Hãng taxi của ông Phạm Nhật Vượng vừa có thương vụ chuyển giao xe VinFast lớn nhất tại Hà Nội, đối tác muốn nâng đội xe lên 10.000 chiếc

Ngày 11/11, An An’s Garden chính thức hợp tác với Xanh SM để thuê và mua 3.279 ô tô điện VinFast VF 3 và VF 5. Đây là đánh dấu sự ra mắt của hãng taxi điện mới - An Taxi, tại Sơn Tây. Hãng sẽ phục vụ cả người dân địa phương và du khách, hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái du lịch xanh, bảo vệ môi trường, và phát triển bền vững tại khu vực.



Đây là lần chuyển giao xe lớn nhất từ trước đến nay của Xanh SM tại Hà Nội và cũng là lần đầu tiên dòng mini SUV VF 3 được cung cấp cho một đối tác.



Hãng đã triển khai ban đầu 50 xe điện, đến tháng 12, công ty sẽ tăng số lượng xe điện lên 200 chiếc, doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng lên 3.900 xe điện vào quý 2/2025. Nếu kết quả kinh doanh hiệu quả, An Taxi có thể tăng số lượng lên đến 10.000 xe hoặc nhiều hơn.

An Taxi do Công ty An Taxi (một công ty con thuộc CTCP Thịnh Cường, Sơn Tây, Hà Nội) vận hành, chính thức khai trương hoạt động tại Hà Nội từ ngày 14/10. Hãng đã triển khai ban đầu 50 xe điện, phục vụ hành trình trên các tuyến thuộc 7 huyện: Sơn Tây, Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ, Quốc Oai, Đan Phượng và Hoài Đức. An Taxi cam kết sử dụng 100% xe điện sản xuất tại Việt Nam, đảm bảo không phát thải CO2 trong quá trình hoạt động, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng không khí.



Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu đi lại và du lịch, hãng taxi này còn mở rộng tuyến đến các địa bàn như quận Hà Đông, huyện Ứng Hòa (Hà Nội), tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Quảng Ninh.