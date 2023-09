Hàng loạt quyết định quan trọng của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam đã sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Phòng Tham mưu; sáp nhập Phòng Cảnh sát môi trường vào Phòng Cảnh sát kinh tế (tên gọi mới là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường); sáp nhập Phòng Cảnh sát đường thủy vào Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (tên gọi mới là Phòng Cảnh sát giao thông); sáp nhập 2 phòng nghiệp vụ thuộc lực lượng An ninh.



Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng ban hành các quyết định điều động đối với lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Công an huyện Duy Xuyên

Theo đó, Công an tỉnh điều động thượng tá Lê Nho Tâm – Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường - đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Thăng Bình; đại tá Trần Văn Xuân – Trưởng Công an huyện Thăng Bình -giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (TTXH); thượng tá Đinh Việt Trung – Trưởng Phòng CSGT đường thủy - giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Thăng Bình.

Đại tá Phạm Trung Phương – Trưởng Công an huyện Duy Xuyên - giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh nội địa; thượng tá Phạm Minh Quang – Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH - giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Duy Xuyên; thượng tá Phan Chu Ký – Phó trưởng Phòng Cảnh sát môi trường - giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Duy Xuyên.

Thượng tá Nguyễn Viết Tân giữ chức vụ Phó trưởng Công an thành phố Hội An

Thượng tá Nguyễn Viết Tân - Phó trưởng Phòng Ngoại tuyến - giữ chức vụ Phó trưởng Công an thành phố Hội An; thượng tá Võ Chí Công - Phó Trưởng Phòng CSGT đường thủy - giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Đại Lộc.

Thượng tá Võ Chí Công, Phó Trưởng Phòng CSGT đường thuỷ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Đại Lộc.

Thượng tá Nguyễn Thanh Trà – Trưởng Phòng Ngoại tuyến - giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Núi Thành; Thượng tá Bùi Thị Thu Sương, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường, giữ chức vụ Phó Trưởng Công an thành phố Tam Kỳ.

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình

Thượng tá Nguyễn Xuân Lực – Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Tiên Phước. Trung tá Huỳnh Tấn Hải, Phó trưởng Phòng CSGT đường thủy - giữ chức vụ Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 5-9, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong tinh, gọn, mạnh và điều động, bố trí cán bộ theo Đề án số 19, Phương án số 01, Kế hoạch số 304 của Bộ Công an.