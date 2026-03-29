Hàng loạt sản phẩm thiết yếu rơi vào tình trạng báo động vì xung đột Trung Đông: Từ quần áo đến ống hút đều đình trệ sản xuất vì thiếu dầu mỏ

Cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz không chỉ dừng lại ở các trạm xăng dầu. Tình trạng phong tỏa kéo dài đang gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng trong việc cung ứng các thành phần chiết xuất từ dầu mỏ, kéo theo hệ lụy trực tiếp đối với những mặt hàng thiết yếu hằng ngày như ống hút, khăn ướt cho đến cả quần áo.

Tại một xưởng sản xuất ống hút Hàn Quốc, những cỗ máy vốn hoạt động liên tục nay đã bắt đầu im lìm. Một số thiết bị thậm chí đã được phủ bạt nhựa vì không có nguyên liệu vận hành. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc thiếu hụt các loại hạt nhựa, vốn là sản phẩm được làm ra từ dầu mỏ. Kho chứa nguyên liệu vốn dĩ phải đầy ắp nay trở nên trống hoác.

Nhiều xưởng sản xuất mặt hàng thiết yếu rơi vào đình trệ tại Hàn Quốc

Ông Park Joong-dong, người chịu trách nhiệm sản xuất tại nhà máy, cho biết bình thường xưởng cần khoảng 30 tấn nguyên liệu để duy trì hoạt động, nhưng hiện tại trong kho chỉ còn vỏn vẹn khoảng 5 tấn. Ông chia sẻ rằng khi cố gắng đặt thêm hàng, phía các nhà cung cấp đều phản hồi rằng họ không thể tìm được nguồn cung ứng vật tư từ dầu mỏ vào thời điểm này. Với tình hình hiện tại, toàn bộ dây chuyền sản xuất dự kiến sẽ phải dừng lại hoàn toàn vào tuần tới, dẫn đến việc nhà máy không thể tiếp nhận thêm bất kỳ đơn hàng mới nào.

Tình trạng tương tự cũng đang xảy ra tại các nhà máy sản xuất khăn ướt và băng vệ sinh. Cô Won Nam-hee, đại diện một nhà máy sản xuất khăn ướt, giải thích rằng bao bì đóng gói sản phẩm bản chất là màng nhựa, vốn là một loại dẫn xuất từ dầu mỏ. Cô khẳng định nếu không có các biện pháp đối phó cụ thể, các doanh nghiệp chỉ còn cách đóng cửa ngừng sản xuất.

Trong khi đó, đại diện một cơ sở sản xuất băng vệ sinh cho biết họ đã nhận được thông báo chính thức về việc nguồn cung nguyên liệu từ dầu mỏ sẽ bị cắt đứt hoàn toàn trong tháng tới.

Làn sóng khó khăn này còn lan rộng đến cả các xưởng may mặc quy mô nhỏ, nơi tình trạng phá sản và đóng cửa đang diễn ra liên tiếp. Một người đại diện xưởng may quần áo trẻ em ngậm ngùi cho biết họ liên tục nhận được tin tức về các cơ sở lân cận phải dừng hoạt động. Chỉ riêng xung quanh khu vực của họ đã có ít nhất 6 xưởng may phải giải thể do không chịu nổi áp lực về chi phí và thiếu hụt các loại sợi vải làm từ dầu mỏ.

Sự khan hiếm dầu mỏ đang thực sự trở thành một đòn giáng mạnh vào toàn bộ hệ thống công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. Sự tắc nghẽn tại eo biển Hormuz không còn là câu chuyện xa xôi của ngành năng lượng mà đã trực tiếp len lỏi và đe dọa đến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của mỗi người dân.