ miền Tây, điều đó thôi thúc tôi với vai trò của một doanh nghiệp và Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ để ra mắt dự án căn hộ cao cấp hạng sang Cara River Park, một điểm nhấn mới cho TP Cần Thơ.

Dù hướng đến những tiêu chí hiện đại, sang trọng nhưng phải giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá trong sản phẩm. 2 toà tháp Cara River Park được lấy cảm hứng từ "hạt ngọc trời" – sản vật kết tinh của trời đất, gắn liền với đời sống văn hoá tinh thần của người Á Đông và là đặc trưng của nền văn minh lúa nước. Về kiến trúc tổng thể khu nhà điều hành là từ cánh chim lạc trên trống đồng Đông Sơn, những đường nét uốn lượn, cách bày trí từ hình ảnh con sóng nước quen thuộc của người dân miền Tây và nhiều chi tiết đậm nét Nam Bộ được đưa vào tổng thể công trình".

Tham quan căn hộ mẫu dự án, khách hàng đánh giá cao về vật liệu bàn giao nhập khẩu cao cấp từ các thương hiệu lớn với hơn 100 năm hình thành và phát triển, và loạt tiện ích mà chủ đầu tư Đất Xanh Miền Tây sẽ áp dụng cho căn hộ Cara River Park.

Hoa hậu Khánh Vân bày tỏ sự yêu thích với Cara River Park

Xuất hiện tại sự kiện khai trương nhà điều hành Cara River Park, sau khi được giới thiệu về quy hoạch và kiến trúc, Hoa hậu Hoàn vũ Khánh Vân cho biết: "Là người chú trọng đến chất lượng cuộc sống, Khánh Vân cảm phục tâm huyết của chủ đầu tư Đất Xanh Miền Tây dành cho dự án đầu tay này. Dự án sở hữu nhiều tiện ích nội khu nổi bật và sang trọng. Nổi bật nhất có công viên Gạo Garden hơn 1972 m2 với rất nhiều khu vui chơi cho trẻ em với kiến trúc độc đáo, hiện đại nhưng vẫn mang đậm nét văn hoá miền Tây, hướng về nguồn cội. Song song đó cư dân còn được tận hưởng 2 hồ bơi trên cao, phòng gym – spa, shopping mua sắm và nhiều tiện ích đẳng cấp khác nữa. Đây có thể nói là cuộc sống all in one – tất cả tiện ích tại mái nhà mà nhiều cư dân đô thị đang mong chờ."

Hoa hậu Khánh Vân tham quan khu nhà điều hành và căn hộ mẫu Cara River Park

Đại diện Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, hiện nay trên toàn thị trường nguồn cung rất ít, để có dự án mới phải trải qua quy trình thẩm định khắt khe hơn, vì thế những dự án được cấp phép như Cara River Park là một dự án nổi bật ở thời điểm hiện tại. Trong nhiều thập kỷ qua, chung cư tập trung ở những thành phố phát triển mạnh mẽ như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng… Là sản phẩm chủ đạo của thị trường, chung cư được sự quan tâm của đông đảo người mua. Trải qua thời gian, chung cư không chỉ là một nơi ở, hiện nay chung cư được hướng đến là một nơi hưởng thụ, tạo ra chất lượng cuộc sống, đi cùng là các tiện ích, dịch vụ, hạ tầng đảm bảo các nhu cầu sống. Theo khảo sát của Hội Môi giới, Việt Nam đang là quốc gia có số lượng người giàu và trở thành tầng lớp trung lưu lớn hàng đầu Đông Nam Á, nhóm đối tượng này đang hướng đến các xu thế sống hưởng thụ nhiều hơn.

Có thể nói, đây cũng là lời giải cho câu hỏi vì sao căn hộ Cara River Park đang chiếm được cảm tình của đại đa số khách hàng tìm kiếm một chốn an cư lý tưởng, sống hưởng thụ, bên cạnh đó cũng không bỏ qua tiềm năng đầu tư sinh lời. Nắm bắt cơ hội đó, nhà đầu tư TP Hồ Chí Minh cũng không bỏ lỡ, nhất là khi đã có kinh nghiệm với phân khúc căn hộ tại thị trường gạo cội phía Nam.