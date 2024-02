Hàng loạt xe máy ngang nhiên đi vào Đại lộ Thăng Long

Sáng nay, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập chốt xử lý vi phạm là người điều khiển xe máy đi vào Đại lộ Thăng Long. Đây là tuyến đường ô tô chạy với tốc độ 80-100km/h.

Các phương tiện xe máy di chuyển trong Đại lộ Thăng Long cùng ô tô đi tốc độ cao gây mất an toàn giao thông.

Quá trình làm việc với tổ công tác, nhiều tài xế đưa ra các lý do như đi nhầm đường, vội công việc... để biện minh cho hành vi của mình.

Mặc dù thời gian vừa qua, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội liên tục ra quân xử lý tình trạng người điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, tuy nhiên, nhiều người vẫn thiếu ý thức, vô tư đi vào gây mất an toàn giao thông và đã xảy ra những vụ tai nạn thương tâm.

Trước đó, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Thái Sơn (SN 1997, thường trú tại Sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan chức năng xác định, khoảng 16h ngày 18/2, Sơn điều khiển xe máy đi vào Đại lộ Thăng Long từ lối hầm chui Trung Hòa hướng đi Hòa Lạc. Trên đường đi, nam thanh niên nằm trên yên xe điều khiển đi vào cao tốc.

Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã xác minh và làm rõ hành vi vi phạm của Bùi Thái Sơn. Tại cơ quan Công an, Sơn thừa nhận toàn bộ hành vi điều khiển xe máy như trên và thường xuyên có hành vi điều khiển xe máy tương tự khi tham gia giao thông.