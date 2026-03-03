Hàng ngàn người "đội mưa" xuyên đêm chờ xin ấn đền Trần
Mặc dù thời tiết có mưa lạnh, thế nhưng hàng ngàn người dân vẫn "đội mưa" xếp hàng chờ xuyên đêm để xin ấn đền Trần.
Tối ngày 2-3 rạng ngày 3-3 (tức đêm 14 rạng ngày 15 tháng Giêng) tại đền Trần (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) đã diễn ra lễ khai ấn đền Trần Xuân Bính Ngọ 2026.
Đúng 22 giờ, các đại biểu đã làm lễ dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, các vị vua nhà Trần, tri ân công lao to lớn của vương triều Trần và Đức Thánh Trần - Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn; đồng thời động viên cán bộ, nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống, thi đua học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
Đến khoảng nửa đêm, khi các nghi thức truyền thống kết thúc, ban tổ chức mở hàng rào để người dân vào dâng hương, dâng lễ, chiêm bái.
Mặc dù không khí lạnh tràn về, trời mưa khá to, tuy nhiên hàng ngàn người dân vẫn "đội mưa" xuyên đêm chờ đến giờ phát ấn để xin lộc cầu may mắn, bình an.
Hình ảnh người dân "đội mưa" xếp hàng chờ xin ấn đền Trần năm 2026:
Người lao động