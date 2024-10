Hàng loạt smartphone Samsung ưu đãi khủng tháng 10: Một mẫu Galaxy S giá đã giảm tới 15 triệu đồng

Tháng 10/2024, smartphone Samsung trên các kệ hàng vẫn rất đa dạng. Hầu như mọi smartphone Samsung từ phổ thông, trung cấp cho tới cận cao cấp và cao cấp đều giảm giá, thậm chí giảm sâu thêm tới vài triệu đồng so với tháng trước. Tùy mỗi hệ thống, giá ưu đãi có thể khác nhau và có thể lên tới hơn chục triệu đồng.

Ở phân khúc tầm trung và giá rẻ, Galaxy A55 5G cùng với Galaxy A15 đều duy trì mức giá ổn định xen lẫn các chương trình ưu đãi mang lại cơ hội sở hữu với giá mềm cho khách Việt không có nhu cầu về flagship.

Sau 7 tháng được bán tại thị trường Việt Nam, giá Samsung Galaxy A55 5G chính hãng hiện được các đại lý điều chỉnh tương đối sâu. Thời điểm tháng 10, chỉ cần từ 8,39 triệu đồng người mua đã có thể sở hữu phiên bản Galaxy A55 8GB/128GB chính hãng. Mức giá này đã giảm tới gần 3 triệu so với thời điểm vừa ra mắt.

Hay như mẫu Galaxy A15, khách hàng có thể tiết kiệm được gần 2 triệu đồng. Giá hiện tại của sản phẩm này chỉ còn khoảng hơn 4 triệu đồng so với mức giá niêm yết ban đầu là 6,25 triệu.

Mới đây, Galaxy S24 FE với trang bị hàng đầu và AI đỉnh cao đã chính thức được công bố với mức giá cực kỳ hấp dẫn là 16,99 triệu đồng. Tại nhiều cửa hàng di động, mức ưu đãi cho mẫu smartphone này có thể lên tới 1-2 triệu, tùy từng chương trình khuyến mãi.

Trong dải sản phẩm cao cấp của Samsung, Galaxy Z Fold6 và Galaxy Z Flip6 được đánh giá là những thiết bị sở hữu công nghệ mới nhất và tiên phong trong lĩnh vực smartphone màn hình gập, cùng nhiều nâng cấp lớn về camera, chip. Trong khi đó, Galaxy Z Fold5 và Z Flip5 cũ hơn có xu hướng giảm giá mạnh.

Galaxy Z Fold5 được chào bán với mức giá 26,9 triệu đồng cho phiên bản 256GB, giảm 14 triệu đồng so với lúc mở bán.

Trong đó, phiên bản Galaxy Z Flip5 nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng hơn nhờ thiết kế nhỏ gọn cùng mức giá dễ tiếp cận, thu hút nhiều người dùng trẻ tuổi. Điện thoại Galaxy Z Flip5 hiện có giá khởi điểm từ 14,9 triệu đồng cho bản 256GB, thấp hơn 11 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu.

Dòng Galaxy S24 với Galaxy S24 Ultra vẫn là dòng flagship chủ lực của Samsung. Khi bộ đôi này ra mắt vào tháng 7/2024, các sản phẩm thế hệ tiền nhiệm đương nhiên sẽ được các đại lý giảm giá mạnh như một động thái xá hàng, kích cầu mua sắm.

Galaxy S24 Ultra

Mẫu smartphone cao cấp nhà Samsung Galaxy S23 Ultra hiện được bán trên thị trường với mức giá đập hộp vào khoảng gần 24 triệu đồng (có thể rẻ hơn 2-3 triệu tùy vào từng cửa hàng). So với thời điểm vừa ra mắt, mẫu điện thoại này đã giảm gần 10 triệu đồng. Đây là thời điểm cực hấp dẫn để sở hữu mẫu điện thoại đỉnh cao này của Samsung.

Hiện nay, giá bán của S22 Ultra cũng đã giảm xuống mức cực rẻ so với lúc mới ra mắt. Giá bán ở các nơi đang dao động trong khoảng 16 triệu đồng. Đây là mức giá khá hấp dẫn khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh như iPhone 13 Pro Max. So với thời điểm vừa ra mắt mẫu flagship có giá tới 31 triệu, người mua hàng thời điểm này có thể tiết kiệm được tới 15 triệu đồng. Tuy vậy, số lượng còn rất hạn chế, tại nhiều cửa hàng đã thông báo ngừng kinh doanh sản phẩm này.

Ngoài ra, những sản phẩm khác của Samsung cũng đều được đại lý áp dụng mức ưu đãi hấp dẫn. Tham khảo trên một số kênh truyền thông, mức giảm giá tham khảo như sau: Galaxy Z Fold3 5G (giảm 9 triệu đồng), Galaxy Z Flip3 5G (giảm 7 triệu đồng), Galaxy S21 5G, Galaxy Z Fold2 (cùng giảm 6 triệu đồng), Galaxy S20 FE (giảm 3,5 triệu đồng), Galaxy S23 FE 5G (giảm 2 triệu đồng), Galaxy A52s 5G, Galaxy A52 5G (giảm 1 triệu đồng), Galaxy A52 (giảm 1,5 triệu đồng)…Mức giảm này không đồng nhất và có thể thay đổi tùy vào chính sách của từng đại lý di động.