Hãng taxi truyền thống từng vượt mặt Be và GoJek trả lương nhân viên ra sao: Một tài xế tiết lộ sự thật

Mai Linh là một trong những cái tên hàng đầu trong ngành kinh doanh dịch vụ taxi. Mặc dù khởi động xây dựng ứng dụng gọi xe từ năm 2015, tới năm 2017 app Mai Linh Taxi mới được phát hành. Thành công cũng không đến ngay lập tức.



Theo báo cáo "Người tiêu dùng số - The Connected Consumer" quý 1/2023 của Decision Lab - đối tác độc quyền của YouGov tại Việt Nam cùng Hiệp hội Tiếp thị Di động Việt Nam (MMA), 70% đáp viên tham gia khảo cho biết họ sử dụng Grab để đặt xe. Về mức độ yêu thích, 55% chọn Grab là ứng dụng gọi xe họ sử dụng thường xuyên nhất, tăng 2% so với quý 4/2022.

Xếp sau Grab cả về tỷ lệ sử dụng và mức độ yêu thích không phải nền tảng gọi xe công nghệ nào đó khác như GoJek hay Be, mà là ứng dụng Mai Linh Taxi - hãng taxi truyền thống vốn vô cùng quen thuộc với đông đảo người Việt.

Tỷ lệ sử dụng app Mai Linh Taxi trong số những người tham gia khảo sát quý 1/2023 là 29%, tăng 1% so với quý trước đó. Với ứng dụng GoJek và Be, tỷ lệ này lần lượt là 24% và 20%, đều giảm so với quý 4/2022.

Về mức độ yêu thích, 11% chọn Mai Linh Taxi là ứng dụng gọi xe họ sử dụng thường xuyên nhất, tăng 1% so với quý 4/2022. Đứng ở vị trí thứ 3 là GoJek với 8%, giảm 1% so với quý trước đó.

Xét theo từng lứa tuổi, Mai Linh Taxi là ứng dụng được yêu thích thứ 2 sau Grab đối với Gen X (sinh từ năm 1960 – 1980) và Gen Y (sinh từ năm 1981 – 1996). Ngoài phần mềm app gọi xe, Mai Linh còn có đầu số Hotline 1055 gọi xe taxi Mai Linh trên toàn quốc.

Đặc biệt, Mai Linh tiếp tục tái cấu trúc, đa dạng hóa hình thức kinh doanh. Ngày 30/5/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Theo báo cáo tại đại hội, Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã cắt được lỗ, kết thúc chuỗi 4 năm liên tiếp không có lãi.

Đãi ngộ của Mai Linh Taxi dành cho nhân viên ra sao?

Tháng 6/2023, một nam tài xế làm việc cho taxi Mai Linh đã đăng tải video trên kênh Nhà Quê Vlogs chia sẻ về thu nhập một tháng chạy xe của mình.

Trong video, nam tài xế cho biết tháng 5/2023, anh chạy đủ 31 ngày. Tổng doanh thu tháng 5/2023 của anh là 42,361,000 đồng. Tuy nhiên, trong đó, phần trăm lái xe hưởng là 21,440,000 đồng, cộng thêm phụ cấp 77,100 đồng. Trừ tiền xăng và bảo hiểm cùng một số chi phí khác như hỗ trợ tai nạn, kinh doanh tiếp thị, rửa xe, nam tài xế nhận về con số cuối cùng là 8,682,115 đồng.

Ngày 3/4/2023, Mai Linh Taxi đã đăng tin tuyển dụng lái xe tại TP. Hồ Chí Minh. Mức đãi ngộ được đưa ra như sau:

1. Chính sách miễn/giảm ký quỹ hấp dẫn

Đóng ký quỹ ban đầu: 1.000.000 đồng đối với lái xe mới/có kinh nghiệm/tái ký.

2. Chính sách thưởng ký quỹ hấp dẫn

Thưởng ký quỹ 2.000.000 đồng đối với tất cả lái xe mới/có kinh nghiệm/tái ký/nhà đầu tư đã thanh lý hợp đồng Hợp tác kinh doanh chuyển về lái xe công ty.

3. Hỗ trợ doanh thu 02 tháng đầu tiên

Tháng thứ nhất: hỗ trợ 10% tổng doanh thu đối với lái xe mới và 5% doanh thu đối với lái xe tái ký.

Tháng thứ hai: hỗ trợ 5% tổng doanh thu đối với lái xe mới.

Thời gian và hình thức hỗ trợ: Cộng trực tiếp vào lương/thu nhập hàng ngày của lái xe

Hỗ trợ chi phí đào tạo lái xe theo chi phí thực tế từ Trung tâm dạy nghề Mai Linh.

4. Quyền lợi khác

Anh em lái xe sẽ được trang bị đầy đủ:

Đồng phục (03 áo + 02 quần + 01 cravat).

Thẻ lên ca, thẻ sân bay.

Sim văn hóa số Mai Linh.

Thẻ ATM ngân hàng theo quy định từng thời điểm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo quy định hiện hành.

5. Đặc biệt thưởng nóng cho người giới thiệu lái xe công ty.

2.000.000 đồng/người cho người giới thiệu Lái xe mới/Lái xe tái ký (đã nghỉviệc sau thời gian tối thiểu 02 năm kể từ thời điểm nghỉ việc.

3.000.000 đồng/người cho người giới thiệu lái xe tái ký (đã nghỉ việc sau thời gian tối thiểu 06 tháng kể từ thời điểm nghỉ việc).

